Есть в Псковской области менее известные, но очень притягательные уголки — город Себеж и частная усадьба Ореховно. Им посвящена эта экскурсия. В этот день вы откроете историю Себежа, который некогда был частью Польши, и заглянете на частную сыроварню. А Ореховно покорит вас красотой садов с идеальными газонами, романтичными аллеями, фонтаном и скульптурами.

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Описание экскурсии

Усадьба Ореховно — кусочек Англии и Италии. Это частная усадьба создана ландшафтным архитектором Александром Гривко, который называет ее «полигоном для экспериментов». На холме возвышается дом в англо-нормандском стиле, а сад устроен в виде системы многоярусных террас. Вы увидите, что у каждой из них свое назначение и настроение, услышите об особенностях проекта и сделаете великолепные фото.

Обед. По приезду в Себеж вы сможете отдохнуть и подкрепиться.

Себеж — город меж двух озер. Отправившись на юго-запад Псковской области, вы побываете в городе с увлекательной историей, хранящей следы польской и еврейской культуры, и немалым числом достопримечательностей. Узнаете о судьбе средневековой крепости, увидите белокаменную колокольню 17 века и укрепленный холм Петровская гора, построенный во времена Северной войны, а также прогуляетесь вдоль живописного озера.

Сыроварня. После экскурсии по Себежу вы посетите частную сыроварню с дегустацией и по желанию купите домашнего сыра.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автобусе

Возвращение в Псков — после 20:00

Обед бронируется дополнительно и только заранее в сообщениях гиду. В день проведения экскурсии заказать обед или самостоятельно пообедать в ресторане возможности не будет

После бронирования в сообщении к заказу сообщит ФИО, дату рождения участников для составления списков на пассажирскую перевозку