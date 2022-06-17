Это путешествие для тех, кто хочет совместить познавательную программу с отдыхом на природе. Мы посетим главные культурные достопримечательности Псковской области – музеи-заповедники, родовое имение А. С. Пушкина, Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь и Изборск. А во второй части путешествия мы отдохнем в загородном коттедже на берегу Чудского озера.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.

18:30 Возвращение в г. Псков.

Переезд в г. Печоры.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.

14:00 Трансфер в г. Псков.

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Отдых на озере в коттеджном поселке – Псков

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Отдых на озере в коттеджном поселке

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Отдых на озере в коттеджном поселке

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Отдых на озере в коттеджном поселке

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Отдых на озере в коттеджном поселке

Гарантированное размещение в коттедже после 18:00.

Трансфер в дер. Спицино в коттеджный поселок «Чудское подворье» (100 км).

Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи.

«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.

Завтрак в кафе в центре города.

Встреча с гидом у вагона №16.

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

в коттеджном поселке "Чудское подворье" – 5 ночей. Коттедж категории «VIP» (WC, душ, TV, оборудованная кухня, мангал);

в гостинице в г. Пскове – 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:

Размещение Стоимость Оазис Двухместный Взрослый на основном месте 29 290 Взрослый на дополнительном месте 15 090 Одноместное размещение 49 180 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 28 690 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 14 490 Арль Стандарт Взрослый на основном месте 29 760 Взрослый на дополнительном месте 15 760 Одноместное размещение 48 940 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 29 160 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 15 160 Old City Стандартный Взрослый на основном месте 29 520 Взрослый на дополнительном месте 15 520 Одноместное размещение 49 640 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 28 920 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 14 920 Чемодан Стандарт Взрослый на основном месте 30 700 Взрослый на дополнительном месте 16 100 Одноместное размещение 50 590 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 30 100 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 15 500 Каркушин Дом Стандартный Взрослый на основном месте 31 290 Взрослый на дополнительном месте 15 790 Одноместное размещение 52 000 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 30 690 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 15 190 Октябрьская Одноместный стандартный Взрослый на основном месте 50 350 Двухместный стандартный Взрослый на основном месте 31 990 Взрослый на дополнительном месте 15 990 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 31 390 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 15 390 Рижская Стандартный одноместный Взрослый на основном месте 50 120 Стандартный двухместный Взрослый на основном месте 31 880 Взрослый на дополнительном месте 18 080 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 31 280 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 17 480 Фаворит Стандартный Взрослый на основном месте 32 110 Взрослый на дополнительном месте 16 810 Одноместное размещение 53 530 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 31 510 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 16 210 Золотая набережная Комфорт Взрослый на основном месте 31 880 Взрослый на дополнительном месте 15 680 Одноместное размещение 53 180 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 31 280 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 15 080 Двор Подзноева (бизнес корпус) Standart бизнес корпус Взрослый на основном месте 33 580 Взрослый на дополнительном месте 17 030 Одноместное размещение 55 880 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 32 980 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 16 430 Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты) Standart корпус студии и апратаменты Взрослый на основном месте 33 990 Взрослый на дополнительном месте 17 090 Одноместное размещение 57 170 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 33 390 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 16 490 Двор Подзноева (главный корпус) Standart главный корпус Взрослый на основном месте 34 880 Взрослый на дополнительном месте 17 740 Одноместное размещение 58 250 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 34 280 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 17 140 Покровский Standart Взрослый на основном месте 34 580 Взрослый на дополнительном месте 17 280 Одноместное размещение 57 880 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 33 980 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 16 680 Old Estate Hotel & SPA Стандарт улучшенный Взрослый на основном месте 34 350 Взрослый на дополнительном месте 17 050 Одноместное размещение 58 590 Ребёнок 3—17 лет на основном месте 33 750 Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте 16 450

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

На заезды с 15.05.2022 по 05.06.2022 и с 14.02.2022 по 18.09.2022, действует скидка — 2 100 руб./чел. при размещение на основное место.

Питание в ресторане «Медведь» коттеджного поселка Чудское подворье. Питание можно заказывать при бронировании тура или по прибытию на место отдыха. Просим вас уточнять стоимость завтраков, обедов и ужинов при бронировании тура.

При заселении в коттеджный поселок Чудское подворье взимается депозит — 2000 руб. с одного коттеджа.