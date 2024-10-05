Мы отправляемся в два необычных места! Сначала — на озеро Малый Иван, где расположена улиточная ферма. Вы проникнете в тайны французской кухни и попробуете блюдо «Улитки по-бургундски» от шефа-эскарготье. А затем посетите усадьбу Ореховно с садом в виде многоярусных террас — полигон для творческих экспериментов архитектора Александра Гривко.

Описание экскурсии

Улиточная ферма

Вы отправитесь на юг Псковской области, где на берегу озера Малый Иван находится семейная ферма «Эскарго д’Ор». Здесь занимаются сбором и переработкой одного из главных символов французской кухни — бургундских улиток.

На ферме вы узнаете, почему французские шефы так ценят псковских улиток, как их собирают и заготавливают. А также оцените вкус «Улиток по-бургундски» по старинному рецепту повара Мари Антуан Карема, который впервые приготовил это блюдо для императора Александра I.

Усадьба Ореховно

В местечке Ореховно находится частная усадьба, созданная ландшафтным архитектором Александром Гривко. Вы увидите дом на холме в англо-нормандском стиле, а вокруг — сад с идеальными газонами, романтичными аллеями, серебристыми клёнами и коллекцией хвойных растений.

Гривко называет усадьбу полигоном для экспериментов. Сад устроен в виде системы многоярусных террас. У каждой из них — определённое назначение и настроение. Растения подобраны с учётом местного климата и так, чтобы сад сохранял декоративность в течение всего года.

Организационные детали