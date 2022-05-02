Легенды Себежа и усадьба Ореховно

Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам

Групповая
Есть в Псковской области менее известные, но очень притягательные уголки — город Себеж и частная усадьба Ореховно.

Им посвящена эта экскурсия в группе до 30 человек.

В этот день вы откроете историю Себежа, который некогда был частью Польши, и заглянете на частную сыроварню.

А Ореховно покорит вас красотой садов с идеальными газонами, романтичными аллеями, фонтаном и скульптурами.
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Себеж — город меж двух озер. Отправившись на юго-запад Псковской области, вы побываете в городе с увлекательной историей и немалым числом достопримечательностей. Узнаете о судьбе средневековой крепости, увидите белокаменную колокольню 17 века и укрепленный холм Петровская гора, построенный во времена Северной войны, а также прогуляетесь вдоль живописного озера.

Обед и сыроварня. После экскурсии по Себежу вы сможете отдохнуть и подкрепиться, посетите частную сыроварню и по желанию купите домашнего сыра.

Усадьба Ореховно — кусочек Англии и Италии. Это частная усадьба создана ландшафтным архитектором Александром Гривко, который называет ее «полигоном для экспериментов». На холме возвышается дом в англо-нормандском стиле, а сад устроен в виде системы многоярусных террас. Вы увидите, что у каждой из них свое назначение и настроение, услышите об особенностях проекта и сделаете великолепные фото.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 30 человек
  • Возвращение в Псков — после 20:00

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в усадьбу Ореховно: взрослые — 550 руб., пенсионеры и студенты — 450 руб., дети до 16 лет — 250 руб.
  • По желанию комплексный обед в кафе — 450 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Октябрьской площади в Пскове
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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