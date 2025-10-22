Карелии зимний узор. Индивидуальный тур «всё включено»
Увидеть главные места и побывать в старинной деревне, познакомиться с культурой и погреться в сауне
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
70 000 ₽ за человека
Новогодние чудеса Карелии с проживанием в глэмпинге на Ладоге: «Рускеала», водопады, интерактивы
Полюбоваться Мраморным каньоном в подсветке, пообщаться в Дедом Морозом и отдохнуть на природе
Начало: Отправление от вокзала Петрозаводска в 10:00-10:15...
30 дек в 10:00
59 990 ₽ за человека
В Карелию - в золотую осень: Петрозаводск, «Рускеала», Марциальные Воды и резиденция Талви Укко
Сделать фото с оленями и хаски, подняться на гору Сампо, увидеть вулкан Гирвас и живописные водопады
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
Сегодня в 08:00
24 окт в 08:00
30 900 ₽ за человека
