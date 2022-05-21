О поездке могу сказать, что мы довольны. Принимающая сторона сделала все, чтобы нам было удобно и интересно. Гостиницей "Двор Подзноева" мы полностью удовлетворены, хороший отель. Отдельное спасибо за вкусные и разнообразные завтраки "шведский стол". Транспорт хороший, гиды - профессионалы. Гостиница в Изборске тоже для того населенного пункта вполне на уровне. Все по-домашнему, душевно, все стараются))) Программа экскурсионная тоже составлена хорошо. Особенно интересна военная тема в Острове и Порхове, куда мы съездили самостоятельно с частным гидом. Впечатлил мемориал жертвам Дулага в Порхове. Хорошо бы включить эти города в программу тура. Нам было не скучно)) Немного подкачала погода, было дождливо, но мы и не ждали от той местности тепла и солнца. Спасибо за организацию и содействие. Всех благ Вам и процветания вашей фирме.))))