Приглашаю вас прикоснуться к истории Петрозаводска и взглянуть на него с высоты древнего вулкана! Кто и почему основал город, что здесь делали поэт Державин и архитектор Гаскойн, почему местные пирожки
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсииЭкскурсия состоит из двух частей: Обзорная экскурсия по Петрозаводску Вы посетите Онежскую набережную — парк современного искусства, где представлены подарки городов-побратимов. Одни вас удивят, другие заставят задуматься, третьи исполнят желания. Также прогуляетесь по главным площадям Петровской слободы и увидите церковь Сретения Господня 18 века. Отгадаете название старинного оружия на гербе города и раскроете, что в нём восхищало Суворова. Урочище Чертов стул Вы переправитесь по понтонному мосту через живописный пролив, соединяющий Онежское озеро и Логмозеро. Разгадаете тайну саамского лабиринта и совершите небольшой трекинг по сосновому бору к подножию древнего вулкана. Это и есть скальное урочище Чёртов стул — совершенно мистическое место, откуда открывается прекрасный вид на Онежскую набережную. Вы узнаете:
- Какие загадки хранит Онежское озеро?
- Какие подарки запечатлела набережная?
- Кто такой Чарльз Гаскойн и почему Екатерина платила ему в 5 раз больше, чем директорам Уральских заводов?
- И, наконец, какую главную тайну хранит урочище Чертов стул?
Эта экскурсия предназначена для вас, поэтому мы выстраиваем время, так, что вам было удобно. Начиная с 8:00 до 22:00 ежедневно
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Травяной карельский чай с калитками
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Еремеева д. 1 (ротонда), возможно от жд вокзала
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Эта экскурсия предназначена для вас, поэтому мы выстраиваем время, так, что вам было удобно. Начиная с 8:00 до 22:00 ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 янв 2025
Замечательная экскурсия для знакомства с городом и Онежским озером. Гид Дарья очень душевный и заботливый человек. Четыре часа пролетели незаметно, мы получили много новой информации об этом чудесном крае, насладились прекрасными видами озера, попили чая на вершине плато и, кажется, уже соблазнили еще несколько человек посетить Петрозаводск.
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