Легенды Себежа и усадьба Ореховно

Вы попадёте в современный частный парк Ореховно — образец королевского сада XVIII века и чудо мастерства Александра Гривко, который составляет невероятный контраст с окружающей русской деревней.

И прогуляетесь по живописному приграничному городу Псковской земли — Себежу историческая часть которого находится на мысе между двух озер и хранит следы польской и еврейской культуры.
5
2 отзыва
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Разнообразные впечатления дарит путешествие на юг Псковской области, где граница земель и вер создали уникальную архитектуру, язык и нравы. Частная Усадьба Ореховно, созданная ландшафтным архитектором Александром Гривко. Усадьба Ореховно стала местной достопримечательностью, притягивающей всех тех, кто не равнодушен к красоте садов и природы. Это пять гектаров удивительного по своей гармонии и красоте сада с идеальными газонами, романтичными аллеями, серебристыми клёнами, фонтаном, коллекцией хвойных растений.

Себеж

Отправление на обзорную экскурсию по городу с увлекательной историей и немалым числом достопримечательностей. В первую очередь, это так называемый Замок, находящийся в старой части города. В XVI веке это были деревянные крепостные сооружения Ивангорода-на-Себеже. Сегодня туда можно попасть, пройдя от центра города вверх по Пролетарской улице, на Мыс. Самая яркая постройка города — белокаменная колокольня, сохранившаяся от храма Святой Троицы, постройки 17 веке (некогда польский католический костел). Также интересна «Петровская гора», находящаяся в центре города — один из укрепленных пунктов, построенных по приказу Петра I во времена Северной войны (1700—1721 годы). И променад вдоль живописного озера, где на берегу в 2011 году появился памятник известному Себежанину, Зиновию Ефимовичу Гердту Важная информация: Обратите внимание, на дополнительные платы в поездке: Входные билеты в усадьбу: 700 руб.
  • взрослые, 550 руб.
  • пенсионеры с 60 лет, 350 руб.
  • детский 7-16 лет. Оплата обеда. Мы организуем обед в ресторане «Сытый Кот». Стоимость 800 руб.
Накануне (за 1 день) экскурсии, дополнительно на ваш номер Whats
App будет направленна информация о выезде на экскурсию, с контактами гида и номером автобуса.

Воскресенье и четверг в 08:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Усадьба Ореховно
  • Себеж
  • Замковая гора
  • Памятник Зиновию Ефимовичу Гердту
  • Набережные озёр Себеж и Ороно
Что включено
  • Транспортное обслуживание на автобусе тур. класса
  • Путевая экскурсия и экскурсия по усадьбе Ореховно
  • Экскурсия по Себежу
  • Дегустация на местной сыроварне
Что не входит в цену
  • Билет в усадьбу Ореховно
  • Комплексный обед в ресторане Сытый Кот
Место начала и завершения?
Псков, ул. Советская, д. 20
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте! Благодарим за бронирование экскурсии Легенды Себежа и усадьба Ореховно
  • Ваша экскурсия подтверждена и места забронированы. Прошу ответным сообщением отправить информацию о Ваших попутчиках в этой экскурсии. Нам потребуется ФИО и дата рождения каждого для формирования списков группы
  • Также обратите внимание, на дополнительные платы в поездке:
  • Входные билеты в усадьбу: 700 руб. - взрослые / 550 руб. - пенсионеры с 60 лет / 350 руб. (детский 7-16 лет. (уточните, какой категории билеты Вам необходимы)
  • Оплата обеда. Мы организуем обед в ресторане «Сытый Кот». Стоимость 800 руб
  • P/S: На кануне (за 1 день) экскурсии, дополнительно на ваш номер WhatsApp будет направленна информация о выезде на экскурсию, с контактами гида и номером автобуса
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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