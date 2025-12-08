Мои заказы

Вперёд, в Новый год! Праздник в Карелии с проживанием в глэмпинге на Ладоге

Полюбоваться водопадами, отдохнуть на природе и посетить горный, экологический и исторический парки
Отпразднуйте Новый год в Карелии — среди заснеженных сосен, сверкающих водопадов и настоящего северного волшебства! Вы побываете в популярных местах, увидите водопады и мраморный каньон, заглянете в гости к карельскому
Деду Морозу Талви Укко.

Вас ждёт встреча с пушистыми хаски, тёплые вечера в уютном глэмпинге и грандиозная новогодняя ночь для желающих с банкетом и шоу-программой у берегов Ладожского озера. Будет интересно и взрослым, и детям!

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов без сокращения программы. Рекомендуется иметь запас времени не менее 3 часов после окончания тура из-за возможных задержек. Важно взять паспорт, льготные документы, тёплую одежду и наличные на дополнительные расходы — не везде есть терминалы.

Программа тура по дням

1 день

Едем в Карелию

Встречаемся и отправляемся в путешествие по зимней Карелии.
8:00 — отправление от Казанского собора.
8:40 — отправление от метро Дыбенко.

По пути заедем на фермерский комплекс (11:30). Далее посетим Александро-Свирский монастырь. В 14:00 будет перерыв на обед.

Затем поедем в старинную деревню Киндасово — символ добродушного карельского юмора и народных традиций, где пройдёт новогодняя интерактивная программа. После чего вас ждёт переезд в Петрозаводск, а по пути — трассовая обзорная экскурсия.

В 18:30 — прогулка с экскурсией по набережной Петрозаводска. В 20:00 — ужин.

Вечером разместимся в уютных домиках глэмпинга с современными удобствами и панорамным видом на сосновый лес.

2 день

Экскурсия к водопадам или отдых, парк «Белая Руна», встреча Нового года

После завтрака — программа на выбор. Можно отправиться на захватывающее сафари по заснеженной тайге к водопадам Белые Мосты или провести утро в глэмпинге, катаясь на снегоходах и отдыхая у костра.

Днём посетим парк «Белая Руна», где встретим карельского Деда Мороза Джухани, посмотрим на хаски и других животных, погреемся ароматным чаем и напишем письмо волшебнику.

Вечером — свободное время и подготовка к празднику. Новый год встретим с банкетом и праздничной шоу-программой в панорамном ресторане с видом на Ладогу. Под бой курантов поднимем бокалы!

3 день

Водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»

Сегодня вас ждёт прогулка к водопадам Ахвенкоски — живописному месту, где снимался фильм «А зори здесь тихие». Затем посетим горный парк «Рускеала», который особенно красив в вечерней подсветке — мраморные стены и ледяные своды озаряются множеством огней.

После прогулки можно пообедать в уютном кафе и заглянуть на новогоднюю ярмарку с народными забавами. Вечером — возвращение в глэмпинг и ужин в ресторане.

4 день

Свободное время, исторический парк «Бастионъ», центр шунгита

9:00-10:00 — завтрак. До 13:00 у вас будет свободное время.

После обеда посетим исторический парк «Бастионъ», где вы увидите коллекцию предметов эпохи викингов и сможете примерить древние костюмы. Продолжим в центре шунгита в Сортавале (17:00).

Заключительной остановкой станет фирменный магазин форелевого хозяйства — попробуем местные деликатесы и сможем купить их домой. К 21:00-21:30 вернёмся в Санкт-Петербург.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание66 950 ₽
3-местное проживание54 550 ₽
4-местное проживание48 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
  • Услуги профессионального гида-историка
  • Трассовая и обзорные экскурсии
  • Посещение водопада Кивач и дендропарка
  • Посещение Вотчины Талви Укко и чаепитие с калитками
  • Посещение деревни Киндасово с интерактивной программой
  • Посещение парка «Белая Руна» с развлечениями
  • Прогулка у водопадов Ахвенкоски
  • Визит в горный парк «Рускеала» с вечерней подсветкой
  • Заезд в магазин форелевого хозяйства
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины - от 700-750 ₽ за приём
  • Новогодний банкет с шоу-программой - от 13 000 ₽ взрослый, от 7000 ₽ дети 4-16 лет
  • Экскурсия «Сафари на водопады Белые Мосты» - от 2000 ₽/чел
  • Проход по экотропе над водопадами - 400 ₽ взрослый / 300 ₽ льготный
  • Дополнительные услуги на территории комплекса (баня, сауна и др.)
  • Стоимость тура указана при 2-местном проживании
  • При 3-местном проживании стоимость тура составит 49 990 ₽
  • При 4-местном проживании стоимость тура составит 44 990 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Петрозаводска, 10:00
Завершение: Казанская площадь, Санкт-Петербург, ориентировочно в 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 5192 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш
«золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

