3 день

Свободное время, интерактив с Дедом Морозом, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»

10:00–10:40 — завтрак.

11:00–13:30 — интерактив с Дедом Морозом или свободное время для прогулок и зимних развлечений.

14:00–14:45 — посетим водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Пройдёмся по мостикам и заглянем в сувенирные лавки.

15:00–18:00 — прогулка по горному парку «Рускеала» с вечерней подсветкой, превращающей Мраморный каньон в сияющую сказку. Здесь же можно пообедать в кафе «Русколка». После — праздничная ярмарка с музыкой и угощениями.

18:45 — возвращение в глэмпинг, ужин в ресторане «Сытый лис», а затем — отдых в бане или у костра под звёздами.