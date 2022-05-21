Отдых в Пскове и Изборске. Экскурсионный тур

Любознательных туристов ждут экскурсии по музеям-заповедникам, родовое имение А.С. Пушкина

5
3 отзыва
Любознательных туристов ждут экскурсии по музеям-заповедникам, родовое имение А. С. Пушкина и отдых в Изборске. Активных – велосипедные и пешие прогулки, верховая езда и русская банька. Приглашаем Вас в Псков – место, где начинается Россия.
Отдых в Пскове и Изборске. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове и Изборске. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове и Изборске. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове и Изборске. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове и Изборске. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове и Изборске. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове и Изборске. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове и Изборске. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове и Изборске. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове и Изборске. Экскурсионный тур
Отдых в Пскове и Изборске. Экскурсионный тур
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даты

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Пскову

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Ольгинская часовня, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, памятники князю Александру Невскому и княгине Ольге, оборонное и гражданское зодчество города.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день
Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее — заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
3 день
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск. 

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. 

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в Изборск.

Размещение в гостиничном комплексе Изборск 3*.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
4 день
Отдых в гостиничном комплексе

Отдых в гостиничном комплексе Изборск 3* недалеко от Изборской крепости. 

Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий: Дом купца Шведова и купца Анисимова, музей — усадьбу народности Сето в д. Сигово.

Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна. 

Питание во время проживание в комплексе: 4 завтрака, 3 обеда.

5 день
Отдых в гостиничном комплексе

Отдых в гостиничном комплексе Изборск 3* недалеко от Изборской крепости. 

Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий: Дом купца Шведова и купца Анисимова, музей — усадьбу народности Сето в д. Сигово.

Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна. 

6 день
Отдых в гостиничном комплексе

Отдых в гостиничном комплексе Изборск 3* недалеко от Изборской крепости. 

Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий: Дом купца Шведова и купца Анисимова, музей — усадьбу народности Сето в д. Сигово.

Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна. 

7 день
Отъезд

12:00 Трансфер в г. Псков.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в гостинице в г. Пскове – 2 ночи;
  • в гостиничном комплексе Изборск 3* – 4 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

РазмещениеСтоимость до 12 маяСтоимость после 12 мая
Оазис
Двухместный
Взрослый на основном месте19 31020 280
Взрослый на дополнительном месте14 11015 080
Одноместное размещение24 49025 460
Ребёнок 3—17 лет на основном месте18 71019 680
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте13 51014 480
Арль
Стандарт
Взрослый на основном месте19 66020 510
Взрослый на дополнительном месте14 66015 510
Одноместное размещение25 08025 930
Ребёнок 3—17 лет на основном месте19 06019 910
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте14 06014 910
Old City
Стандартный
Взрослый на основном месте19 78020 750
Взрослый на дополнительном месте14 78015 750
Одноместное размещение24 26025 230
Ребёнок 3—17 лет на основном месте19 18020 150
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте14 1801 515 021
Чемодан
Стандарт
Взрослый на основном месте19 90021 690
Взрослый на дополнительном месте14 00016 090
Одноместное размещение24 96026 870
Ребёнок 3—17 лет на основном месте19 30021 090
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте13 40015 490
Каркушин Дом
Стандартный
Взрослый на основном месте21 31022 280
Взрослый на дополнительном месте14 81015 780
Одноместное размещение27 31028 280
Ребёнок 3—17 лет на основном месте20 71021 680
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте14 21015 180
Октябрьская
Одноместный стандартный
Взрослый на основном месте25 67026 630
Двухместный стандартный
Взрослый на основном месте22 02022 980
Взрослый на дополнительном месте15 02015 980
Ребёнок 3—17 лет на основном месте21 42022 380
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте14 42015 380
Рижская
Стандартный одноместный
Взрослый на основном месте25 19026 390
Стандартный двухместный
Взрослый на основном месте21 66022 860
Взрослый на дополнительном месте16 86018 060
Ребёнок 3—17 лет на основном месте21 06022 260
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 26017 460
Фаворит
Стандартный
Взрослый на основном месте22 13023 100
Взрослый на дополнительном месте15 83016 800
Одноместное размещение28 84029 810
Ребёнок 3—17 лет на основном месте21 53022 500
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 23016 200
Золотая набережная
Комфорт
Взрослый на основном месте21 90022 860
Взрослый на дополнительном месте14 70015 660
Одноместное размещение28 49029 450
Ребёнок 3—17 лет на основном месте21 30022 260
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте14 10015 060
Двор Подзноева (бизнес корпус)
Standart бизнес корпус
Взрослый на основном месте23 60024 570
Взрослый на дополнительном месте16 05017 020
Одноместное размещение31 19032 160
Ребёнок 3—17 лет на основном месте23 00023 970
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 45016 420
Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
Standart корпус студии и апратаменты
Взрослый на основном месте24 02024 980
Взрослый на дополнительном месте16 12017 080
Одноместное размещение32 50033 460
Ребёнок 3—17 лет на основном месте23 42024 380
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 52016 480
Двор Подзноева (главный корпус)
Standart главный корпус
Взрослый на основном месте25 19025 860
Взрослый на дополнительном месте16 79017 720
Одноместное размещение34 14034 520
Ребёнок 3—17 лет на основном месте24 59025 260
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте16 19017 120
Покровский
Standart
Взрослый на основном месте24 60025 570
Взрослый на дополнительном месте16 30017 270
Одноместное размещение33 19034 160
Ребёнок 3—17 лет на основном месте24 00024 970
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 70016 670
Old Estate Hotel & SPA
Стандарт улучшенный
Взрослый на основном месте24 37025 330
Взрослый на дополнительном месте16 07017 030
Одноместное размещение33 90034 860
Ребёнок 3—17 лет на основном месте23 77024 730
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте15 47016 430

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в г. Пскове — 2 ночи (расчетный час 12.00)
  • Проживание в гостиничном комплексе Изборск 3* — 4 ночи (расчетный час 12.00)
  • Питание: 7 завтраков, 6 обедов
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков — Изборск — Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменить количество дней в программе?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
21 мая 2022
О поездке могу сказать, что мы довольны. Принимающая сторона сделала все, чтобы нам было удобно и интересно. Гостиницей "Двор Подзноева" мы полностью удовлетворены, хороший отель. Отдельное спасибо за вкусные и разнообразные завтраки "шведский стол". Транспорт хороший, гиды - профессионалы. Гостиница в Изборске тоже для того населенного пункта вполне на уровне. Все по-домашнему, душевно, все стараются))) Программа экскурсионная тоже составлена хорошо. Особенно интересна военная тема в Острове и Порхове, куда мы съездили самостоятельно с частным гидом. Впечатлил мемориал жертвам Дулага в Порхове. Хорошо бы включить эти города в программу тура. Нам было не скучно)) Немного подкачала погода, было дождливо, но мы и не ждали от той местности тепла и солнца. Спасибо за организацию и содействие. Всех благ Вам и процветания вашей фирме.))))
З
17 июня 2022
Поездка прошла замечательно, столько приятных впечатлений. Экскурсии проводила замечательный экскурсовод. Спасибо большое
Н
9 июня 2022
Оценка 5 из 5!! и этим все сказано.

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