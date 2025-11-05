Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВсё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Петрозаводск - город, названный в честь Петра I. Парк скульптур, история Александровского завода и барельефы Петровской слободы ждут вас
Начало: У ротонды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Петрозаводск - город с богатым историческим и культурным наследием. Прогулка по набережной и паркам подарит незабываемые впечатления
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Откройте для себя Карелию с новой стороны: от древних вулканов до уникальных карьеров. Увлекательное путешествие по живописным местам
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Петрозаводску: от старины до современного искусства
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска: исторические здания, уникальные скульптуры и захватывающие истории о городе
Начало: На площади Гагарина
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 ноября 2025Отлично прогулялись по Петрозаводску в компании с Викторией. Это был первый наш опыт и можно смело сказать, что в будущем
- ННаталья28 октября 2025Большая благодарность Виктории за познавательный, интересный и разносторонний рассказ об истории, прошлом и настоящем города, за тёплое общение и искренние
- ЕЕлена26 октября 2025Все отлично
- ЛЛаврентьева15 октября 2025Спасибо большое Виктории за проведенную интересную экскурсию по городу Петрозаводск 15.10.25. Интересная подача истории города и природа влюбляют в город и его жителей.
- ММария19 августа 2025Мы впервые оказались в Карелии и хотели узнать и об этом удивительном крае и о его столице. Нам очень понравилась
- ИИрина14 августа 2025Спасибо Виктории за интересный и познавательный рассказ. Узнали много нового для себя. Рассказ не перегружен датами, но в то же
- ААнна8 августа 2025Экскурсия была замечательная. Виктория - очень приятная девушка, которая провела нас по интересным местам центра города, рассказывая не только об
- ООльга6 августа 2025Чудесная экскурсия, прекрасная экскурсовод! Были в конце июня, все очень понравилось. Виктория знает и любит свой город, увлекательно рассказывала о Петрозаводске и Карелии, дала полезные рекомендации, куда еще съездить и что посмотреть. У нас остались самые приятные впечатления, благодарим!
- ТТатьяна4 августа 2025Виктория нас очаровала!
Мы влюбились в Карелию)
Всем советую, интересно все, что нам поведали, и исторические факты и бытовые советы. Цена оч порадовала.
- ТТатьяна31 июля 2025Мы, конечно, очень любим Петрозаводск) Однако благодаря Виктории и ее рассказу о городе и его примечательных местах полюбили его еще
- ННаталья26 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Вика прекрасный рассказчик, влюбленная а свой город. Виктория с пониманием отнеслась к нашим физическим возможностям и экскурсия проходила в нашем темпе за что ей огромное спасибо!
- ННадежда23 июля 2025Спасибо за увлекательную прогулку и беседу) впервые в Петрозаводске и познакомилась с историей и культурой города)
- ВВероника23 июля 2025Отличная экскурсия-прогулка. Хороший маршрут, интересный рассказ. Всем рекомендую.
- ЮЮлия8 июля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия
- ЮЮлия29 июня 2025Интересная и насыщенная экскурсия, время пролетело незаметно. Виктория очень интересно рассказывала, делилась местными историями и особенностями жизни в Петрозаводске, ответила
- ААнна20 июня 2025Прогулка с Викторией по центру и набережной Петрозаводска нам очень понравилась. Виктория знает и любит свой город и сумела это до нас донести, мы почувствовали приятную атмосферу и тепло Петрозаводска.
- ДДавид15 июня 2025Экскурсия хорошо спланирована, много узнаешь нового. Удачно распланирован машут.
- ТТаня4 мая 2025Виктория, спасибо за экскурсию,отлично прогулялись и пообщались! Рекомендую всем
- ААлександра21 апреля 2025Виктория, спасибо за приятную и интересную прогулку!
- ЛЛариса6 апреля 2025Лучшая экскурсия по городу! Детям очень понравилось! Рекомендую от души! Спасибо за тёплый приём!
