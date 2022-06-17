Преимущества этого путешествия:
08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.
Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.
Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи.
Памятник равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе.
Трансфер в дер. Спицино в коттеджный поселок «Чудское подворье» (100 км).
Гарантированное размещение в коттедже после 18:00.
Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.
Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.
Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.
Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.
Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.
Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.
Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.
Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.
Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.
Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.
Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.
Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.
Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.
Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.
Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.
14:00 Трансфер в г. Псков.
Размещение в гостинице.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:30 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:
|Размещение
|Стоимость
|Оазис
|Двухместный
|Взрослый на основном месте
|29 290
|Взрослый на дополнительном месте
|15 090
|Одноместное размещение
|49 180
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|28 690
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|14 490
|Арль
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|29 760
|Взрослый на дополнительном месте
|15 760
|Одноместное размещение
|48 940
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|29 160
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 160
|Old City
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|29 520
|Взрослый на дополнительном месте
|15 520
|Одноместное размещение
|49 640
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|28 920
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|14 920
|Чемодан
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|30 700
|Взрослый на дополнительном месте
|16 100
|Одноместное размещение
|50 590
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|30 100
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 500
|Каркушин Дом
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|31 290
|Взрослый на дополнительном месте
|15 790
|Одноместное размещение
|52 000
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|30 690
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 190
|Октябрьская
|Одноместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|50 350
|Двухместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|31 990
|Взрослый на дополнительном месте
|15 990
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|31 390
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 390
|Рижская
|Стандартный одноместный
|Взрослый на основном месте
|50 120
|Стандартный двухместный
|Взрослый на основном месте
|31 880
|Взрослый на дополнительном месте
|18 080
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|31 280
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|17 480
|Фаворит
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|32 110
|Взрослый на дополнительном месте
|16 810
|Одноместное размещение
|53 530
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|31 510
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 210
|Золотая набережная
|Комфорт
|Взрослый на основном месте
|31 880
|Взрослый на дополнительном месте
|15 680
|Одноместное размещение
|53 180
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|31 280
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 080
|Двор Подзноева (бизнес корпус)
|Standart бизнес корпус
|Взрослый на основном месте
|33 580
|Взрослый на дополнительном месте
|17 030
|Одноместное размещение
|55 880
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|32 980
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 430
|Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
|Standart корпус студии и апратаменты
|Взрослый на основном месте
|33 990
|Взрослый на дополнительном месте
|17 090
|Одноместное размещение
|57 170
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|33 390
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 490
|Двор Подзноева (главный корпус)
|Standart главный корпус
|Взрослый на основном месте
|34 880
|Взрослый на дополнительном месте
|17 740
|Одноместное размещение
|58 250
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|34 280
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|17 140
|Покровский
|Standart
|Взрослый на основном месте
|34 580
|Взрослый на дополнительном месте
|17 280
|Одноместное размещение
|57 880
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|33 980
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 680
|Old Estate Hotel & SPA
|Стандарт улучшенный
|Взрослый на основном месте
|34 350
|Взрослый на дополнительном месте
|17 050
|Одноместное размещение
|58 590
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|33 750
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 450
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
На заезды с 15.05.2022 по 05.06.2022 и с 14.02.2022 по 18.09.2022, действует скидка — 2 100 руб./чел. при размещение на основное место.
Питание в ресторане «Медведь» коттеджного поселка Чудское подворье. Питание можно заказывать при бронировании тура или по прибытию на место отдыха. Просим вас уточнять стоимость завтраков, обедов и ужинов при бронировании тура.
При заселении в коттеджный поселок Чудское подворье взимается депозит — 2000 руб. с одного коттеджа.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.