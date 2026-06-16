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Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 12:00
18 июл в 12:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Оценить главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: На Октябрьском проспекте
Сегодня в 09:30
Завтра в 17:30
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков: от древности до наших дней
Погулять по тихим старинным улицам, увидеть знаковые места города и раскрыть его историю
Начало: Ольгинская часовня
Завтра в 11:00
15 июл в 11:00
от 5650 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по древнему Пскову
Путешествие в Псков: индивидуальная экскурсия по кремлю и старинным улочкам. Узнайте о средневековой архитектуре и истории города
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Однажды в Пскове
Погрузитесь в историю Пскова: Кремль, Троицкий собор и Довмонтов город откроют вам свои тайны. Уникальные белые церкви и величественные башни ждут вас
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Яркая история большого Пскова
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Начало: На площади Ленина у памятника сами знаете кому
Завтра в 14:00
15 июл в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Россия начинается здесь
При посещении древнего города самое важное - хороший проводник. Я помогу вам узнать Псков как старого доброго друга
15 июл в 08:00
16 июл в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
L
Дата посещения: 16 июн 2026
Экскурсия была замечательная!
Татьяна-супер!
Татьяна-супер!
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А
Дата посещения: 7 мар 2026
Познавательная экскурсия, повезло и с гидом, и с погодой.
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Е
Дата посещения: 6 янв 2026
Нашим гидом была Варвара!
Большое спасибо за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлили рассказы о псковских храмах и умение держать внимание группы. Варвара,так
Большое спасибо за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлили рассказы о псковских храмах и умение держать внимание группы. Варвара,так
+3
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Л
Дата посещения: 3 янв 2026
Огромное спасибо за чудесную экскурсию по Псковскому Кремлю 03.01.26! Экскурсовод - Юлия Геннадьевна произвела неизгладимое впечатление, как и сам Псков! Благодарю!
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В
Дата посещения: 27 дек 2025
Добрый день. Проведение экскурсии гидом, умение интересно донести информацию
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И
Дата посещения: 21 дек 2025
Мы впервые приехали из Петербурга в Псков. Игорь Анатольевич очень живо и интересно познакомил нас с историей и основными достопримечательностями
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Л
Дата посещения: 2 сен 2025
Благодарим Марию за доступную и интересную подачу материала. Ни один из вопросов не остался без ответа.
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И
Дата посещения: 10 авг 2025
Экскурсия обзорная пешеходная по Кремлю и центру Пскова 10 августа прошла на отлично. Повезло с погодой, замечательный экскурсовод Екатерина, много познавательной информации, отвечала на все наши вопросы, очень умело преподносила материал. Большое спасибо Екатерине и тур. фирме за организацию экскурсии.
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С
Дата посещения: 16 июл 2025
Экскурсия очень понравилась.Мария столько интересного рассказала про Псков,исторические события,а затем провезла нас на своем автомобиле по знаковым местам Пскова. Спасибо,Мария!
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И
Дата посещения: 7 июн 2025
Замечательная экскурсия, много нового и интересного узнали, спасибо огромное нашему гиду Евгению, не торопил, мы все успевали посмотреть и запомнить, очень интересно было его слушать, с удовольствием рекомендуем всем , кто собирается в Псков. Спасибо)))
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Всего 868 отзывов в Пскове в категории "Животные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Животные»
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Сейчас в Пскове в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 6000. Туристы уже оставили гидам 868 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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