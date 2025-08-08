Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века
Начало: Торговая площадь
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Плёсу
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс: путешествие в прошлое. Индивидуальная экскурсия
Плёс - это сказочный портал в прошлое. Полюбуйтесь храмами и купеческими домами, пройдитесь по набережной Волги и узнайте историю города
11 дек в 16:00
13 дек в 10:30
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: В исторической части Плеса
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
8667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Плёсский обход с гидом-архитектором
Прогуляться по тихим улочкам, уютной набережной Волги и высоким холмам города
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия в музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Посетите музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе. Узнайте историю редких экспонатов, насладитесь работами известных художников и уникальными изделиями
Начало: На ул. Никольская
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс: увидеть и полюбить
Исследовать главные места уютного города с коренной плесянкой
Завтра в 13:00
11 дек в 13:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 августа 2025Плёс: увидеть и полюбитьДата посещения: 8 августа 2025Душевный , эмоциональный и очень познавательный рассказ о Плёсе от Инны! Благодарим сердечно!
- ЖЖанна2 декабря 2025Отличная экскурсия, очень понравилась. Андрей прекрасный рассказчик, влюбленный в свой город. Тонкое чувство юмора, структурированная подача материала, грамотная речь, длительность экскурсии.
Все идеально. Обязательно вернемся в Плёс!
- ИИрина23 ноября 2025Огромное спасибо за прекрасную познавательную прогулку по Плёсу. Два с половиной часа пролетели быстро, было очень интересно. Михаил рассказывает понятно, увлекательно, отвечает на все вопросы.
- ЕЕлена23 ноября 2025Большое спасибо Евгению за интересную экскурсию по Плесу.
Евгений интересный рассказчик и много знающий. Маршрут интересный, увлекающий.
Однозначно рекомендуем Евгения.
- ЛЛюдмила19 ноября 2025Очень милая прогулка по очаровательном у городу. Комфортная для пенсионеров. Хорошая подача материала и не сухое общение.
- ММаксим18 ноября 2025Отличный экскурсовод! Все детально, досконально, в тонкостях! Спасибо!
- ННаталья16 ноября 2025Экскурсия с Михаилом очень понравилась. Рассказывал увлечённо и интересно. Рекомендуем экскурсию с Михаилом от души!
- ТТатьяна12 ноября 2025Экскурсия нам очень понравилась. Андрей Владимирович провел знакомство с Плёслом "на одном дыхании". Заинтересовал не только нас с мужем, но
- ДДарья10 ноября 2025Были на короткой поездке в Плёсе — экскурсия получилась очень комфортной и насыщенной. Прошли по красивым местам, узнали историю от Левитана до современных создателей архитектуры города. Спасибо за тёплое и продуманное сопровождение!
- ААнгелина9 ноября 2025Благодарим Евгения за чудесную экскурсию для нашей семьи!
- ННаталья7 ноября 2025Плес. Совершенно не знали, что ждать от этого места. Левитан, картины, Третьяковская галерея - это всё, что мы знали об
- ТТатьяна5 ноября 2025Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему потрясающему гиду, и просто прекрасному человеку Андрею Владимировичу. Экскурсия была проведена во время, с творческим подходом, с заботой. Андрей Владимирович, спасибо вам огромное за ваш труд.
Кто собирается в Плес, Рекомендуем от души.
- ННадежда5 ноября 2025Огромное спасибо Инне за отличную экскурсию по Плёсу!😁 Посмотрели все знаковые места,соборы,храмы и памятники этого маленького и красивого города👌Инна отличный
- ЮЮлиана4 ноября 2025Очень интересная экскурсия и отличный гид! Много любопытного из жизни Плеса древнего и современного. Рекомендую запастись терпением во время походов на/с горки, на коих расположился Плёс.. но оно того стоило…
Экскурсия идеальная, если хотите узнать город за максимально короткий срок👍
- ННаталья4 ноября 2025Были на экскурсии у Михаила в ноябре месяце. Очень понравилась. 2,5 часа пролетели незаметно. Коренной плесянин. Любящий свой город и знает хорошо его историю. С юмором. Рекомендуем его как экскурсовода, кто хочет получить интересный рассказ о Плёсе.
- ААлена4 ноября 2025Анна провела замечательную экскурсию!
Последовательно и глубоко погрузила нас в историю Плёсской земли, открыла нам красоту и духовность этого края! Хочется возвращаться в Плёс в разное время года. Анна влюблена в свой край!
Большая благодарность! ❤️
- ППАВЕЛ4 ноября 2025Отлично провели время.. все очень понравилось!!! Рекомендую гида 👍💪🔥🤩
- ООльга3 ноября 2025Я благодарна Михаилу за чудесную экскурсию по волшебному Плесу 🏘✨ интересно, познавательно, с юмором - всё было отлично! И ничего нам не помешало, даже ливень 😂😅 Очень рекомендую!!!
- ММария3 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Евгением, отличный маршрут и интересное повествование!
- ЕЕлена1 ноября 2025Михаил организовал нам чудесный вечер в Плесе! Увлекательный рассказ, виды, природа…. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Церковь Троицы Живоначальной»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в декабре 2025
Сейчас в Плёсе в категории "Церковь Троицы Живоначальной" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 5000 до 8667. Туристы уже оставили гидам 1508 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Плёсе на 2025 год по теме «Церковь Троицы Живоначальной», 1508 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль