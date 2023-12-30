Гостевой дом «Дом Полярника»рассчитан на одновременное размещение 12 человек.

В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина.

Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.

Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания — уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.