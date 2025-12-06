Заповедник «Кижи» - это уникальный музей под открытым небом, где собраны шедевры деревянного зодчества Русского Севера.
Аудиоэкскурсия проведет вас по самым значимым объектам острова: Преображенская и Покровская церкви, колокольня, дома крестьян
Аудиоэкскурсия проведет вас по самым значимым объектам острова: Преображенская и Покровская церкви, колокольня, дома крестьян
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобство аудиогида
- 🏛 Шедевры деревянного зодчества
- 🌿 Природа Русского Севера
- 📅 Гибкость посещения
- 📱 Доступность оффлайн
Что можно увидеть
- Преображенская церковь
- Покровская церковь
- Колокольня
- Дом Яковлева
- Часовня Трёх Святителей
Описание аудиогида
Заповедный уголок Русского Севера
На острове Кижи расположены всемирно известные памятники деревянного зодчества — и это не только храмы. Здесь представлены традиционные жилые дома (многие из которых — сами по себе произведения искусства), а также предметы крестьянского быта, собранные со всей Карелии.
Итак, вы:
- узнаете историю величественной церкви Преображения Господня, построенной без единого гвоздя
- осмотрите дом зажиточного крестьянина Яковлева — один из красивейших домов-дворцов в Кижах
- посетите самую высокую на острове часовню Трёх Святителей, расположенную на севере
- познакомитесь с уникальными памятниками Пудожского края
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|690 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей-заповедник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 16412 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии из Петрозаводска
Индивидуальная
до 6 чел.
Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Отправьтесь в путешествие на остров Кижи, чтобы увидеть уникальные деревянные храмы и узнать о богатой истории Заонежья. Уникальный опыт для всех
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
Пройти по Онежскому озеру до островов Неглинный и Лой и насладиться пейзажами
Начало: На улице Карла Маркса
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
2000 ₽ за человека