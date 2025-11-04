Пушкинский заповедник — это край дивной красоты и богатой истории. Вы прикоснётесь к союзу природы с поэзией. Ближе познакомитесь с Пушкиным, его семьёй и друзьями, и сделаете много «открытий чудных». Я расскажу, кого любил поэт, кого презирал, а кого считал своим другом. Развенчаю мифы о причинах его гибели и месте погребения. И многое другое!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Родовое имение «Михайловское», «где льётся дней моих поток…»

Вы посетите дом-музей Пушкина с атмосферой 19 века и узнаете, как жили его хозяева. Станете свидетелями непростых отношений поэта с родителями, а также подъёма его духовных и творческих сил. Подглядите, как Пушкин коротал время в русской деревне, как развлекался, работал и о чём переживал. В господской кухне я покажу кухонную утварь того времени и отвечу на вопрос — был ли Пушкин сладкоежкой или гурманом. В домике няни мы поговорим о личности Арины Родионовны и осмотрим «мыльню», где Александр Сергеевич принимал ледяной душ. А ещё прогуляемся по мемориальному парку усадьбы с вековыми деревьями, отыщем «дуб у Лукоморья» и увидим места, где рождались стихи, знакомые всем с детства.

Усадьба Тригорское — «не то сарай, не то манеж»

Мы отправимся в гости к соседям Пушкина — семье Осиповых-Вульфов. Вас ждёт знакомство с оригинальными интерьерами и вещами, которые помнят тепло рук гения. Обязательно узнаем поближе и членов семьи Вульф, ведь их дом и его обитатели стали прообразами героев в романе «Евгений Онегин». В парке Тригорского в английском стиле найдём пушкинские места: скамью Онегина, танцевальный зал и «дуб уединённый». А также полюбуемся завораживающими видами на заливные луга, реку Сороть и древнее городище Воронич.

Святогорский монастырь — сердце края

Завершающим пунктом экскурсии станет посещение древней обители Святогорского Свято-Успенского монастыря. Я расскажу о её основании в 16 веке, расцвете и непростых периодах, святынях и чудесах. Вы узнаете, как монастырь менялся на протяжении эпох, какую роль он играл в жизни региона и как связан с именем и творчеством Пушкина. Мы посетим могилу поэта, расположенную у алтарной стены собора. Поговорим о последних днях жизни Пушкина, его связи со Святогорским монастырём и семье Ганнибалов, чьи представители также здесь похоронены.

Организационные детали