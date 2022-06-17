Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова

Это путешествие для тех, кто хочет совместить познавательную программу с отдыхом на природе

5
3 отзыва
Это путешествие для тех, кто хочет совместить познавательную программу с отдыхом на природе. Мы посетим главные культурные достопримечательности Псковской области – музеи-заповедники, родовое имение А. С. Пушкина, Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь и Изборск. А во второй части путешествия мы отдохнем в загородном коттедже на берегу Чудского озера.
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
Ближайшие даты:
03
июл
10
июл
17
июл
24
июл
31
июл
07
авг
14
авг
Ещё
даты

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • отдых для всей семьи – на Чудском озере можно рыбачить, кататься на велосипедах и верхом, найдется отдых и для детей – катание на водных катамаранах, игровые площадки;
  • широкий выбор мест проживания – вы можете получить консультацию нашего менеджера и забронировать понравившийся отель;
  • разнообразная экскурсионная программа под руководством опытных гидов.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, экскурсия по Пскову

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

«Путешествие по Пскову»  пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.

Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи.

Памятник равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе.

Трансфер в дер. Спицино в коттеджный поселок «Чудское подворье» (100 км).

Гарантированное размещение в коттедже после 18:00.

Прибытие, экскурсия по ПсковуПрибытие, экскурсия по Пскову
2 день
Отдых на озере в коттеджном поселке

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.

Отдых на озере в коттеджном поселке
3 день
Отдых на озере в коттеджном поселке

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.

Отдых на озере в коттеджном поселке
4 день
Отдых на озере в коттеджном поселке

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.

Отдых на озере в коттеджном поселке
5 день
Отдых на озере в коттеджном поселке

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.

6 день
Отдых на озере в коттеджном поселке – Псков

Отдых в коттеджном поселке Чудское подворье на берегу Чудского озера.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и развлечения, конные и пешие прогулки.

Детские и спортивные площадки, прокат катамаранов, лодок, велосипедов, рыболовного снаряжения и спортивного инвентаря.

Рыбалка, русская баня, мангал, ресторан русской кухни и летнее кафе.

14:00 Трансфер в г. Псков.

Размещение в гостинице.

7 день
Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
8 день
Музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск. 

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:30 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.

Музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьМузей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьМузей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в коттеджном поселке "Чудское подворье" – 5 ночей. Коттедж категории «VIP» (WC, душ, TV, оборудованная кухня, мангал);
  • в гостинице в г. Пскове – 2 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:

РазмещениеСтоимость
Оазис
Двухместный
Взрослый на основном месте29 290
Взрослый на дополнительном месте15 090
Одноместное размещение49 180
Ребёнок 3—17 лет на основном месте28 690
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте14 490
Арль
Стандарт
Взрослый на основном месте29 760
Взрослый на дополнительном месте15 760
Одноместное размещение48 940
Ребёнок 3—17 лет на основном месте29 160
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 160
Old City
Стандартный
Взрослый на основном месте29 520
Взрослый на дополнительном месте15 520
Одноместное размещение49 640
Ребёнок 3—17 лет на основном месте28 920
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте14 920
Чемодан
Стандарт
Взрослый на основном месте30 700
Взрослый на дополнительном месте16 100
Одноместное размещение50 590
Ребёнок 3—17 лет на основном месте30 100
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 500
Каркушин Дом
Стандартный
Взрослый на основном месте31 290
Взрослый на дополнительном месте15 790
Одноместное размещение52 000
Ребёнок 3—17 лет на основном месте30 690
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 190
Октябрьская
Одноместный стандартный
Взрослый на основном месте50 350
Двухместный стандартный
Взрослый на основном месте31 990
Взрослый на дополнительном месте15 990
Ребёнок 3—17 лет на основном месте31 390
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 390
Рижская
Стандартный одноместный
Взрослый на основном месте50 120
Стандартный двухместный
Взрослый на основном месте31 880
Взрослый на дополнительном месте18 080
Ребёнок 3—17 лет на основном месте31 280
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте17 480
Фаворит
Стандартный
Взрослый на основном месте32 110
Взрослый на дополнительном месте16 810
Одноместное размещение53 530
Ребёнок 3—17 лет на основном месте31 510
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 210
Золотая набережная
Комфорт
Взрослый на основном месте31 880
Взрослый на дополнительном месте15 680
Одноместное размещение53 180
Ребёнок 3—17 лет на основном месте31 280
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 080
Двор Подзноева (бизнес корпус)
Standart бизнес корпус
Взрослый на основном месте33 580
Взрослый на дополнительном месте17 030
Одноместное размещение55 880
Ребёнок 3—17 лет на основном месте32 980
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 430
Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
Standart корпус студии и апратаменты
Взрослый на основном месте33 990
Взрослый на дополнительном месте17 090
Одноместное размещение57 170
Ребёнок 3—17 лет на основном месте33 390
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 490
Двор Подзноева (главный корпус)
Standart главный корпус
Взрослый на основном месте34 880
Взрослый на дополнительном месте17 740
Одноместное размещение58 250
Ребёнок 3—17 лет на основном месте34 280
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте17 140
Покровский
Standart
Взрослый на основном месте34 580
Взрослый на дополнительном месте17 280
Одноместное размещение57 880
Ребёнок 3—17 лет на основном месте33 980
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 680
Old Estate Hotel & SPA
Стандарт улучшенный
Взрослый на основном месте34 350
Взрослый на дополнительном месте17 050
Одноместное размещение58 590
Ребёнок 3—17 лет на основном месте33 750
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 450

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

На заезды с 15.05.2022 по 05.06.2022 и с 14.02.2022 по 18.09.2022, действует скидка — 2 100 руб./чел. при размещение на основное место.

Питание в ресторане «Медведь» коттеджного поселка Чудское подворье. Питание можно заказывать при бронировании тура или по прибытию на место отдыха. Просим вас уточнять стоимость завтраков, обедов и ужинов при бронировании тура.

При заселении в коттеджный поселок Чудское подворье взимается депозит — 2000 руб. с одного коттеджа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в коттеджном поселке Чудское подворье — 5 ночей. Коттедж категории «VIP» (WC, душ, TV, оборудованная кухня, мангал). Расчетный час 14:00 / размещение с 18:00
  • Проживание в гостинице в г. Пскове — 2 ночи (расчетный час 12:00)
  • Питание: 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков — коттеджный поселок Чудское подворье (д. Спицино) — Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменить количество дней в программе?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
З
17 июня 2022
Поездка прошла замечательно, столько приятных впечатлений. Экскурсии проводила замечательный экскурсовод. Спасибо большое
Н
9 июня 2022
Оценка 5 из 5!! и этим все сказано.
Г
8 июня 2022
Отлично!!! Супер!!! Спасибо!!!!

Похожие туры в Пскове

Индивидуальная обзорная экскурсия «История и пространство древнего Пскова»
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия «История и пространство древнего Пскова»
Это путешествие понравится тем, кто любит гулять по городу, знакомиться с его достопримечательностями
3 500 за всё до 3 чел.
Пешеходная экскурсия по Пскову
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
4.7
127 отзывов
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города - это классический экскурсионный маршрут по основным
Завтра
26 июня
27 июня
29 июня
450 за 1 человека
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
5
40 отзывов
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Прикоснуться к истории древнего Пскова и освоить профессию археолога на интерактивной экскурсии
1 июля
2 июля
4 июля
5 июля
2 475 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Пскову
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
4.4
23 отзыва
Обзорная экскурсия по Пскову
На высоком берегу реки Псковы расположился Кремль
4 500 за всё до 10 чел.
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
5 отзывов
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
Посетить главные достопримечательности Псковской области и раскрыть их богатую историю
6 июля
12 июля
2 авг
3 авг
6 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
5
22 отзыва
Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля
Вас ждёт индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом, который покажет вам все главные памятники архитектуры Пскова
3 500 за всё до 20 чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Пскову
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
5
1 отзыв
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Пскову
За 3 часа экскурсии по Пскову вы посетите: Кремль и Троицкий собор, Храмы XV-XVI века центральной части города, Памятник
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
6 000 за всё до 10 чел.
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
4.9
8 отзывов
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
28 июня
29 июня
1 июля
3 июля
2 100 за 1 человека
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
4.9
82 отзыва
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
История и культура, достопримечательности и люди Пскова на душевной экскурсии
Сегодня
Завтра
26 июня
27 июня
5 200 за всё до 50 чел.
Псков: путешествие во времени
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
42 отзыва
Псков: путешествие во времени
Посетить один из древнейших русских городов и раскрыть его историю на обзорной экскурсии
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
2 200 за всё до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Пскову
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
4.4
10 отзывов
Расширенная обзорная экскурсия по Пскову
На обзорной экскурсии пройдем мимо памятников древней Руси на территории псковского Кремля, проедем по старинным улицам
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Большой Псков»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
4.9
28 отзывов
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Большой Псков»
Наслаждайтесь красотой Пскова в любую погоду
28 июня
30 июня
5 июля
7 июля
950 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пскове
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ