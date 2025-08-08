Мои заказы

Церковь Троицы Живоначальной – экскурсии в Плёсе

Найдено 10 экскурсий в категории «Церковь Троицы Живоначальной» в Плёсе, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Плёс - от крепости до курорта
Пешая
2.5 часа
297 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Плёс от истоков до наших дней
Пешая
2 часа
223 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века
Начало: Торговая площадь
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Чарующий Плёс
Пешая
2.5 часа
474 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Плёсу
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Плёс - город, где заблудилось время
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс: путешествие в прошлое. Индивидуальная экскурсия
Плёс - это сказочный портал в прошлое. Полюбуйтесь храмами и купеческими домами, пройдитесь по набережной Волги и узнайте историю города
11 дек в 16:00
13 дек в 10:30
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Плес - самоцвет русской земли
Пешая
2.5 часа
129 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: В исторической части Плеса
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
8667 ₽ за всё до 4 чел.
Плёсский обход с гидом-архитектором
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Плёсский обход с гидом-архитектором
Прогуляться по тихим улочкам, уютной набережной Волги и высоким холмам города
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Заповедный Плёс как на ладони
Пешая
1.5 часа
214 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5800 ₽ за всё до 10 чел.
Левитановский Плёс
Пешая
1.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 10 чел.
Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
1 час
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия в музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Посетите музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе. Узнайте историю редких экспонатов, насладитесь работами известных художников и уникальными изделиями
Начало: На ул. Никольская
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Плёс: увидеть и полюбить
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс: увидеть и полюбить
Исследовать главные места уютного города с коренной плесянкой
Завтра в 13:00
11 дек в 13:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Плёс: увидеть и полюбить
    Дата посещения: 8 августа 2025
    Душевный , эмоциональный и очень познавательный рассказ о Плёсе от Инны! Благодарим сердечно!
  • Ж
    Жанна
    2 декабря 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Отличная экскурсия, очень понравилась. Андрей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город. Тонкое чувство юмора, структурированная подача материала, грамотная речь, длительность экскурсии.
    Все идеально. Обязательно вернемся в Плёс!
  • И
    Ирина
    23 ноября 2025
    Плёс - от крепости до курорта
    Огромное спасибо за прекрасную познавательную прогулку по Плёсу. Два с половиной часа пролетели быстро, было очень интересно. Михаил рассказывает понятно, увлекательно, отвечает на все вопросы.
  • Е
    Елена
    23 ноября 2025
    Плёс от истоков до наших дней
    Большое спасибо Евгению за интересную экскурсию по Плесу.
    Евгений интересный рассказчик и много знающий. Маршрут интересный, увлекающий.
    Однозначно рекомендуем Евгения.
  • Л
    Людмила
    19 ноября 2025
    Чарующий Плёс
    Очень милая прогулка по очаровательном у городу. Комфортная для пенсионеров. Хорошая подача материала и не сухое общение.
  • М
    Максим
    18 ноября 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Отличный экскурсовод! Все детально, досконально, в тонкостях! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    16 ноября 2025
    Плёс - от крепости до курорта
    Экскурсия с Михаилом очень понравилась. Рассказывал увлечённо и интересно. Рекомендуем экскурсию с Михаилом от души!
  • Т
    Татьяна
    12 ноября 2025
    Чарующий Плёс
    Экскурсия нам очень понравилась. Андрей Владимирович провел знакомство с Плёслом "на одном дыхании". Заинтересовал не только нас с мужем, но
    читать дальше

    и нашу 15-летнюю дочь. Приехав в Плёс не в первый раз, узнали много нового. Такие экскурсии стимулируют ещё не раз посетить ваш город. Спасибо огромное вашему гиду!

  • Д
    Дарья
    10 ноября 2025
    Плёс от истоков до наших дней
    Были на короткой поездке в Плёсе — экскурсия получилась очень комфортной и насыщенной. Прошли по красивым местам, узнали историю от Левитана до современных создателей архитектуры города. Спасибо за тёплое и продуманное сопровождение!
  • А
    Ангелина
    9 ноября 2025
    Плёс от истоков до наших дней
    Благодарим Евгения за чудесную экскурсию для нашей семьи!
  • Н
    Наталья
    7 ноября 2025
    Плес - самоцвет русской земли
    Плес. Совершенно не знали, что ждать от этого места. Левитан, картины, Третьяковская галерея - это всё, что мы знали об
    читать дальше

    этом месте. Но только такой прекрасный экскурсовод как Анна, смогла погрузить нас в историю, культуру и глубину этого места. Её экскурсия была интересной, красочной и полной. Если хотите узнать Плес в полной мере - вам к Анне.

    Плес. Совершенно не знали, что ждать от этого места. Левитан, картины, Третьяковская галерея - это всёПлес. Совершенно не знали, что ждать от этого места. Левитан, картины, Третьяковская галерея - это всё
  • Т
    Татьяна
    5 ноября 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему потрясающему гиду, и просто прекрасному человеку Андрею Владимировичу. Экскурсия была проведена во время, с творческим подходом, с заботой. Андрей Владимирович, спасибо вам огромное за ваш труд.
    Кто собирается в Плес, Рекомендуем от души.
  • Н
    Надежда
    5 ноября 2025
    Плёс: увидеть и полюбить
    Огромное спасибо Инне за отличную экскурсию по Плёсу!😁 Посмотрели все знаковые места,соборы,храмы и памятники этого маленького и красивого города👌Инна отличный
    читать дальше

    рассказчик и человек, влюблённый в свой город. Всем рекомендую посетить прекрасный Плёс, который хорош в любую погоду 😍Вот уж действительно, увидеть и полюбить навсегда!!! 🤩

  • Ю
    Юлиана
    4 ноября 2025
    Плёс - от крепости до курорта
    Очень интересная экскурсия и отличный гид! Много любопытного из жизни Плеса древнего и современного. Рекомендую запастись терпением во время походов на/с горки, на коих расположился Плёс.. но оно того стоило…
    Экскурсия идеальная, если хотите узнать город за максимально короткий срок👍
  • Н
    Наталья
    4 ноября 2025
    Плёс - от крепости до курорта
    Были на экскурсии у Михаила в ноябре месяце. Очень понравилась. 2,5 часа пролетели незаметно. Коренной плесянин. Любящий свой город и знает хорошо его историю. С юмором. Рекомендуем его как экскурсовода, кто хочет получить интересный рассказ о Плёсе.
  • А
    Алена
    4 ноября 2025
    Плес - самоцвет русской земли
    Анна провела замечательную экскурсию!
    Последовательно и глубоко погрузила нас в историю Плёсской земли, открыла нам красоту и духовность этого края! Хочется возвращаться в Плёс в разное время года. Анна влюблена в свой край!
    Большая благодарность! ❤️
  • П
    ПАВЕЛ
    4 ноября 2025
    Заповедный Плёс как на ладони
    Отлично провели время.. все очень понравилось!!! Рекомендую гида 👍💪🔥🤩
    Отлично провели время.. все очень понравилось!!! Рекомендую гида 👍💪🔥🤩
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Плёс - от крепости до курорта
    Я благодарна Михаилу за чудесную экскурсию по волшебному Плесу 🏘✨ интересно, познавательно, с юмором - всё было отлично! И ничего нам не помешало, даже ливень 😂😅 Очень рекомендую!!!
    Я благодарна Михаилу за чудесную экскурсию по волшебному Плесу 🏘✨ интересно, познавательно, с юмором - всё было отлично! И ничего нам не помешало, даже ливень 😂😅 Очень рекомендую!!!
  • М
    Мария
    3 ноября 2025
    Плёс от истоков до наших дней
    Очень понравилась экскурсия с Евгением, отличный маршрут и интересное повествование!
  • Е
    Елена
    1 ноября 2025
    Плёс - от крепости до курорта
    Михаил организовал нам чудесный вечер в Плесе! Увлекательный рассказ, виды, природа…. Рекомендуем!

