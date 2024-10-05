Эскарго де Псковиньон: улиточная ферма и усадьба Ореховно
Оценить вкус бургундских улиток и экспериментальный сад ландшафтного архитектора
Мы отправляемся в два необычных места! Сначала — на озеро Малый Иван, где расположена улиточная ферма.
Вы проникнете в тайны французской кухни и попробуете блюдо «Улитки по-бургундски» от шефа-эскарготье.
А затем посетите усадьбу Ореховно с садом в виде многоярусных террас — полигон для творческих экспериментов архитектора Александра Гривко.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Улиточная ферма
Вы отправитесь на юг Псковской области, где на берегу озера Малый Иван находится семейная ферма «Эскарго д’Ор». Здесь занимаются сбором и переработкой одного из главных символов французской кухни — бургундских улиток.
На ферме вы узнаете, почему французские шефы так ценят псковских улиток, как их собирают и заготавливают. А также оцените вкус «Улиток по-бургундски» по старинному рецепту повара Мари Антуан Карема, который впервые приготовил это блюдо для императора Александра I.
Усадьба Ореховно
В местечке Ореховно находится частная усадьба, созданная ландшафтным архитектором Александром Гривко. Вы увидите дом на холме в англо-нормандском стиле, а вокруг — сад с идеальными газонами, романтичными аллеями, серебристыми клёнами и коллекцией хвойных растений.
Гривко называет усадьбу полигоном для экспериментов. Сад устроен в виде системы многоярусных террас. У каждой из них — определённое назначение и настроение. Растения подобраны с учётом местного климата и так, чтобы сад сохранял декоративность в течение всего года.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер, услуги гида, дегустация на ферме «Эскарго д’Ор»: 6 улиток в соусе по-бургундски с бокалом вина Шабли (для несовершеннолетних предлагается безалкогольный напиток)
Дополнительно оплачивается вход в усадьбу Ореховно: 700 ₽ — взрослым, 550 ₽ — пенсионерам от 60 лет, 350 ₽ — детям до 16 лет. При бронировании уточните, какой категории билеты вам понадобятся
Экскурсия предназначена для участников старше 5 лет
Места в автобусе распределяются согласно дате приобретения экскурсии: чем раньше вы внесли оплату, тем ближе к началу салона расположены ваши места
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 1548 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с командой читать дальше
гидов: нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!