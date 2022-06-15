Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.
8:00 Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска.
Завтрак в кафе города.
Трансфер на базу отдыха (70 км).
Размещение в номерах.
Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви).
Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
Выход на снегоходный маршрут: база отдыха – оз. Сямозеро – Зоокомплекс "Три медведя" – Сямозерские острова – база отдыха.
В пути перекус (горячий чай из термоса, бутерброды, фрукты, сладости).
Дневной пробег на снегоходах 40 км.
Ужин на базе отдыха.
За доп. плату возможна баня.
Завтрак.
Выдача необходимого снаряжения для рыбалки.
Выезд на снегоходах на озеро Сямозеро в поисках рыбного места, 40 км.
Сверлим лунки, инструктор расскажет и покажет, как правильно ловить рыбу.
В пути перекус.
Возвращение на базу.
Обед.
Сбор вещей.
Трансфер в Петрозаводск к вечерним поездам.
Тур предусматривает проживание в комфортных домах на базе отдыха.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на снегоход:
Рекомендуем вам с собой на маршрут взять следующие вещи:
Весь Ваш багаж должен поместиться в небольшой рюкзачок или дорожную сумку.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Данный снегоходный тур не подразумевает перевозку личных вещей на снегоходе, ваши вещи будут находиться на базе отдыха во время путешествия. Поэтому можете упаковывать вещи в любую сумку или чемодан.
Возьмите паспорт и страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
Наши снегоходы: (4-х тактный BRP SKI-DOO Grand Touring Sport- 600 ace / 4 тактный BRP LYNX ADVENTURE - 600 ace / 2 тактный BRP Ski-Doo Skandic SWT 550F / 2 тактный BRP Ski-DooTundra WT 550F).
К управлению снегоходом допускаются лица старше 18 лет.
Каждый турист подписывает договор материальной ответственности.
Турист обязан соблюдать:
- основные положения инструктажа по технике безопасности,
- выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы на всем маршруте,
- к управлению снегоходом не допускаются люди в нетрезвом состоянии.
Инструктор имеет право снять туриста с маршрута в любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.
Мы предоставляем вам специальную экипировку для путешествий на снегоходах. В нее входят: подшлемник; шлем; перчатки/краги; комбинезон производства Финляндия (цельный верх/низ).
Дети старше 8 лет могут участвовать в туре в качестве пассажиров (при этом рост ребенка должен быть от 120 см), с 18 лет можно управлять снегоходом самостоятельно.
Практически на всем протяжении маршрута связь есть, в основном МТС и Мегафон.
На всем протяжении тура с вами будут опытные гиды-инструкторы.