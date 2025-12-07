Мои заказы

Новогодние чудеса Карелии с проживанием в глэмпинге на Ладоге: «Рускеала», водопады, интерактивы

Полюбоваться Мраморным каньоном в подсветке, пообщаться с Дедом Морозом и отдохнуть на природе
Отправляемся туда, где оживают легенды, искрится снег, а пейзажи похожи на сказочные.

Вы увидите мощь водопада Кивач, встретитесь с карельским Дедом Морозом Талви Укко и попробуете ароматный чай с горячими калитками.

Прогуляетесь
читать дальше

по деревне Киндасово, заглянете в парк «Белая руна» к хаски и встретите Новый год на берегу Ладоги.

Вас ждёт сияющий в огнях горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и, по желанию, Белые мосты, и погружение в эпоху викингов в историческом парке «Бастионъ».

Проживание в уютных домиках, запах хвои, костёр под звёздами и вкусы карельской кухни сделают эти 4 дня настоящим праздником для души.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор может корректировать порядок экскурсий без изменения количества объектов.
Рекомендуется брать паспорт, тёплую одежду и наличные — на маршруте не везде возможна безналичная оплата.
Точное место, номер автобуса и контакты гида вы получите в SMS накануне поездки с 19:00 до 21:00.

Программа тура по дням

1 день

Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, интерактив в Киндасово, отдых в глэмпинге

10:00–10:15 — отправляемся в увлекательное путешествие.
11:30–12:30 — посетим заповедник Кивач с мощным равнинным водопадом и дендропарком, где собраны растения со всей Карелии.
13:30–15:30 — заглянем в вотчину Талви Укко, карельского Деда Мороза. Узнаем о культуре саамов, попьём ароматный чай с калитками — традиционными пирогами.
15:30–16:15 — пообедаем в уютном кафе вотчины.
17:30–19:00 — побываем в самобытной деревне Киндасово, где вас ждёт весёлая новогодняя интерактивная программа.
21:00 — вкусный ужин, после которого разместимся в глэмпинге «Ладога Фьорд». Домики в стиле «барнхаус» с видом на реку подарят уют и тишину, а для желающих — расслабление в бане или сауне.

Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, интерактив в Киндасово, отдых в глэмпинге
2 день

Свободное время или поездка к водопадам, интерактив с Дедом Морозом и хаски, встреча Нового года

8:30–9:00 — завтрак в ресторане комплекса.
9:00–13:00 — отдых на территории глэмпинга (катание на снегоходах, спорт, шашлыки) или дополнительная экскурсия — сафари на внедорожниках к водопадам Белые мосты.
13:00–13:45 — обед в ресторане (оплачивается дополнительно).
15:00–17:00 — в парке «Белая Руна» встретим карельского Деда Мороза Джухани, проведём интерактив, попьём травяной чай и понаблюдаем за хаски.
18:00 — свободное время в глэмпинге: можно прогуляться или отдохнуть перед праздником.
21:30–3:00 — праздничный банкет с шоу-программой на берегу Ладоги.
00:00 — под бой курантов встретим Новый год, поднимем бокалы и загадаем желания!

Свободное время или поездка к водопадам, интерактив с Дедом Морозом и хаски, встреча Нового года
3 день

Свободное время, интерактив с Дедом Морозом, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»

10:00–10:40 — завтрак.
11:00–13:30 — интерактив с Дедом Морозом или свободное время для прогулок и зимних развлечений.
14:00–14:45 — посетим водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Пройдёмся по мостикам и заглянем в сувенирные лавки.
15:00–18:00 — прогулка по горному парку «Рускеала» с вечерней подсветкой, превращающей Мраморный каньон в сияющую сказку. Здесь же можно пообедать в кафе «Русколка». После — праздничная ярмарка с музыкой и угощениями.
18:45 — возвращение в глэмпинг, ужин в ресторане «Сытый лис», а затем — отдых в бане или у костра под звёздами.

Свободное время, интерактив с Дедом Морозом, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»
4 день

Парк "Бастионъ", экопарк "Долина водопадов", лютеранская кирха и музеи

9:00–10:00 — завтрак.
11:00–13:00 — экскурсия в исторический парк «Бастионъ», где оживает эпоха викингов. Здесь можно примерить доспехи и увидеть древние артефакты.
13:00–13:40 — обед в кафе парка.
15:00–16:30 — прогулка по экопарку «Долина водопадов», где река Ихаланйоки образует каскад водопадов среди скал и сосен.
16:45–17:00 — осмотр старинной лютеранской кирхи.
17:00–17:20 — экскурсия в музей «Город ангелов», посвящённый небесным хранителям, и дегустация ароматных напитков в Музее иван-чая.
17:30–18:00 — остановка в фирменном магазине форелевого хозяйства — у вас будет возможность купить деликатесы Карелии.
21:00–21:30 — прибытие в Санкт-Петербург. Для путешественников из Москвы доступны вечерние поезда и утренние авиарейсы.

Парк "Бастионъ", экопарк "Долина водопадов", лютеранская кирха и музеи

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание66 950 ₽
3-местное проживание54 550 ₽
4-местное проживание48 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в глэмпинге
  • Завтраки
  • Все переезды на туристическом автобусе
  • Работа профессионального гида-историка
  • Экскурсии по маршруту
  • Посещение:
  • Водопада Кивач и дендропарка
  • Горного парка «Рускеала»
  • Вотчины Талви Укко с чаепитием и калитками
  • Карельской деревни Киндасово с новогодней программой
  • Музеев «Город ангелов» и иван-чая
  • Экопарка «Долина водопадов»
  • Исторического парка «Бастионъ»
  • Внешний осмотр старинной кирхи
Что не входит в цену
  • Обеды - от 700-750 ₽/чел., ужины - от 700 ₽/чел
  • Новогодний банкет и шоу-программа - от 13 000 ₽ (взрослый), от 7000 ₽ (дети 4-16 лет)
  • Проход по экотропе - 400 ₽ взрослые, 300 ₽ дети и пенсионеры
  • Экскурсия «Сафари на водопады Белые мосты» - от 2000 ₽/чел
  • Банный комплекс - от 2000 ₽/2 часа
  • Прочие услуги комплекса - по ценам объекта
  • Стоимость тура при 4-местном размещении (по акции) - 44 990 ₽, 49 990 ₽ - при 3-местном размещении
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отправление от вокзала Петрозаводска в 10:00-10:15. Автобус будет подан за 30 минут до выезда
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Петрозаводске
Провела экскурсии для 1140 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальше

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

