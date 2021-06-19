Это путешествие на юго-запад Псковской области откроет перед вами сразу два сокровища края — приграничный городок Себеж, сохранивший дух Великого княжества Литовского, и приусадебный парк, созданный руками легенды ландшафтного дизайна. Средневековые сооружения и тенистые аллеи, европейские улочки и французская оранжерея — приготовьтесь восхищаться!

Описание экскурсии

Себеж — сказка среди озёр

Из Пскова мы перенесемся в атмосферный уголок спокойствия, красоты и европейского духа. Вы полюбуетесь пейзажами Сабежа, который уютно устроился на узкой полосе суши меж двух живописных озер — Себежского и Ороно. Узнаете, почему городок называют Венецией, и проследите его историю — со времен, когда Себеж был частью Великого княжества Литовского и Польши до наших дней. Мы рассмотрим сохранившиеся средневековые архитектурные памятники: Замковую гору и Петров вал, святой источник у деревянной Казанской часовни и курган Дружбы. А с колокольни Рождественской церкви вам откроется завораживающая панорама Себежа и его окрестностей.

Ландшафтный чудо-парк в Ореховно

Следом вы окажетесь в удивительном приусадебном парке Ореховно, который принадлежит ландшафтному архитектору Александра Гривко, обладателю самой значимой садовой премии European Garden Award. Мы обсудим, как 5 гектаров земли в руках мастера и художника превратились в цветущий сад. В центре Ореховно вы рассмотрите миниатюрный замок в англо-нормандском стиле и окружающий его дивный парк с изящными фонтанами, клумбами, романтичными аллеями и загадочными тропками, беседками и гротами. А отдельный вздох восхищения вызовет прекрасная оранжерея 19 века, доставленная в усадьбу из Франции.

Организационные детали