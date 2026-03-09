Красивые виды и панорамы Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Петрозаводске, цены от 2499 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Из Петрозаводска - в сердце северной природы
На машине
6 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петрозаводска - в сердце северной природы
Прочувствовать Карелию через звуки воды, силу камня и северные панорамы
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
На машине
9 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Чёртов стул, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск - за один день
«Чтобы увидеть панораму Петрозаводска с подножья палеовулкана»
17 апр в 08:00
18 апр в 08:00
18 950 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Петрозаводск
На автобусе
4 часа
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Петрозаводск
Увидеть Онежское озеро, гранитную набережную и городские панорамы с природной смотровой
Начало: На Онежской набережной
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
17 апр в 09:00
2499 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 марта 2026
    Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
    Великолепная экскурсия!
    Мы побывали на основных локациях в окрестности Петрозаводска и Медвежьегорска, смогли оценить красоту Карельской природы, узнали много интересных исторических
    фактов (Дмитрий - историк по образованию), услышали, как звучит кантеле и народные карельские и финские песни в исполнении носителей языка(начиная с 19 века и до современных). Ну и, конечно, - эпос Калевала!
    Дмитрий настоящий профессионал:
    - время экскурсии чётко распланировано, но при этом он нас не торопил, давая возможность всё как следует рассмотреть или побыть наедине с природой;
    - он заранее уточнил перед началом экскурсии наши пожелания и предпочтения(мы попросили её немного расширить и это было учтено - см. фото);
    - глубокие знания истории, поданные живо, без формализма;
    - интересные дополнения к повествованию - альбом с фотографиями, коллекция карельских камней, музыкальное сопровождение.
    Это был замечательный день, наполненный яркими впечатлениями! Спасибо!
    Рекомендуем!
    Ольга, Александр, Виктория, Дамир.

  • Д
    Денис
    5 марта 2026
    Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
    28.02.2026 года мы с супругой посетили экскурсию "Два берега Онежского озера" из Петрозаводска с гидом Дмитрием. Дмитрий показал отличные знания
    истории родного края, экскурсия была интересной и насыщенной. Во время экскурсии посетили урочище "Чёртов стул" (шикарный вид на Петрозаводск), погуляли по священной горе Сампо, посетили жемчужину Карелии водопад Кивач. Затем в Медвежьегорске получили массу позитивных эмоций от посещения места съёмок любимого фильма "Любовь и голуби", прогулялись по комплексу финских укреплений и в заключение со смотровой площадки насладились великолепным зимним пейзажем северного побережья Онежского озера. По пути мы останавливались в кафе, где попробовали вкусного судака и палтуса. Также заезжали на интересный необычный арт-объект "Долина зайцев" и на бывший петровский чугуноплавильный завод. В общем впечатлений море и все положительные))).

  • В
    Вера
    1 февраля 2026
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Спасибо Игорю за прекрасные впечатления о Карелии! Поездка была очень интересной, содержательной и главное- очень веселой! Игорь ответил на все
    наши вопросы, рассказал очень интересные и необычные факты о Карелии, показал невероятной красоты места, поездка прошла легко и была очень запоминающейся! Еще раз огромное спасибо! Очень рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    15 января 2026
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Были на экскурсии в январские праздники. Игорь забрал нас от места проживания и после экскурсии привёз обратно. Игорь - великолепный
    рассказчик, умеющий и рассказывать интересные факты в ходе экскурсии,и просто поддержать разговор в ходе поездки на разные темы. План экскурсии выполнен в полном объеме, всё было очень интересно. Чувствуется, что Игорь любит свой родной край и много знает о нём. Вся поездка прошла непринужденно и интересно. Наша семья осталась очень довольна этой экскурсией. Благодарим Игоря и рекомендуем данную экскурсию.

  • К
    Кристина
    5 января 2026
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Очень благодарны Игорю за экскурсию по золотому кольцу Карелии. Его рассказы в пути сделали даже длинные переезды интересными. Он не
    рассказывал заученный текст, а живо и увлекательно рассказывал нам - отвечая на наши вопросы. Отдельно хочу отметить его заботу о нашем комфорте, он выбрал для нас лучшие точки осмотра и расширил программу по нашему пожеланию. А так же знал, где будет меньше людей😌
    Будем его советовать как надежного и интересного гида.

  • А
    Алексий
    3 января 2026
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Игорь хороший водитель и рассказчик.
    Все посещенные места по стандартному списку очень понравились.
    Палеовулкан Гирвас, посещенный дополнительно, не удалось хорошо рассмотреть, так
    как лежал снег и лед (второе фото). Это стоит учитывать при планировании экскурсии зимой и, на мой взгляд, его посещение окажется лишним расходом.

  • О
    Олеся
    5 ноября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Спасибо Игорю за организацию нашей семейной поездки по природным достопримечательностям Карелии.
    Игорь - не просто водитель, а приятный собеседник и внимательный
    гид. По пути между локациями он делился интересными фактами о достопримечательностях, что сделало дорогу такой же частью приключения, как и сами места.
    Отдельно хочется отметить:
    * Чистота и комфорт: машина безупречно чистая, без посторонних запахов.
    * Безопасность: водитель вел машину очень аккуратно и уверенно, что особенно важно на карельских дорогах.
    * Пунктуальность: все было строго по договоренностям, ни одной заминки.
    Если вы хотите расслабиться, наслаждаться видами и не думать о логистике — эта услуга для вас.

  • Л
    Лидия
    3 ноября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Великолепно организованная экскурсия. Душевный водитель и гид Игорь. Информации вполне достаточно. Обязательно порекомендую эту экскурсию с Игорем своим друзья. Все прошло супер.
  • О
    Ольга
    2 ноября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Очень было круто! И то что поехали во второй половине дня и было на горе темно, никак не испортило впечатление! Было просто волшебно! Спасибо Игорю за экскурсию и приятное общение и за рассказ о любимом городе!
  • В
    Виталий
    16 октября 2025
    Из Петрозаводска - в сердце северной природы
    Игорь молодой человек с неплохими знаниями темы экскурсии. Маршрут экскурсии интересный. Мы посетили все места золотого кольца Карелии. Движение по
    маршруту, который составляет 230 км, было комфортабельным, Игорь отлично водит машину. Единственное чего нам не хватило, это более углублённой информации по Карелии в целом. Тем не менее, спасибо большое Игорю, мы остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Петрозаводска - в сердце северной природы;
  2. Два берега Онежского озера (из Петрозаводска);
  3. Знакомьтесь, Петрозаводск.
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Онежская набережная;
  2. Самое главное;
  3. Водопад Кивач;
  4. Набережная;
  5. Марциальные воды;
  6. Площадь Кирова;
  7. Кижи;
  8. Памятник-фонтан «Рождение Петрозаводска»;
  9. Губернаторский парк;
  10. Кафедральный собор Александра Невского.
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в апреле 2026
Сейчас в Петрозаводске в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 2499 до 18 950. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2026 год по теме «Панорамы», 48 ⭐ отзывов, цены от 2499₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь