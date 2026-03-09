фактов (Дмитрий - историк по образованию), услышали, как звучит кантеле и народные карельские и финские песни в исполнении носителей языка(начиная с 19 века и до современных). Ну и, конечно, - эпос Калевала!

Дмитрий настоящий профессионал:

- время экскурсии чётко распланировано, но при этом он нас не торопил, давая возможность всё как следует рассмотреть или побыть наедине с природой;

- он заранее уточнил перед началом экскурсии наши пожелания и предпочтения(мы попросили её немного расширить и это было учтено - см. фото);

- глубокие знания истории, поданные живо, без формализма;

- интересные дополнения к повествованию - альбом с фотографиями, коллекция карельских камней, музыкальное сопровождение.

Это был замечательный день, наполненный яркими впечатлениями! Спасибо!

Рекомендуем!

Ольга, Александр, Виктория, Дамир.