Псков — не только древний город, но и самая большая крепость Европы: протяженность его крепостных стен 9 километров.

Оценить по достоинству масштаб средневекового города, его красоту и мощь — можно на нашей обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову. В рамках экскурсии вас ожидает несколько непродолжительных переездов, и ряд пешеходных прогулок. За пять часов Вы успеете полюбоваться лучшей панорамой Псковского Кремля, стоя у Ольгинской часовни, посетить Довмонтов город, Кремль и, конечно же, Троицкий собор. Кроме этого, вы побываете в месте, где псковичи отразили осаду знаменитого короля и полководца — Стефана Батория и на горе «Соколиха», где возвышается памятник Александру Невскому и его дружине.