Отправиться в родовое гнездо поэта в компании потомственного гида
Пушкинский заповедник — это край дивной красоты и богатой истории. Вы прикоснётесь к союзу природы с поэзией. Ближе познакомитесь с Пушкиным, его семьёй и друзьями, и сделаете много «открытий чудных». Я расскажу, кого любил поэт, кого презирал, а кого считал своим другом. Развенчаю мифы о причинах его гибели и месте погребения. И многое другое!
Родовое имение «Михайловское», «где льётся дней моих поток…»
Вы посетите дом-музей Пушкина с атмосферой 19 века и узнаете, как жили его хозяева. Станете свидетелями непростых отношений поэта с родителями, а также подъёма его духовных и творческих сил. Подглядите, как Пушкин коротал время в русской деревне, как развлекался, работал и о чём переживал. В господской кухне я покажу кухонную утварь того времени и отвечу на вопрос — был ли Пушкин сладкоежкой или гурманом. В домике няни мы поговорим о личности Арины Родионовны и осмотрим «мыльню», где Александр Сергеевич принимал ледяной душ. А ещё прогуляемся по мемориальному парку усадьбы с вековыми деревьями, отыщем «дуб у Лукоморья» и увидим места, где рождались стихи, знакомые всем с детства.
Усадьба Тригорское — «не то сарай, не то манеж»
Мы отправимся в гости к соседям Пушкина — семье Осиповых-Вульфов. Вас ждёт знакомство с оригинальными интерьерами и вещами, которые помнят тепло рук гения. Обязательно узнаем поближе и членов семьи Вульф, ведь их дом и его обитатели стали прообразами героев в романе «Евгений Онегин». В парке Тригорского в английском стиле найдём пушкинские места: скамью Онегина, танцевальный зал и «дуб уединённый». А также полюбуемся завораживающими видами на заливные луга, реку Сороть и древнее городище Воронич.
Святогорский монастырь — сердце края
Завершающим пунктом экскурсии станет посещение древней обители Святогорского Свято-Успенского монастыря. Я расскажу о её основании в 16 веке, расцвете и непростых периодах, святынях и чудесах. Вы узнаете, как монастырь менялся на протяжении эпох, какую роль он играл в жизни региона и как связан с именем и творчеством Пушкина. Мы посетим могилу поэта, расположенную у алтарной стены собора. Поговорим о последних днях жизни Пушкина, его связи со Святогорским монастырём и семье Ганнибалов, чьи представители также здесь похоронены.
Организационные детали
Экскурсия проходит на моём автомобиле Renault (или на вашем с местом для гида)
Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле. Итоговая стоимость в этом случае — 16 000 ₽
Последний вторник месяца — санитарный день в музеях
Дополнительные расходы: билеты в музеи — 400-900 ₽ за чел., парковка — 200 ₽ за легковой автомобиль
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Пскове
Провёл экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Павел, я родился в Санкт-Петербурге. Там же получил образование в сфере туризма и экскурсоведения, что стало основой для моей дальнейшей карьеры. Однако мои корни уходят в Псковщину, где читать дальше
я проводил летние и зимние каникулы. Эти воспоминания навсегда остались в моём сердце. Мой дедушка Давид Евдокимович был известным гидом в Пушкинском заповеднике. Это вдохновило меня на то, чтобы продолжать его дело и делиться с гостями красотой и богатством псковской земли.
П
Павел
4 ноя 2025
Квалифицированный гид и приятный в общении и деликатный человек. Всем рекомендую, не пожалеете.
Е
Екатерина
3 ноя 2025
Вдохновлёный и влюблённый в эту тему! К каждой ситуации цитаты. Просто море цитат. Молодец Павел.
Валентина
16 окт 2025
Огромное спасибо Павлу за чудесный день! Профессионально, с душой, со знанием мельчайших деталей и любовью к предмету. Услышали столько подробностей о жизни Пушкина в прекрасном изложении, мы до сих пор под впечатлением. Очень аккуратный водитель, за это тоже огромное спасибо. Рекомендую от души!
Дмитрий
5 окт 2025
Состоялось замечательное знакомство с творчеством и одним из мест жительства Александра Пушкина. Наш Гид (именно с большой буквы) Павел замечательный рассказчик и увлеченный историей Псковщины человек, внимательный собеседник и хороший читать дальше
организатор, заботящийся о любых чаяниях туристов. Нам, родителям и дочери-подростку очень понравилось: органичное путешествие в гости к Пушкину, знакомство с его творчеством поэта (его стихотворения блестящие декламировал наш экскурсовод Павел), красивая природа и осенняя "пора, очей очарованье!".
О
Ольга
2 окт 2025
Экскурсия была 26 сентября, великолепная экскурсия и Павел замечательный экскурсовод. Понравилась и организация экскурсии, и живой эмоциональный рассказ Павла. Мы все знаем, что Пушкин наше-всё, но рассказ Павла не только читать дальше
подтвердил это крылатое выражение, но и погрузил нас в ту эпоху, показал Александра Сеогеевича просто как человека. Ну, и множество стихотворений, которые во время экскурсии мы услышали от Павла, украсили рассказ. Вечером мы неоднократно обсуждали увиденное и услышанное, настолько были сильны впечатления от экскурсии. От души рекомендую эту экскурсию с Павлом.
Александр
28 сен 2025
Отличная экскурсия. Павел замечательный экскурсовод, знающий материал, чувствующий аудиторию, хорошо владеющий словом. Он любит Михайловское и с удовольствием читает Пушкина. Экскурсия не перегружена материалом, не чрезмерно эмоциональна и не скучна. С Павлом интересно и приятно общаться. Но, вообще, его особенно и не надо рекламировать - у него почти все дни заняты и попасть на его экскурсии еще надо постараться.
Татьяна
26 сен 2025
Павел великолепно знает материал, прекрасно читает стихи, а природа вокруг просто поражает воображение! Понимаешь, что чувствовала старуха из "Золотой рыбки", хочется стать столбовою дворянкой с парой сотен крепостных))!
О
Олеся
18 сен 2025
Очень советую экскурсию и кто любит Пушкина и кто к нему равнодушен. Павел очень чуткий, погруженный в тему, любящий Пушкина экскурсовод. Он не только рассказывает интересные факты об Александре Сергеевич, но и о его родных и друзьях, сопровождая рассказ отрывками из произведений Пушкина. Девять часов пролетели незаметно.
Р
Роман
10 сен 2025
Павел - очень динамичный, современный экскурсовод. Мне есть, с чем сравнивать, и я бы определил его, как экскурсовода новой формации. При всем при этом он экскурсовод потомственный, что даёт ему читать дальше
мощнейшую базу. В Пушкинских местах он чувствует себя, как рыба в воде. Было примечательно и трогательно наблюдать, как все "работники сцены", от торговцев сувенирами, охранников и до строгих смотрительниц, начинали ему улыбаться, едва завидев нашего гида - он тут везде "свой человек". Быстрый и чёткий, связный и структурированный рассказ, компактная подача информации, большие объёмы Пушкина наизусть и от сердца - все это сделало нашу прогулку по Михайловскому и Тригорскому яркой и энергичной. От души спасибо Павлу!
К
Константин
1 сен 2025
Это было супер круто! Идеальное путешествие с идеальным экскурсоводом! Рекомендую всем!
Хавины
22 авг 2025
Нашей давней мечтой было попасть в Михайловское и Тригорское и как же здорово, что нашим "проводником" по этим прекрасным пушкинским местам был именно Павел! Интеллигентный молодой человек, начитанный и образованный, читать дальше
умеющий грамотно формулировать мысли, приятный собеседник и очень чувствуется, что он вкладывает душу в свою работу! Мы провели незабываемый день и очень хочется вернуться сюда снова! Безусловно, будем рекомендовать Павла как профессионального гида!
Е
Елена
8 авг 2025
Павел доброжелательный и приветливый человек,хорошо владеет материалом,грамотно составлен план экскурсии. Я была первый раз и получила наиболее полное впечатление и иинформацию по данной теме. Комфортное передвижение на машине Павла,дополнительная информация по дороге в Усадьбы. Смело рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Павла
в
виталий
28 июл 2025
Огромное спасибо Павлу за проведенную экскурсию. Очень познавательно и интересно, узнали много нового о Великом поэте, восприятие материала совсем по другому, когда просто читаешь стихи Александра Сергеевича и когда видишь своими читать дальше
глазами, что стихи посвящены конкретным людям, милому сердце краю, что на самом деле растет тот самый дуб у лукоморья, которому более 300 лет. Очень профессиональная подача, сразу видно, что Павел не просто проводит экскурсию, а занимается своим любимым делом. Павел, еще раз спасибо, однозначно рекомендуем своим друзьям и всем путешественникам, интересующихся нашей великой историей и её гениями.
М
Мария
23 июл 2025
Замечательная получилась экскурсия. Александр Сергеевич благодаря Павлу стал нам намного ближе. Очень содержательный рассказ. Даже большое количество комаров не испортили нашего настроения.
С
Светлана
17 июл 2025
Павел, спасибо за такое увлекательное путешествие по бескрайним просторам нашей страны! Эрудированный, увлеченный своим делом!