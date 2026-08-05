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Водный трансфер на Талабские острова - из Большой Толбы (в 30 км от Пскова)

Добраться до островов имени Залита и Белова и провести там столько времени, сколько захотите
Красоту Талабского архипелага невозможно передать словами или фотографиями — её нужно увидеть своими глазами. Мы организуем заброску на катере из деревни Толбица до остров имени Залита или остров имени Белова. Или на оба острова. А затем заберём вас в удобное время. Вы сможете гулять самостоятельно или отправиться на острова со своим гидом.
Водный трансфер на Талабские острова - из Большой Толбы (в 30 км от Пскова)
Водный трансфер на Талабские острова - из Большой Толбы (в 30 км от Пскова)
Водный трансфер на Талабские острова - из Большой Толбы (в 30 км от Пскова)

Описание экскурсии

Трансфер на катере. От причала Толба мы быстро доберёмся до Талабского архипелага. Путь до островов занимает около 15 минут, обратная дорога — около 20 минут.

Остров имени Залита. Здесь находятся храм Николая Чудотворца и места, связанные с почитаемым старцем Николаем Гурьяновым, которого многие считают прототипом героя фильма «Остров».

Остров имени Белова. Памятник природы с нетронутыми ландшафтами, редкими растениями и большим количеством птиц, многие из которых занесены в Красную книгу.

Свободное время. Вы сами решаете, сколько провести на островах. Можно гулять самостоятельно, посетить святые места или приехать со своим гидом. В назначенное время мы заберём вас и доставим обратно на материк.

Организационные детали

  • До места отправления — деревни Толбица — нужно добраться самостоятельно
  • На борту есть спасжилеты
  • Если в вашей группе более 6 человек, за каждого следующего пассажира доплачивается 1700 ₽
  • Навигация возможна с апреля по ноябрь, а также с января по март при устойчивом ледовом покрове
  • С вами будет капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пристани Большая Толба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 89 туристов
Уже много лет мы проводим водные прогулки по реке Великой и Псковскому озеру. Форматы прогулок самые разные: от коротких 30-минутных маршрутов по центру Пскова до путешествий по реке Великой и Псковскому озеру к Талабским островам. В нашем распоряжении несколько судов — открытых и закрытых, поэтому подобрать комфортный вариант можно практически для любой погоды и компании.

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