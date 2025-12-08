Встречаемся и отправляемся в путешествие по зимней Карелии.

8:00 — отправление от Казанского собора.

8:40 — отправление от метро Дыбенко.

По пути заедем на фермерский комплекс (11:30). Далее посетим Александро-Свирский монастырь. В 14:00 будет перерыв на обед.

Затем поедем в старинную деревню Киндасово — символ добродушного карельского юмора и народных традиций, где пройдёт новогодняя интерактивная программа. После чего вас ждёт переезд в Петрозаводск, а по пути — трассовая обзорная экскурсия.

В 18:30 — прогулка с экскурсией по набережной Петрозаводска. В 20:00 — ужин.

Вечером разместимся в уютных домиках глэмпинга с современными удобствами и панорамным видом на сосновый лес.