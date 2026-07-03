Усадьба Ореховно — кусочек Англии и Италии. Это частная усадьба создана ландшафтным архитектором Александром Гривко, который называет ее «полигоном для экспериментов». На холме возвышается дом в англо-нормандском стиле, а сад устроен в виде системы многоярусных террас. Вы увидите, что у каждой из них свое назначение и настроение, услышите об особенностях проекта и сделаете великолепные фото.
Обед. По приезду в Себеж вы сможете отдохнуть и подкрепиться.
Себеж — город меж двух озер. Отправившись на юго-запад Псковской области, вы побываете в городе с увлекательной историей, хранящей следы польской и еврейской культуры, и немалым числом достопримечательностей. Узнаете о судьбе средневековой крепости, увидите белокаменную колокольню 17 века и укрепленный холм Петровская гора, построенный во времена Северной войны, а также прогуляетесь вдоль живописного озера.
Сыроварня. После экскурсии по Себежу вы посетите частную сыроварню с дегустацией и по желанию купите домашнего сыра.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автобусе
Возвращение в Псков — после 20:00
Обед бронируется дополнительно и только заранее в сообщениях гиду. В день проведения экскурсии заказать обед или самостоятельно пообедать в ресторане возможности не будет
После бронирования в сообщении к заказу сообщит ФИО, дату рождения участников для составления списков на пассажирскую перевозку
Дополнительные расходы
Входные билеты в усадьбу Ореховно: взрослые — 900 ₽, пенсионеры и студенты — 700 ₽, дети до 16 лет — 450 ₽
По желанию комплексный обед в местном ресторанчике — 1000 ₽. Есть специальное меню (без лактозы, глютена или вегетарианское) — 1500 ₽
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской площади в Пскове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4130 туристов
Я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами: нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Леликова
Дата посещения: 2 июл 2026
Все очень хорошо организовано. Отправление без задержек. Прекрасный экскурсовод Екатерина Александровна, дала нам массу интересной и разнообразной информации о местах по которым проезжали. Усадьба Ореховно - это просто нескончаемый восторг! Спасибо! Рекомендую
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Ч
Чистякова
Экскурсия отличная. Красивая усадьба. Все ожидаемо. Организовано все было замечательно. Обязательно на сыроварне в Себеже отведайте вкуснющего мороженого.
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия, несмотря на длинный переезд, поездка того стоила. Очень хороший экскурсовод Наталья с глубокими знаниями и великолепной речью. Большое спасибо за экскурсию.
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Юлия
Идеальная экскурсия с Натальей Павловной! Усадьба Ореховно прекрасна! Себеж - интересный город! Дегустация вкусная! Полный восторг! Однозначно стоит посетить эту экскурсию!
+2
О'александръ
Ответ организатора:
Уважаемая Юлия Владимировна! Большое спасибо за такой восторженный отзыв и высшую оценку нашей работы! Нам приятно, что экскурсия и посещение читать дальшеуменьшить
усадьбы Ореховно оставили у вас такие яркие и положительные эмоции.
Мы с радостью передадим ваши тёплые слова Наталье Павловне — для наших гидов это самая лучшая награда.
Спасибо, что выбрали нашу компанию! Будем ждать вас снова на других экскурсиях.
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Анна
На майские праздники доставили себе удовольствие посетить один из красивейших парков России компанией из 11 человек. Экскурсию проводила Наталья. Рассказ эрудированного и интересного человека погрузил нас в эпоху Возрождения. Мы читать дальшеуменьшить
узнали о том, как создавалась усадьба, а также факты из жизни ландшафтного архитектора Александра Гривко, который создал эту красоту. Посещение Себежа – невероятное удовольствие! Мы побывали в городском парке. На озере кружились чайки и грациозные лебеди, которых жители и гости кормили с рук, сфотографировались у памятника З. Гердту и прошлись по улицам со старыми постройками, увидели Троицкую церковь. Вся прогулка сопровождалась интересным рассказом Натальи. Также рекомендуем всем гостям посетить сыроварню на Челюскинской улице, где нас ждала встреча с гостеприимными хозяевами и дегустация. Сыры очень понравились, закупились.
Уезжать не хотелось, расставаться с нашим экскурсоводом тоже. Выражаем Наталье большую благодарность за прекрасно проведённое время.
+2
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Дмитрий
Поражает контраст живописного парка с усадьбой Ореховно европейского уровня и состояние Псковской провинции,где он находится. Себеж оставил приятные впечатления сохранившимися историческими зданиями, чистотой улиц, обустроенной набережной, большого водного пространства озёр и своей необычной историей. К организации экскурсии - замечаний нет. Дорога не утомила, обед в ресторане вкусный, гид Наталья интересно провела и руководила экскурсией.
+1
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