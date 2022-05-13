Сегодня вам предстоит посетить места, с которых начиналась история России.

Вы побываете в руинах древнего городища, расположенного на мысу Жеравьей горы. Сможете напиться «живой» воды, бьющей в одной из двенадцати заповедных ключей, и угостить почти ручных лебедей, живущих на Городищенском озере.

Дорога приведёт вас в крепость-исполин, прозванную «железным градом». Вы осмотрите хитроумные сооружения, на протяжении многих веков хранившие цитадель. Подниметесь на смотровую площадку одной из башен, чтобы насладиться видами Мальской долины.

Вы услышите легенды о крылатых змеях и прекрасных птицах, узнаете о чудесах, которые творила Корсунская икона, прикоснетесь к страшной тайне одной из крепостных башен.

После посещения крепости вы сможете купить местные продукты и сувениры или посетить экспозицию, посвящённую Изборску.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).