ТОП места Карелии 2: Рускеала, Кижи из Петрозаводска
Начало: Г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 3 (ж/д вокзал)
5 авг в 07:50
8 авг в 07:50
18 950 ₽ за человека
В Карелию с семьёй: Кижи, Петрозаводск и знакомство с культурой и фольклором
Послушать кантеле и повеселиться в деревне Киндасово, посмотреть на водопад и узнать всё о хаски
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал или аэропорт, до 12:00
5 авг в 12:00
8 авг в 12:00
49 900 ₽ за человека
Кижи, Валаам, «Рускеала», Марциальные воды и другие богатства Карелии
Полюбоваться луковичными куполами и Мраморным каньоном, а в монастыре - пообедать и послушать хор
Начало: Ж/д вокзал Петрозаводска, 8:00
5 авг в 08:00
12 авг в 08:00
48 200 ₽ за человека
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Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «В Кижи на метеоре»
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