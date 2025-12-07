Вы увидите мощь водопада Кивач, встретитесь с карельским Дедом Морозом Талви Укко и попробуете ароматный чай с горячими калитками.
Прогуляетесь
Описание тура
Организационные детали
Туроператор может корректировать порядок экскурсий без изменения количества объектов.
Рекомендуется брать паспорт, тёплую одежду и наличные — на маршруте не везде возможна безналичная оплата.
Точное место, номер автобуса и контакты гида вы получите в SMS накануне поездки с 19:00 до 21:00.
Программа тура по дням
Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, интерактив в Киндасово, отдых в глэмпинге
10:00–10:15 — отправляемся в увлекательное путешествие.
11:30–12:30 — посетим заповедник Кивач с мощным равнинным водопадом и дендропарком, где собраны растения со всей Карелии.
13:30–15:30 — заглянем в вотчину Талви Укко, карельского Деда Мороза. Узнаем о культуре саамов, попьём ароматный чай с калитками — традиционными пирогами.
15:30–16:15 — пообедаем в уютном кафе вотчины.
17:30–19:00 — побываем в самобытной деревне Киндасово, где вас ждёт весёлая новогодняя интерактивная программа.
21:00 — вкусный ужин, после которого разместимся в глэмпинге «Ладога Фьорд». Домики в стиле «барнхаус» с видом на реку подарят уют и тишину, а для желающих — расслабление в бане или сауне.
Свободное время или поездка к водопадам, интерактив с Дедом Морозом и хаски, встреча Нового года
8:30–9:00 — завтрак в ресторане комплекса.
9:00–13:00 — отдых на территории глэмпинга (катание на снегоходах, спорт, шашлыки) или дополнительная экскурсия — сафари на внедорожниках к водопадам Белые мосты.
13:00–13:45 — обед в ресторане (оплачивается дополнительно).
15:00–17:00 — в парке «Белая Руна» встретим карельского Деда Мороза Джухани, проведём интерактив, попьём травяной чай и понаблюдаем за хаски.
18:00 — свободное время в глэмпинге: можно прогуляться или отдохнуть перед праздником.
21:30–3:00 — праздничный банкет с шоу-программой на берегу Ладоги.
00:00 — под бой курантов встретим Новый год, поднимем бокалы и загадаем желания!
Свободное время, интерактив с Дедом Морозом, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»
10:00–10:40 — завтрак.
11:00–13:30 — интерактив с Дедом Морозом или свободное время для прогулок и зимних развлечений.
14:00–14:45 — посетим водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Пройдёмся по мостикам и заглянем в сувенирные лавки.
15:00–18:00 — прогулка по горному парку «Рускеала» с вечерней подсветкой, превращающей Мраморный каньон в сияющую сказку. Здесь же можно пообедать в кафе «Русколка». После — праздничная ярмарка с музыкой и угощениями.
18:45 — возвращение в глэмпинг, ужин в ресторане «Сытый лис», а затем — отдых в бане или у костра под звёздами.
Парк "Бастионъ", экопарк "Долина водопадов", лютеранская кирха и музеи
9:00–10:00 — завтрак.
11:00–13:00 — экскурсия в исторический парк «Бастионъ», где оживает эпоха викингов. Здесь можно примерить доспехи и увидеть древние артефакты.
13:00–13:40 — обед в кафе парка.
15:00–16:30 — прогулка по экопарку «Долина водопадов», где река Ихаланйоки образует каскад водопадов среди скал и сосен.
16:45–17:00 — осмотр старинной лютеранской кирхи.
17:00–17:20 — экскурсия в музей «Город ангелов», посвящённый небесным хранителям, и дегустация ароматных напитков в Музее иван-чая.
17:30–18:00 — остановка в фирменном магазине форелевого хозяйства — у вас будет возможность купить деликатесы Карелии.
21:00–21:30 — прибытие в Санкт-Петербург. Для путешественников из Москвы доступны вечерние поезда и утренние авиарейсы.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|66 950 ₽
|3-местное проживание
|54 550 ₽
|4-местное проживание
|48 250 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в глэмпинге
- Завтраки
- Все переезды на туристическом автобусе
- Работа профессионального гида-историка
- Экскурсии по маршруту
- Посещение:
- Водопада Кивач и дендропарка
- Горного парка «Рускеала»
- Вотчины Талви Укко с чаепитием и калитками
- Карельской деревни Киндасово с новогодней программой
- Музеев «Город ангелов» и иван-чая
- Экопарка «Долина водопадов»
- Исторического парка «Бастионъ»
- Внешний осмотр старинной кирхи
Что не входит в цену
- Обеды - от 700-750 ₽/чел., ужины - от 700 ₽/чел
- Новогодний банкет и шоу-программа - от 13 000 ₽ (взрослый), от 7000 ₽ (дети 4-16 лет)
- Проход по экотропе - 400 ₽ взрослые, 300 ₽ дети и пенсионеры
- Экскурсия «Сафари на водопады Белые мосты» - от 2000 ₽/чел
- Банный комплекс - от 2000 ₽/2 часа
- Прочие услуги комплекса - по ценам объекта
- Стоимость тура при 4-местном размещении (по акции) - 44 990 ₽, 49 990 ₽ - при 3-местном размещении