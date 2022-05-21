08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.
Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Ольгинская часовня, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, памятники князю Александру Невскому и княгине Ольге, оборонное и гражданское зодчество города.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее — заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
17:15 Трансфер в Изборск.
Размещение в гостиничном комплексе Изборск 3*.
Отдых в гостиничном комплексе Изборск 3* недалеко от Изборской крепости.
Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий: Дом купца Шведова и купца Анисимова, музей — усадьбу народности Сето в д. Сигово.
Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна.
Питание во время проживание в комплексе: 4 завтрака, 3 обеда.
Отдых в гостиничном комплексе Изборск 3* недалеко от Изборской крепости.
Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий: Дом купца Шведова и купца Анисимова, музей — усадьбу народности Сето в д. Сигово.
Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна.
Отдых в гостиничном комплексе Изборск 3* недалеко от Изборской крепости.
Возможность самостоятельно посетить экспозиции музея, не вошедшие в основную программу экскурсий: Дом купца Шведова и купца Анисимова, музей — усадьбу народности Сето в д. Сигово.
Для активных туристов: прокат велосипедов, конные и пешие прогулки, баня, сауна.
12:00 Трансфер в г. Псков.
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:
|Размещение
|Стоимость до 12 мая
|Стоимость после 12 мая
|Оазис
|Двухместный
|Взрослый на основном месте
|19 310
|20 280
|Взрослый на дополнительном месте
|14 110
|15 080
|Одноместное размещение
|24 490
|25 460
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|18 710
|19 680
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|13 510
|14 480
|Арль
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|19 660
|20 510
|Взрослый на дополнительном месте
|14 660
|15 510
|Одноместное размещение
|25 080
|25 930
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|19 060
|19 910
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|14 060
|14 910
|Old City
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|19 780
|20 750
|Взрослый на дополнительном месте
|14 780
|15 750
|Одноместное размещение
|24 260
|25 230
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|19 180
|20 150
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|14 180
|1 515 021
|Чемодан
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|19 900
|21 690
|Взрослый на дополнительном месте
|14 000
|16 090
|Одноместное размещение
|24 960
|26 870
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|19 300
|21 090
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|13 400
|15 490
|Каркушин Дом
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|21 310
|22 280
|Взрослый на дополнительном месте
|14 810
|15 780
|Одноместное размещение
|27 310
|28 280
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|20 710
|21 680
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|14 210
|15 180
|Октябрьская
|Одноместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|25 670
|26 630
|Двухместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|22 020
|22 980
|Взрослый на дополнительном месте
|15 020
|15 980
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|21 420
|22 380
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|14 420
|15 380
|Рижская
|Стандартный одноместный
|Взрослый на основном месте
|25 190
|26 390
|Стандартный двухместный
|Взрослый на основном месте
|21 660
|22 860
|Взрослый на дополнительном месте
|16 860
|18 060
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|21 060
|22 260
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 260
|17 460
|Фаворит
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|22 130
|23 100
|Взрослый на дополнительном месте
|15 830
|16 800
|Одноместное размещение
|28 840
|29 810
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|21 530
|22 500
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 230
|16 200
|Золотая набережная
|Комфорт
|Взрослый на основном месте
|21 900
|22 860
|Взрослый на дополнительном месте
|14 700
|15 660
|Одноместное размещение
|28 490
|29 450
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|21 300
|22 260
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|14 100
|15 060
|Двор Подзноева (бизнес корпус)
|Standart бизнес корпус
|Взрослый на основном месте
|23 600
|24 570
|Взрослый на дополнительном месте
|16 050
|17 020
|Одноместное размещение
|31 190
|32 160
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|23 000
|23 970
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 450
|16 420
|Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
|Standart корпус студии и апратаменты
|Взрослый на основном месте
|24 020
|24 980
|Взрослый на дополнительном месте
|16 120
|17 080
|Одноместное размещение
|32 500
|33 460
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|23 420
|24 380
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 520
|16 480
|Двор Подзноева (главный корпус)
|Standart главный корпус
|Взрослый на основном месте
|25 190
|25 860
|Взрослый на дополнительном месте
|16 790
|17 720
|Одноместное размещение
|34 140
|34 520
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|24 590
|25 260
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|16 190
|17 120
|Покровский
|Standart
|Взрослый на основном месте
|24 600
|25 570
|Взрослый на дополнительном месте
|16 300
|17 270
|Одноместное размещение
|33 190
|34 160
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|24 000
|24 970
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 700
|16 670
|Old Estate Hotel & SPA
|Стандарт улучшенный
|Взрослый на основном месте
|24 370
|25 330
|Взрослый на дополнительном месте
|16 070
|17 030
|Одноместное размещение
|33 900
|34 860
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|23 770
|24 730
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|15 470
|16 430
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.