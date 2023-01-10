В принципе поездка понравилась, замечательные места, природа, собаки, снегоходы. Инструктора хорошие, добрые, внизу есть чум, где можно погреться пока ждешь своей очереди.

Но были сильные недочеты у администрации (для меня, может для кого-то это и нормально).

Сначала все было хорошо, встретили нас вовремя, отличная экскурсия по городу (спасибо большое Хельге). Затем нас привезли в сам дом полярника. Я ожидала, что в этом доме кроме нас (16 человек туристов) никого не будет, но там оказывается в одном доме постоянная толпа народу, которые просто приехали на экскурсию. Выходишь из комнаты, хочешь тихо спокойно посидеть, а за столами, у камина совершенно посторонние люди сидят, стоят, нервничают так как их много, а администратор один….

А так, дом чистый, еда вкусная (обедаешь правда тоже в этой толпе). Экскурсия в парк Рускеала не очень, было дозволено посмотреть только парк сверху, подземлю не попали, так как все билеты были раскуплены, на вопрос почему так, гид ответил, что билеты продаются только день в день, заранее не бронируются. На мой взгляд если бы они хотели, они бы могли постараться и купить билеты, на крайний случай попросить местного это сделать. Мы были в 11 утра, а билетов уже не было, не может быть такого. Гид вообще был достаточно холоден к пожеланиям, шаг в лево шаг в право «у нас ограничено время, не по программе».

Итог. В Карелию обязательно еще поеду, но в доме полярника останавливаться не буду, разве что как та толпа просто на экскурсию.