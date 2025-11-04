Мои заказы

Пушкинский заповедник: из Пскова на авто

Отправиться в родовое гнездо поэта в компании потомственного гида
Пушкинский заповедник — это край дивной красоты и богатой истории. Вы прикоснётесь к союзу природы с поэзией. Ближе познакомитесь с Пушкиным, его семьёй и друзьями, и сделаете много «открытий чудных». Я расскажу, кого любил поэт, кого презирал, а кого считал своим другом. Развенчаю мифы о причинах его гибели и месте погребения. И многое другое!
5
25 отзывов
Пушкинский заповедник: из Пскова на авто© Павел
Пушкинский заповедник: из Пскова на авто© Павел
Пушкинский заповедник: из Пскова на авто© Павел
Ближайшие даты:
3
янв4
янв8
янв9
янв10
янв11
янв12
янв
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Родовое имение «Михайловское», «где льётся дней моих поток…»

Вы посетите дом-музей Пушкина с атмосферой 19 века и узнаете, как жили его хозяева. Станете свидетелями непростых отношений поэта с родителями, а также подъёма его духовных и творческих сил. Подглядите, как Пушкин коротал время в русской деревне, как развлекался, работал и о чём переживал. В господской кухне я покажу кухонную утварь того времени и отвечу на вопрос — был ли Пушкин сладкоежкой или гурманом. В домике няни мы поговорим о личности Арины Родионовны и осмотрим «мыльню», где Александр Сергеевич принимал ледяной душ. А ещё прогуляемся по мемориальному парку усадьбы с вековыми деревьями, отыщем «дуб у Лукоморья» и увидим места, где рождались стихи, знакомые всем с детства.

Усадьба Тригорское — «не то сарай, не то манеж»

Мы отправимся в гости к соседям Пушкина — семье Осиповых-Вульфов. Вас ждёт знакомство с оригинальными интерьерами и вещами, которые помнят тепло рук гения. Обязательно узнаем поближе и членов семьи Вульф, ведь их дом и его обитатели стали прообразами героев в романе «Евгений Онегин». В парке Тригорского в английском стиле найдём пушкинские места: скамью Онегина, танцевальный зал и «дуб уединённый». А также полюбуемся завораживающими видами на заливные луга, реку Сороть и древнее городище Воронич.

Святогорский монастырь — сердце края

Завершающим пунктом экскурсии станет посещение древней обители Святогорского Свято-Успенского монастыря. Я расскажу о её основании в 16 веке, расцвете и непростых периодах, святынях и чудесах. Вы узнаете, как монастырь менялся на протяжении эпох, какую роль он играл в жизни региона и как связан с именем и творчеством Пушкина. Мы посетим могилу поэта, расположенную у алтарной стены собора. Поговорим о последних днях жизни Пушкина, его связи со Святогорским монастырём и семье Ганнибалов, чьи представители также здесь похоронены.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на моём автомобиле Renault (или на вашем с местом для гида)
  • Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле. Итоговая стоимость в этом случае — 16 000 ₽
  • Последний вторник месяца — санитарный день в музеях
  • Дополнительные расходы: билеты в музеи — 400-900 ₽ за чел., парковка — 200 ₽ за легковой автомобиль

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Пскове
Провёл экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Павел, я родился в Санкт-Петербурге. Там же получил образование в сфере туризма и экскурсоведения, что стало основой для моей дальнейшей карьеры. Однако мои корни уходят в Псковщину, где
читать дальше

я проводил летние и зимние каникулы. Эти воспоминания навсегда остались в моём сердце. Мой дедушка Давид Евдокимович был известным гидом в Пушкинском заповеднике. Это вдохновило меня на то, чтобы продолжать его дело и делиться с гостями красотой и богатством псковской земли.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Валентина)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Валентина)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Валентина)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Валентина)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Валентина)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Валентина)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Валентина)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Валентина)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Дмитрий)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Дмитрий)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Дмитрий)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Дмитрий)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Дмитрий)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Дмитрий)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Дмитрий)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Ольга)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Ольга)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Ольга)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Ольга)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Ольга)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Ольга)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Ольга)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Ольга)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Ольга)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Татьяна)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Татьяна)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Татьяна)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Татьяна)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Татьяна)Пушкинский заповедник: из Пскова на авто (Татьяна)
П
Павел
4 ноя 2025
Квалифицированный гид и приятный в общении и деликатный человек. Всем рекомендую, не пожалеете.
Е
Екатерина
3 ноя 2025
Вдохновлёный и влюблённый в эту тему! К каждой ситуации цитаты. Просто море цитат. Молодец Павел.
Валентина
Валентина
16 окт 2025
Огромное спасибо Павлу за чудесный день! Профессионально, с душой, со знанием мельчайших деталей и любовью к предмету. Услышали столько подробностей о жизни Пушкина в прекрасном изложении, мы до сих пор под впечатлением. Очень аккуратный водитель, за это тоже огромное спасибо. Рекомендую от души!
Огромное спасибо Павлу за чудесный день! Профессионально, с душой, со знанием мельчайших деталей и любовью кОгромное спасибо Павлу за чудесный день! Профессионально, с душой, со знанием мельчайших деталей и любовью кОгромное спасибо Павлу за чудесный день! Профессионально, с душой, со знанием мельчайших деталей и любовью кОгромное спасибо Павлу за чудесный день! Профессионально, с душой, со знанием мельчайших деталей и любовью кОгромное спасибо Павлу за чудесный день! Профессионально, с душой, со знанием мельчайших деталей и любовью кОгромное спасибо Павлу за чудесный день! Профессионально, с душой, со знанием мельчайших деталей и любовью кОгромное спасибо Павлу за чудесный день! Профессионально, с душой, со знанием мельчайших деталей и любовью кОгромное спасибо Павлу за чудесный день! Профессионально, с душой, со знанием мельчайших деталей и любовью к
Дмитрий
Дмитрий
5 окт 2025
Состоялось замечательное знакомство с творчеством и одним из мест жительства Александра Пушкина. Наш Гид (именно с большой буквы) Павел замечательный рассказчик и увлеченный историей Псковщины человек, внимательный собеседник и хороший
читать дальше

организатор, заботящийся о любых чаяниях туристов. Нам, родителям и дочери-подростку очень понравилось: органичное путешествие в гости к Пушкину, знакомство с его творчеством поэта (его стихотворения блестящие декламировал наш экскурсовод Павел), красивая природа и осенняя "пора, очей очарованье!".

Состоялось замечательное знакомство с творчеством и одним из мест жительства Александра Пушкина. Наш Гид (именно сСостоялось замечательное знакомство с творчеством и одним из мест жительства Александра Пушкина. Наш Гид (именно сСостоялось замечательное знакомство с творчеством и одним из мест жительства Александра Пушкина. Наш Гид (именно сСостоялось замечательное знакомство с творчеством и одним из мест жительства Александра Пушкина. Наш Гид (именно сСостоялось замечательное знакомство с творчеством и одним из мест жительства Александра Пушкина. Наш Гид (именно сСостоялось замечательное знакомство с творчеством и одним из мест жительства Александра Пушкина. Наш Гид (именно сСостоялось замечательное знакомство с творчеством и одним из мест жительства Александра Пушкина. Наш Гид (именно с
О
Ольга
2 окт 2025
Экскурсия была 26 сентября, великолепная экскурсия и Павел замечательный экскурсовод. Понравилась и организация экскурсии, и живой эмоциональный рассказ Павла. Мы все знаем, что Пушкин наше-всё, но рассказ Павла не только
читать дальше

подтвердил это крылатое выражение, но и погрузил нас в ту эпоху, показал Александра Сеогеевича просто как человека. Ну, и множество стихотворений, которые во время экскурсии мы услышали от Павла, украсили рассказ. Вечером мы неоднократно обсуждали увиденное и услышанное, настолько были сильны впечатления от экскурсии. От души рекомендую эту экскурсию с Павлом.

Экскурсия была 26 сентября, великолепная экскурсия и Павел замечательный экскурсовод. Понравилась и организация экскурсии, и живойЭкскурсия была 26 сентября, великолепная экскурсия и Павел замечательный экскурсовод. Понравилась и организация экскурсии, и живойЭкскурсия была 26 сентября, великолепная экскурсия и Павел замечательный экскурсовод. Понравилась и организация экскурсии, и живойЭкскурсия была 26 сентября, великолепная экскурсия и Павел замечательный экскурсовод. Понравилась и организация экскурсии, и живойЭкскурсия была 26 сентября, великолепная экскурсия и Павел замечательный экскурсовод. Понравилась и организация экскурсии, и живойЭкскурсия была 26 сентября, великолепная экскурсия и Павел замечательный экскурсовод. Понравилась и организация экскурсии, и живойЭкскурсия была 26 сентября, великолепная экскурсия и Павел замечательный экскурсовод. Понравилась и организация экскурсии, и живойЭкскурсия была 26 сентября, великолепная экскурсия и Павел замечательный экскурсовод. Понравилась и организация экскурсии, и живойЭкскурсия была 26 сентября, великолепная экскурсия и Павел замечательный экскурсовод. Понравилась и организация экскурсии, и живой
Александр
Александр
28 сен 2025
Отличная экскурсия. Павел замечательный экскурсовод, знающий материал, чувствующий аудиторию, хорошо владеющий словом. Он любит Михайловское и с удовольствием читает Пушкина. Экскурсия не перегружена материалом, не чрезмерно эмоциональна и не скучна. С Павлом интересно и приятно общаться. Но, вообще, его особенно и не надо рекламировать - у него почти все дни заняты и попасть на его экскурсии еще надо постараться.
Татьяна
Татьяна
26 сен 2025
Павел великолепно знает материал, прекрасно читает стихи, а природа вокруг просто поражает воображение! Понимаешь, что чувствовала старуха из "Золотой рыбки", хочется стать столбовою дворянкой с парой сотен крепостных))!
Павел великолепно знает материал, прекрасно читает стихи, а природа вокруг просто поражает воображение! Понимаешь, что чувствовалаПавел великолепно знает материал, прекрасно читает стихи, а природа вокруг просто поражает воображение! Понимаешь, что чувствовалаПавел великолепно знает материал, прекрасно читает стихи, а природа вокруг просто поражает воображение! Понимаешь, что чувствовалаПавел великолепно знает материал, прекрасно читает стихи, а природа вокруг просто поражает воображение! Понимаешь, что чувствовалаПавел великолепно знает материал, прекрасно читает стихи, а природа вокруг просто поражает воображение! Понимаешь, что чувствовалаПавел великолепно знает материал, прекрасно читает стихи, а природа вокруг просто поражает воображение! Понимаешь, что чувствовалаПавел великолепно знает материал, прекрасно читает стихи, а природа вокруг просто поражает воображение! Понимаешь, что чувствовалаПавел великолепно знает материал, прекрасно читает стихи, а природа вокруг просто поражает воображение! Понимаешь, что чувствовалаПавел великолепно знает материал, прекрасно читает стихи, а природа вокруг просто поражает воображение! Понимаешь, что чувствовалаПавел великолепно знает материал, прекрасно читает стихи, а природа вокруг просто поражает воображение! Понимаешь, что чувствовала
О
Олеся
18 сен 2025
Очень советую экскурсию и кто любит Пушкина и кто к нему равнодушен. Павел очень чуткий, погруженный в тему, любящий Пушкина экскурсовод. Он не только рассказывает интересные факты об Александре Сергеевич, но и о его родных и друзьях, сопровождая рассказ отрывками из произведений Пушкина. Девять часов пролетели незаметно.
Очень советую экскурсию и кто любит Пушкина и кто к нему равнодушен. Павел очень чуткий, погруженныйОчень советую экскурсию и кто любит Пушкина и кто к нему равнодушен. Павел очень чуткий, погруженныйОчень советую экскурсию и кто любит Пушкина и кто к нему равнодушен. Павел очень чуткий, погруженныйОчень советую экскурсию и кто любит Пушкина и кто к нему равнодушен. Павел очень чуткий, погруженныйОчень советую экскурсию и кто любит Пушкина и кто к нему равнодушен. Павел очень чуткий, погруженныйОчень советую экскурсию и кто любит Пушкина и кто к нему равнодушен. Павел очень чуткий, погруженныйОчень советую экскурсию и кто любит Пушкина и кто к нему равнодушен. Павел очень чуткий, погруженныйОчень советую экскурсию и кто любит Пушкина и кто к нему равнодушен. Павел очень чуткий, погруженныйОчень советую экскурсию и кто любит Пушкина и кто к нему равнодушен. Павел очень чуткий, погруженныйОчень советую экскурсию и кто любит Пушкина и кто к нему равнодушен. Павел очень чуткий, погруженный
Р
Роман
10 сен 2025
Павел - очень динамичный, современный экскурсовод. Мне есть, с чем сравнивать, и я бы определил его, как экскурсовода новой формации. При всем при этом он экскурсовод потомственный, что даёт ему
читать дальше

мощнейшую базу. В Пушкинских местах он чувствует себя, как рыба в воде. Было примечательно и трогательно наблюдать, как все "работники сцены", от торговцев сувенирами, охранников и до строгих смотрительниц, начинали ему улыбаться, едва завидев нашего гида - он тут везде "свой человек". Быстрый и чёткий, связный и структурированный рассказ, компактная подача информации, большие объёмы Пушкина наизусть и от сердца - все это сделало нашу прогулку по Михайловскому и Тригорскому яркой и энергичной. От души спасибо Павлу!

К
Константин
1 сен 2025
Это было супер круто! Идеальное путешествие с идеальным экскурсоводом! Рекомендую всем!
Хавины
Хавины
22 авг 2025
Нашей давней мечтой было попасть в Михайловское и Тригорское и как же здорово, что нашим "проводником" по этим прекрасным пушкинским местам был именно Павел! Интеллигентный молодой человек, начитанный и образованный,
читать дальше

умеющий грамотно формулировать мысли, приятный собеседник и очень чувствуется, что он вкладывает душу в свою работу! Мы провели незабываемый день и очень хочется вернуться сюда снова! Безусловно, будем рекомендовать Павла как профессионального гида!

Е
Елена
8 авг 2025
Павел доброжелательный и приветливый человек,хорошо владеет материалом,грамотно составлен план экскурсии. Я была первый раз и получила наиболее полное впечатление и иинформацию по данной теме. Комфортное передвижение на машине Павла,дополнительная информация по дороге в Усадьбы. Смело рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Павла
в
виталий
28 июл 2025
Огромное спасибо Павлу за проведенную экскурсию.
Очень познавательно и интересно, узнали много нового о Великом поэте, восприятие материала совсем по другому, когда просто читаешь стихи Александра Сергеевича и когда видишь своими
читать дальше

глазами, что стихи посвящены конкретным людям, милому сердце краю, что на самом деле растет тот самый дуб у лукоморья, которому более 300 лет. Очень профессиональная подача, сразу видно, что Павел не просто проводит экскурсию, а занимается своим любимым делом.
Павел, еще раз спасибо, однозначно рекомендуем своим друзьям и всем путешественникам, интересующихся нашей великой историей и её гениями.

М
Мария
23 июл 2025
Замечательная получилась экскурсия. Александр Сергеевич благодаря Павлу стал нам намного ближе. Очень содержательный рассказ. Даже большое количество комаров не испортили нашего настроения.
С
Светлана
17 июл 2025
Павел, спасибо за такое увлекательное путешествие по бескрайним просторам нашей страны! Эрудированный, увлеченный своим делом!

Входит в следующие категории Пскова

Похожие экскурсии из Пскова

Такой древний Псков
Пешая
3.5 часа
206 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков
Эта экскурсия подарила настоящее понимание духа Пскова, его роли в истории и силы его жителей
Начало: На площади Ленина
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
«Праздность вольная, подруга размышленья…» - в Пушкинский заповедник из Пскова на вашем авто
9 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Праздность вольная, подруга размышленья…» - в Пушкинский заповедник из Пскова на вашем авто
Познакомиться с жизнью псковской усадьбы, вдохновиться пейзажами и лучше узнать Пушкина
Начало: В центре города Пскова
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
11 400 ₽ за всё до 10 чел.
В Пушкинские Горы - в небольшой группе
На автобусе
9 часов
87 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Путешествие в Пушкинские Горы раскроет тайны жизни и творчества великого поэта. Присоединяйтесь к мини-группе и откройте для себя удивительный мир Пушкина
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в субботу в 09:30
30 дек в 09:15
3 янв в 09:15
4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пскове