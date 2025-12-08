Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов без сокращения программы. Рекомендуется иметь запас времени не менее 3 часов после окончания тура из-за возможных задержек. Важно взять паспорт, льготные документы, тёплую одежду и наличные на дополнительные расходы — не везде есть терминалы.
Программа тура по дням
Едем в Карелию
Встречаемся и отправляемся в путешествие по зимней Карелии.
8:00 — отправление от Казанского собора.
8:40 — отправление от метро Дыбенко.
По пути заедем на фермерский комплекс (11:30). Далее посетим Александро-Свирский монастырь. В 14:00 будет перерыв на обед.
Затем поедем в старинную деревню Киндасово — символ добродушного карельского юмора и народных традиций, где пройдёт новогодняя интерактивная программа. После чего вас ждёт переезд в Петрозаводск, а по пути — трассовая обзорная экскурсия.
В 18:30 — прогулка с экскурсией по набережной Петрозаводска. В 20:00 — ужин.
Вечером разместимся в уютных домиках глэмпинга с современными удобствами и панорамным видом на сосновый лес.
Экскурсия к водопадам или отдых, парк «Белая Руна», встреча Нового года
После завтрака — программа на выбор. Можно отправиться на захватывающее сафари по заснеженной тайге к водопадам Белые Мосты или провести утро в глэмпинге, катаясь на снегоходах и отдыхая у костра.
Днём посетим парк «Белая Руна», где встретим карельского Деда Мороза Джухани, посмотрим на хаски и других животных, погреемся ароматным чаем и напишем письмо волшебнику.
Вечером — свободное время и подготовка к празднику. Новый год встретим с банкетом и праздничной шоу-программой в панорамном ресторане с видом на Ладогу. Под бой курантов поднимем бокалы!
Водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»
Сегодня вас ждёт прогулка к водопадам Ахвенкоски — живописному месту, где снимался фильм «А зори здесь тихие». Затем посетим горный парк «Рускеала», который особенно красив в вечерней подсветке — мраморные стены и ледяные своды озаряются множеством огней.
После прогулки можно пообедать в уютном кафе и заглянуть на новогоднюю ярмарку с народными забавами. Вечером — возвращение в глэмпинг и ужин в ресторане.
Свободное время, исторический парк «Бастионъ», центр шунгита
9:00-10:00 — завтрак. До 13:00 у вас будет свободное время.
После обеда посетим исторический парк «Бастионъ», где вы увидите коллекцию предметов эпохи викингов и сможете примерить древние костюмы. Продолжим в центре шунгита в Сортавале (17:00).
Заключительной остановкой станет фирменный магазин форелевого хозяйства — попробуем местные деликатесы и сможем купить их домой. К 21:00-21:30 вернёмся в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|66 950 ₽
|3-местное проживание
|54 550 ₽
|4-местное проживание
|48 250 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
- Услуги профессионального гида-историка
- Трассовая и обзорные экскурсии
- Посещение водопада Кивач и дендропарка
- Посещение Вотчины Талви Укко и чаепитие с калитками
- Посещение деревни Киндасово с интерактивной программой
- Посещение парка «Белая Руна» с развлечениями
- Прогулка у водопадов Ахвенкоски
- Визит в горный парк «Рускеала» с вечерней подсветкой
- Заезд в магазин форелевого хозяйства
Что не входит в цену
- Обеды и ужины - от 700-750 ₽ за приём
- Новогодний банкет с шоу-программой - от 13 000 ₽ взрослый, от 7000 ₽ дети 4-16 лет
- Экскурсия «Сафари на водопады Белые Мосты» - от 2000 ₽/чел
- Проход по экотропе над водопадами - 400 ₽ взрослый / 300 ₽ льготный
- Дополнительные услуги на территории комплекса (баня, сауна и др.)
- Стоимость тура указана при 2-местном проживании
- При 3-местном проживании стоимость тура составит 49 990 ₽
- При 4-местном проживании стоимость тура составит 44 990 ₽