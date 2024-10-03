Важно взять одежду и обувь по погоде. Обязательно: дождевик, куртку, шапку, перчатки, разношенные кроссовки (желательно непромокаемые), несколько пар носков, термобельё или флисовый костюм для сна, спортивную одежду для прогулок, утепление на вечер, купальные принадлежности для бани, полотенце.
Программа тура по дням
1 день
Из Петрозаводска в богатые дарами леса Карелии - к горе Воттоваара
Встречаемся у ж/д вокзала Петрозаводска рано утром. На такси (входит в стоимость) доедем до точки, где пересядем на машины повышенной проходимости и отправимся в карельские леса в дикую местность. Здесь редко встречаются путешественники, так как самостоятельно добираться сложно и накладно. Путь не близкий, по дороге запланирован перекус.
Во второй половине дня прибудем на место. Разобьём лагерь у горы Воттоваара. Разместимся по палаткам и приготовим сытный походный ужин на огне. Соберёмся вместе и познакомимся. За кружечкой чая гид-проводник расскажет об истории этого края, «смерть-горе» и планах на ближайшие дни.
2 день
Прогулка с поиском грибов и ягод по горе Воттоваара
Встретим утро на природе, позавтракаем и отправимся на гору Воттоваара. Её высота не превышает 417 метров, но зато места богаты на живописные пейзажи, грибы и ягоды. Также возвышенность наделена сакральным смыслом. На ней были найдены сейды и деревья, растущие корнями вверх. С горы открывается впечатляющий вид на водоёмы, северные просторы со мхами, лишайниками и скалами. Будем гулять в комфортном темпе, собирать дары леса и просто наслаждаться днём на природе в энергетически сильном месте.
К вечеру вернёмся. Приготовим горячий ужин и растопим походную баню.
3 день
Заброшенная деревня, сбор грибов и ягод и возвращение в Петрозаводск
После завтрака отправимся в заброшенную деревню, где давно никого не было. В лесу рядом поищем грибы и ягоды и побудем наедине с дикой природой. Затем вернёмся в Петрозаводск. Если останется время, прогуляемся по набережной. По желанию — обед в ресторане карельской кухни (за доплату).
Путешествие завершится у ж/д вокзала Петрозаводска.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Аренда снаряжения (палатки, костровое оборудование, походная баня и всё необходимое для лагеря)
Походное питание
Все переезды на машинах повышенной проходимости
Такси от ж/д Петрозаводска до точки старта и обратно
Сопровождение гидом-проводником
Что не входит в цену
Билеты до Петрозаводска и обратно в ваш город
Обед в ресторане в последний день (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Петрозаводск, 6:50
Завершение: Г. Петрозаводск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Друзья, я занимаюсь туризмом с детства, вырос на туристических маршрутах, шагал в не по размеру сшитых наспех штормовках и штанах, носил самодельные рюкзаки, а вместо спальника у меня был красный читать дальшеуменьшить
пуховик. Сейчас прошло время, у меня прекрасное снаряжение, и я продолжаю путешествовать. Я счастлив, что занимаюсь любимым делом, и что могу радовать людей, идущих рядом со мной. Я приглашаю вас в нашу группу. Вам обязательно понравятся наши приключения. До встречи на маршруте!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лиана
мне посчастливилось побывать на горе Воттоварра (Карелия), это было увлекательное путешествие, молодцы организаторы. Всё продуманно до мелочей от встречи до проводов. Подъем на гору в компании гида, ужин у костра, банька русская. Это были божествинные выходные. С огромным удовольствием пойду вновь с организаторами "Таких Путешествий". Благодарю Вас ребята, за организацию хорошего досуга.
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