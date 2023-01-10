Волшебная Карелия

Групповой тур в Петрозаводске
4.4
3 отзыва
Насыщенный экскурсионный тур по самым живописным местам Карелии! Вы проведете 4 дня в атмосфере сказки, попробуете север на вкус и проведете вечер у камина с глинтвейном под красивую живую музыку.

А также познакомитесь с арктическими ездовыми собаками трех пород, совершите мини-путешествие на собачьих упряжках и почувствуете себя каюром!
Волшебная Карелия
Волшебная Карелия
Волшебная Карелия
Ближайшие даты:
18
янв
25
янв
1
фев
8
фев
15
фев
22
фев
1
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даты

Что вас ожидает:

Восхитительная природа
Восхитительная природа
Насладимся зимними красотами самых живописных мест Карелии
Пушистые друзья
Пушистые друзья
Познакомимся с арктическими ездовыми собаками трех пород, ежегодно покоряющими Арктику в экспедициях
Гастрономический восторг
Гастрономический восторг
Попробуем север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настройки и чаи из северных карельских трав

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск

Прибытие в Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Знакомство со столицей Карелии — г. Петрозаводскоми его жемчужиной — набережной Онежского озера.

Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу — философия карельской земли, мастер-класс.

Трансфер в эко-комплекс.

Знакомство с Домом полярника.

Приветственный дегустационный стол.

Размещение.

Посещение порога Большой Толли — самого живописного в Южной Шуе, дерево желаний.

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Творческий вечер у камина в Доме полярника + Десерт из Северных ягод.

ПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводск
2 день

Горный парк Рускеала

Завтрак.

Посещение горного парка «Рускеала» — основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II.

Мрамор Рускеала использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.

Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Обед по маршруту.

Возвращение в Дом полярника.

Ужин у камина.

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
3 день

В гостях у хаски

Завтрак.

Экскурсия в питомник северных ездовых собак.

Прогулка с собакой.

Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам — Лохикейто и травяного чая «с дымком», карельские настойки разной крепости (для лиц старше 18 лет).

Катание на собачьих упряжках.

Баня на дровах.

Ужин – традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

В гостях у хаскиВ гостях у хаскиВ гостях у хаски
4 день

Марциальные воды и водопад Кивач. Отъезд

Завтрак.

Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».

Вы увидите Гору 1000 зайцев и при хороших погодных условиях подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой — одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.

Программа на целый день.

Обед в пути.

Заключительный ужин в ресторане.

Мы заглянем в Магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

Трансфер к ж/д вокзалу.

Марциальные воды и водопад Кивач. ОтъездМарциальные воды и водопад Кивач. ОтъездМарциальные воды и водопад Кивач. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-комплексе HuskyMoa в Доме Полярника.

Стоимость тура для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 31 700 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом «Дом Полярника»

3 ночи

Гостевой дом «Дом Полярника»рассчитан на одновременное размещение 12 человек.

В доме два трехместных и один двухместный номера, два санузла и душевая кабина.

Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.

Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания — уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы в рамках программы, в том числе от аэропорта, ж/д вокзала и обратно
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-комплексе HuskyMoa в Доме полярника
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
  • Стоимость всех экскурсий по маршруту программы + сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
  • Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
  • Творческий вечер и кино-ужин у камина
  • Страховка на катание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки для детей?

Да, детям предоставляются скидки.

Стоимость тура для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 31 700 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
О
10 янв 2023
В принципе поездка понравилась, замечательные места, природа, собаки, снегоходы. Инструктора хорошие, добрые, внизу есть чум, где можно погреться пока ждешь своей очереди.
Но были сильные недочеты у администрации (для меня, может для кого-то это и нормально).
Сначала все было хорошо, встретили нас вовремя, отличная экскурсия по городу (спасибо большое Хельге). Затем нас привезли в сам дом полярника. Я ожидала, что в этом доме кроме нас (16 человек туристов) никого не будет, но там оказывается в одном доме постоянная толпа народу, которые просто приехали на экскурсию. Выходишь из комнаты, хочешь тихо спокойно посидеть, а за столами, у камина совершенно посторонние люди сидят, стоят, нервничают так как их много, а администратор один….
А так, дом чистый, еда вкусная (обедаешь правда тоже в этой толпе). Экскурсия в парк Рускеала не очень, было дозволено посмотреть только парк сверху, подземлю не попали, так как все билеты были раскуплены, на вопрос почему так, гид ответил, что билеты продаются только день в день, заранее не бронируются. На мой взгляд если бы они хотели, они бы могли постараться и купить билеты, на крайний случай попросить местного это сделать. Мы были в 11 утра, а билетов уже не было, не может быть такого. Гид вообще был достаточно холоден к пожеланиям, шаг в лево шаг в право «у нас ограничено время, не по программе».
Итог. В Карелию обязательно еще поеду, но в доме полярника останавливаться не буду, разве что как та толпа просто на экскурсию.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ольга, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
5 янв 2023
Замечательное путешествие: по организации, исполнению и наполнению! Будем рекомендовать • Большую страну•!
Благодарю вас!
А
30 дек 2023
Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей.
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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