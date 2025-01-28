Когда: Эта экскурсия предназначена для вас, поэтому мы выстраиваем время, так, что вам было удобно. Начиная с 8:00 до 22:00 ежедневно

Экскурсия длится около 4 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала