Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Большой Псков»

Наслаждайтесь красотой Пскова в любую погоду

4.9
14 отзывов
Наслаждайтесь красотой Пскова в любую погоду.

Сочетание пешеходных прогулок и автобусных переездов делает эту экскурсию доступной практически для всех.

Вы увидите главные достопримечательности старинного города.

Вместе с экскурсоводом прогуляетесь по самой большой крепости в Европе, посмотрите на знаменитый Троицкий собор и памятник Александру Невскому.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Большой Псков»
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Большой Псков»
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Большой Псков»
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Большой Псков»

Что вы увидите 🤩

  • Кремль
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • памятники княгине Ольге, Скобарю и Двум капитанам
  • Ольгинская часовня
  • Памятник Александру Невскому на горе Соколиха
  • Покровский угол: Покровская башня и церковь Покрова и Рождества от Пролома
  • Храмы XV-XVI века центральной части города
Псков — не только древний город, но и самая большая крепость Европы: протяженность его крепостных стен 9 километров.
Оценить по достоинству масштаб средневекового города, его красоту и мощь — можно на нашей обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову. В рамках экскурсии вас ожидает несколько непродолжительных переездов, и ряд пешеходных прогулок. За пять часов Вы успеете полюбоваться лучшей панорамой Псковского Кремля, стоя у Ольгинской часовни, посетить Довмонтов город, Кремль и, конечно же, Троицкий собор. Кроме этого, вы побываете в месте, где псковичи отразили осаду знаменитого короля и полководца — Стефана Батория и на горе «Соколиха», где возвышается памятник Александру Невскому и его дружине.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Льготный (дети до 16 лет, студенты и пенсионеры)
550 ₽
Взрослый (16+)
600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Траспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения
Псков, пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник и пятницу в 10:30 с 3 октября по 27 декабря
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый понедельник и пятницу в 10:30 с 3 октября по 27 декабря

Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
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