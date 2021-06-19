За один день исследовать старинный город у двух озер и сказочный ландшафтный парк
Это путешествие на юго-запад Псковской области откроет перед вами сразу два сокровища края — приграничный городок Себеж, сохранивший дух Великого княжества Литовского, и приусадебный парк, созданный руками легенды ландшафтного дизайна.
Средневековые сооружения и тенистые аллеи, европейские улочки и французская оранжерея — приготовьтесь восхищаться!
Из Пскова мы перенесемся в атмосферный уголок спокойствия, красоты и европейского духа. Вы полюбуетесь пейзажами Сабежа, который уютно устроился на узкой полосе суши меж двух живописных озер — Себежского и Ороно. Узнаете, почему городок называют Венецией, и проследите его историю — со времен, когда Себеж был частью Великого княжества Литовского и Польши до наших дней. Мы рассмотрим сохранившиеся средневековые архитектурные памятники: Замковую гору и Петров вал, святой источник у деревянной Казанской часовни и курган Дружбы. А с колокольни Рождественской церкви вам откроется завораживающая панорама Себежа и его окрестностей.
Ландшафтный чудо-парк в Ореховно
Следом вы окажетесь в удивительном приусадебном парке Ореховно, который принадлежит ландшафтному архитектору Александра Гривко, обладателю самой значимой садовой премии European Garden Award. Мы обсудим, как 5 гектаров земли в руках мастера и художника превратились в цветущий сад. В центре Ореховно вы рассмотрите миниатюрный замок в англо-нормандском стиле и окружающий его дивный парк с изящными фонтанами, клумбами, романтичными аллеями и загадочными тропками, беседками и гротами. А отдельный вздох восхищения вызовет прекрасная оранжерея 19 века, доставленная в усадьбу из Франции.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове. Время в пути в Себеж около 3,5 часов. После экскурсии по городу будет время для самостоятельного обеда, также по желанию можно заранее заказать комплексный обед в кафе в Себеже — 900 ₽
Ориентировочное время приезда в усадьбу Ореховно — 15:00. Возвращение в Псков после 22:00
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк Ореховно: взрослый — 800 ₽, пенсионный и студенческий — 650 ₽, детский от 7 до 16 лет — 400 ₽, детский до 7 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Пскова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 4222 туристов
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, весёлой прогулкой (насколько это позволяет музейная читать дальшеуменьшить
методичка). Работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anastasia
Интересно было проехаться по Псковской области, по дороге мы наблюдали красивую природу и видели много аистов. Проезжали мимо города Остров. Сама экскурсия организована отлично, всё слаженно, чётко и познавательно. Знакомство с городком Себеж и усадьба Ореховно - просто красота!
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А
Алла
Ездили всей семьёй на экскурсию в Себеж и усадьбу Ореховно. Организация, экскурсия, даже обед, все было великолепно. Очень интересно, понятно и доступно даже для подростка, мы были с дочкой 12 лет. Она в восторге! Спасибо Вам огромное! Желаем Вам успехов и процветания!
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А
Алексей
Спасибо за экскурсию и особенное спасибо экскурсоводу Наталье, которая не только знает материал, но и с душой его излагает
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Л
Любовь
Очень познавательная экскурсия. Экскурсовод в г. Себеж отлично знает историю своего края. А парк в Ореховно, это нечто! Очень красивое место, просто сказочная красота! Единственный минус - расстояние. Но посетить эти места, конечно, стоит. Рекомендую.
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М
Мария
Усадьба Ореховно замечательное место: вдруг из глухих лесов попадаешь в сказочный сад, очень красиво и продуманно, буду рекомендовать своим друзьям
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м
марина
1. Непонятно заяем в начале и в конце экскурсии повторять о войне в Афгане, Чечне и о монументах в Пскове, о взорванных мостах во второй мировой. Ок, сказали один раз читать дальшеуменьшить
при выезде из города, потом снова. Экскурсия вроде не об этом 2. Нет зарядок для телефонов в автобусе вообще. К концу поездки приезжаешь с разряженным телефоном, в городе в первый раз. ориентироваться на местности на ощупь? Просила водителя зарядить телефон, он сказал не сейчас и что ходить по автобусу не положено. Соответственно тебя привозят на какую-то остановку, а дальше сам добирайся? Я приехала утром с поезда и сразу пошла к месту которое мне сказали, Покровский отель, в гостинице забронированной мной я не была и я не знаю дорог и улиц в вашем городе
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