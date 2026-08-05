Красоту Талабского архипелага невозможно передать словами или фотографиями — её нужно увидеть своими глазами. Мы организуем заброску на катере из деревни Толбица до остров имени Залита или остров имени Белова. Или на оба острова. А затем заберём вас в удобное время. Вы сможете гулять самостоятельно или отправиться на острова со своим гидом.

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Описание экскурсии

Трансфер на катере. От причала Толба мы быстро доберёмся до Талабского архипелага. Путь до островов занимает около 15 минут, обратная дорога — около 20 минут.

Остров имени Залита. Здесь находятся храм Николая Чудотворца и места, связанные с почитаемым старцем Николаем Гурьяновым, которого многие считают прототипом героя фильма «Остров».

Остров имени Белова. Памятник природы с нетронутыми ландшафтами, редкими растениями и большим количеством птиц, многие из которых занесены в Красную книгу.

Свободное время. Вы сами решаете, сколько провести на островах. Можно гулять самостоятельно, посетить святые места или приехать со своим гидом. В назначенное время мы заберём вас и доставим обратно на материк.

Организационные детали