Разнообразные впечатления дарит путешествие на юг Псковской области, где граница земель и вер создали уникальную архитектуру, язык и нравы. Частная Усадьба Ореховно, созданная ландшафтным архитектором Александром Гривко. Усадьба Ореховно стала местной достопримечательностью, притягивающей всех тех, кто не равнодушен к красоте садов и природы. Это пять гектаров удивительного по своей гармонии и красоте сада с идеальными газонами, романтичными аллеями, серебристыми клёнами, фонтаном, коллекцией хвойных растений.

Себеж

Отправление на обзорную экскурсию по городу с увлекательной историей и немалым числом достопримечательностей. В первую очередь, это так называемый Замок, находящийся в старой части города. В XVI веке это были деревянные крепостные сооружения Ивангорода-на-Себеже. Сегодня туда можно попасть, пройдя от центра города вверх по Пролетарской улице, на Мыс. Самая яркая постройка города — белокаменная колокольня, сохранившаяся от храма Святой Троицы, постройки 17 веке (некогда польский католический костел). Также интересна «Петровская гора», находящаяся в центре города — один из укрепленных пунктов, построенных по приказу Петра I во времена Северной войны (1700—1721 годы). И променад вдоль живописного озера, где на берегу в 2011 году появился памятник известному Себежанину, Зиновию Ефимовичу Гердту Важная информация: Обратите внимание, на дополнительные платы в поездке: Входные билеты в усадьбу: 700 руб.

взрослые, 550 руб.

пенсионеры с 60 лет, 350 руб.

детский 7-16 лет. Оплата обеда. Мы организуем обед в ресторане «Сытый Кот». Стоимость 800 руб.

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