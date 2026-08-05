Красоту Талабского архипелага невозможно передать словами или фотографиями — её нужно увидеть своими глазами. Мы организуем заброску на катере из деревни Толбица до остров имени Залита или остров имени Белова. Или на оба острова. А затем заберём вас в удобное время. Вы сможете гулять самостоятельно или отправиться на острова со своим гидом.
Описание экскурсии
Трансфер на катере. От причала Толба мы быстро доберёмся до Талабского архипелага. Путь до островов занимает около 15 минут, обратная дорога — около 20 минут.
Остров имени Залита. Здесь находятся храм Николая Чудотворца и места, связанные с почитаемым старцем Николаем Гурьяновым, которого многие считают прототипом героя фильма «Остров».
Остров имени Белова. Памятник природы с нетронутыми ландшафтами, редкими растениями и большим количеством птиц, многие из которых занесены в Красную книгу.
Свободное время. Вы сами решаете, сколько провести на островах. Можно гулять самостоятельно, посетить святые места или приехать со своим гидом. В назначенное время мы заберём вас и доставим обратно на материк.
Организационные детали
- До места отправления — деревни Толбица — нужно добраться самостоятельно
- На борту есть спасжилеты
- Если в вашей группе более 6 человек, за каждого следующего пассажира доплачивается 1700 ₽
- Навигация возможна с апреля по ноябрь, а также с января по март при устойчивом ледовом покрове
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Большая Толба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 89 туристов
Уже много лет мы проводим водные прогулки по реке Великой и Псковскому озеру. Форматы прогулок самые разные: от коротких 30-минутных маршрутов по центру Пскова до путешествий по реке Великой и Псковскому озеру к Талабским островам. В нашем распоряжении несколько судов — открытых и закрытых, поэтому подобрать комфортный вариант можно практически для любой погоды и компании.
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