Что вас ожидает

Себеж — город меж двух озер. Отправившись на юго-запад Псковской области, вы побываете в городе с увлекательной историей и немалым числом достопримечательностей. Узнаете о судьбе средневековой крепости, увидите белокаменную колокольню 17 века и укрепленный холм Петровская гора, построенный во времена Северной войны, а также прогуляетесь вдоль живописного озера.

Обед и сыроварня. После экскурсии по Себежу вы сможете отдохнуть и подкрепиться, посетите частную сыроварню и по желанию купите домашнего сыра.

Усадьба Ореховно — кусочек Англии и Италии. Это частная усадьба создана ландшафтным архитектором Александром Гривко, который называет ее «полигоном для экспериментов». На холме возвышается дом в англо-нормандском стиле, а сад устроен в виде системы многоярусных террас. Вы увидите, что у каждой из них свое назначение и настроение, услышите об особенностях проекта и сделаете великолепные фото.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автобусе в группе до 30 человек

Возвращение в Псков — после 20:00

Дополнительные расходы