Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах

Изборск с аудиоэкскурсией

4
1 отзыв
Мини-группа
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах

Что вас ожидает 🤩

  • Изборская крепость
  • Труворов крест
  • Словенские ключи
  • Жеравья гора
  • Городищенское озеро
  • Никольский собор
  • Дом-причта
Сегодня вам предстоит посетить места, с которых начиналась история России.
Вы побываете в руинах древнего городища, расположенного на мысу Жеравьей горы. Сможете напиться «живой» воды, бьющей в одной из двенадцати заповедных ключей, и угостить почти ручных лебедей, живущих на Городищенском озере.
Дорога приведёт вас в крепость-исполин, прозванную «железным градом». Вы осмотрите хитроумные сооружения, на протяжении многих веков хранившие цитадель. Подниметесь на смотровую площадку одной из башен, чтобы насладиться видами Мальской долины.
Вы услышите легенды о крылатых змеях и прекрасных птицах, узнаете о чудесах, которые творила Корсунская икона, прикоснетесь к страшной тайне одной из крепостных башен.
После посещения крепости вы сможете купить местные продукты и сувениры или посетить экспозицию, посвящённую Изборску.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендация парка активного отдыха, где можно провести выходные в окружении природы
  • Выход на смотровую площадку самой древней башни крепости
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Входный билет на территорию музея-заповедника приобретается на месте (Взрослый - 100 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Труворово городище, Изборск
Завершение: Скудельня (Печорская улица, 43)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏡ВыездныеИзборск и ПечерыМифы и легенды🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Пскове

Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина
4.9
21 отзыв
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Пройти следами княжеских дружин в Труворовом городище и открыть историю Псково-Печерского монастыря
5 900 за 1-5 чел.
Групповая экскурсия в Печоры и Изборск
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Фабрика-Экскурсий
Нет отзывов
Групповая экскурсия в Печоры и Изборск
Мечтаете побывать в древнем городище варягов и кривичей
1 800 за 1 человека
Древний Изборск и прекрасные Печоры
6 часов
Индивидуальная
Дмитрий
Нет отзывов
Древний Изборск и прекрасные Печоры
Хотите совершить путешествие к истокам русской государственности
6 000 за 1-9 чел.
Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
6 часов
Индивидуальная
Никита
5
23 отзыва
Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
Вас ждёт интересная индивидуальная экскурсия по Псковской земле, западной границе Руси с IX века
4 550 за 1-20 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Данил
5
24 отзыва
Часто заказывают
Древняя Русь без тоски: Изборск
Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
910 за 1 человека
На автобусе в Изборск и Печоры
6.5 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Лада
4.8
4 отзыва
На автобусе в Изборск и Печоры
Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 40 человек
1 300 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия в крепость Изборск и Псково-Печерский монастырь
6 часов
Индивидуальная
Русский
5
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия в крепость Изборск и Псково-Печерский монастырь
Наверняка в вашей памяти сохранились легенды о братьях Рюриковичах, призванных из варяг в греки
от 8 900 за 1-2 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Никита
5
63 отзыва
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
4 550 за 1-20 чел.
Печоры-Петсери и древний Изборск
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алёна
5
4 отзыва
Печоры-Петсери и древний Изборск
Открыть заповедные места, где храмы, крепости и долины «дышат» великой историей, тайнами и легендами
5 800 за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
6 часов
Индивидуальная
Александр
5
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
На экскурсии вы изучите историю развития Псковской земля
5 000 за 1-4 чел.
Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Данил
5
14 отзывов
Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа
Изборск старше Пскова
от 5 600 за 1-2 чел.
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Юлия
5
82 отзыва
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Проехать по Старой дороге, открыть пейзажи щемящей красоты и поразиться фантастической истории края
5 850 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пскове
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ