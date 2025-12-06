Мои заказы

Музей-заповедник «Кижи»: аудиоэкскурсия по шедеврам русского деревянного зодчества

Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, гуляя по Кижам с аудиогидом. Узнайте историю уникальных деревянных сооружений и крестьянского быта
Заповедник «Кижи» - это уникальный музей под открытым небом, где собраны шедевры деревянного зодчества Русского Севера.

Аудиоэкскурсия проведет вас по самым значимым объектам острова: Преображенская и Покровская церкви, колокольня, дома крестьян
и предметы быта.

Это идеальная возможность узнать больше о культуре и истории Карелии, не спеша прогуливаясь по живописным местам.

Экскурсия доступна в любое время, и её можно пройти без интернета, что делает её удобной для каждого путешественника

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Удобство аудиогида
  • 🏛 Шедевры деревянного зодчества
  • 🌿 Природа Русского Севера
  • 📅 Гибкость посещения
  • 📱 Доступность оффлайн
Что можно увидеть

  • Преображенская церковь
  • Покровская церковь
  • Колокольня
  • Дом Яковлева
  • Часовня Трёх Святителей

Описание аудиогида

Заповедный уголок Русского Севера

На острове Кижи расположены всемирно известные памятники деревянного зодчества — и это не только храмы. Здесь представлены традиционные жилые дома (многие из которых — сами по себе произведения искусства), а также предметы крестьянского быта, собранные со всей Карелии.

Итак, вы:

  • узнаете историю величественной церкви Преображения Господня, построенной без единого гвоздя
  • осмотрите дом зажиточного крестьянина Яковлева — один из красивейших домов-дворцов в Кижах
  • посетите самую высокую на острове часовню Трёх Святителей, расположенную на севере
  • познакомитесь с уникальными памятниками Пудожского края

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет690 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей-заповедник
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 16412 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

