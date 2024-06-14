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В Кижи на метеоре – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «В Кижи на метеоре» в Петрозаводске, цены от 18 950 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
ТОП места Карелии 2: Рускеала, Кижи из Петрозаводска
На автобусе
2 дня
ТОП места Карелии 2: Рускеала, Кижи из Петрозаводска
Начало: Г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 3 (ж/д вокзал)
5 авг в 07:50
8 авг в 07:50
18 950 ₽ за человека
В Карелию с семьёй: Кижи, Петрозаводск и знакомство с культурой и фольклором
На машине
4 дня
В Карелию с семьёй: Кижи, Петрозаводск и знакомство с культурой и фольклором
Послушать кантеле и повеселиться в деревне Киндасово, посмотреть на водопад и узнать всё о хаски
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал или аэропорт, до 12:00
5 авг в 12:00
8 авг в 12:00
49 900 ₽ за человека
Кижи, Валаам, «Рускеала», Марциальные воды и другие богатства Карелии
На автобусе
3 дня
Кижи, Валаам, «Рускеала», Марциальные воды и другие богатства Карелии
Полюбоваться луковичными куполами и Мраморным каньоном, а в монастыре - пообедать и послушать хор
Начало: Ж/д вокзал Петрозаводска, 8:00
5 авг в 08:00
12 авг в 08:00
48 200 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    14 июня 2024
    Гранд-Вояж по Карелии
    Отличный тур. Организовано все так, что каждый вечер получаешь подробное смс с программой на завтра, с телефонами, номерами автобусов и тд.
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    Удобно, что всегда под рукой. Программа насыщенная, но в 18 обычно уже в номере. В последний день наименее интересные экскурсии, их можно и пропустить. Не понравился только отель в г. Сортавала.

  • Г
    Галина
    3 октября 2022
    Гранд-Вояж по Карелии
    Путешествие на остров Кижи, всё замечательно

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «В Кижи на метеоре»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. ТОП места Карелии 2: Рускеала, Кижи из Петрозаводска
  2. В Карелию с семьёй: Кижи, Петрозаводск и знакомство с культурой и фольклором
  3. Кижи, Валаам, «Рускеала», Марциальные воды и другие богатства Карелии
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Ладожские шхеры
  6. Ладожское озеро
  7. Онежская набережная
  8. Курорт Марциальные воды
  9. Кивач
  10. Центр шунгита
Сколько стоит тур в Петрозаводске в августе 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "В Кижи на метеоре" можно забронировать 3 тура от 18 950 до 49 900.
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