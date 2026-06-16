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отдалась процессу ,увлекла нас, что мы , не смотря на мороз -9,вместо заявленных 2,5 часа, прошагали (13400 шагов!!!)),и по продолжительности 4,5 часа!!!Было очень познавательно!

Спасибо огромное!!!

Организаторам совет- оснастите микрофоном гида. Когда группа больше 4 чел, а нас было 16, не всегда четко слышно.