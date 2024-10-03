Встречаемся у ж/д вокзала Петрозаводска рано утром. На такси (входит в стоимость) доедем до точки, где пересядем на машины повышенной проходимости и отправимся в карельские леса в дикую местность. Здесь редко встречаются путешественники, так как самостоятельно добираться сложно и накладно. Путь не близкий, по дороге запланирован перекус.

Во второй половине дня прибудем на место. Разобьём лагерь у горы Воттоваара. Разместимся по палаткам и приготовим сытный походный ужин на огне. Соберёмся вместе и познакомимся. За кружечкой чая гид-проводник расскажет об истории этого края, «смерть-горе» и планах на ближайшие дни.