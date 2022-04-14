Путёвые заметки (4 дня) из Москвы

На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей

Авторский тур
На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей.

Маршрут экскурсии «Засковские сказки», в свою очередь уведет вас с центральных улиц в исторический район Запсковье.

Также вас ждут: экскурсия на Талабские острова, остановка в Спасо–Елеазаровском женском монастыре.

Посещение фермерского хозяйства «Сельская усадьба».

Экскурсия по ягодной плантации, дегустация и посещение экофермы «Изборский страус».

Интерактивная программа в музее народности Сето и экскурсия в Изборск и Печоры.
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Псковский Кремль
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • Ольгинская часовня
  • Собор Рождества Иоанна Предтечи
  • Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
  • Памятник княгине Ольге
  • Памятник Скобарю
  • Памятник Двум капитанам
  • Церковь Василия Великого на Горке
  • Церковь Николы со Усохи
  • Снетогорский монастырь
  • Покровская башня
  • Церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома
  • Парк Куопио
  • Башни Псковского Кремля: Высокая и Плоская
  • Храм Богоявления с Запсковья
  • Спасо-Елеазаровский монастырь
  • Талабские острова
  • О. им. Залита
  • О. им. Белова
  • Фермерское хозяйство «Сельская усадьба»
  • Экоферма «Изборский страус»
  • Музей-усадьба народа Сето в д. Сигово
  • Изборская Крепость
  • Словенские ключи
  • Труворово городище
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Что вас ожидает:

    Знакомство с Псковом
    Вы увидите Ольгинскую часовню, где перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь». Собор Рождества Иоанна Предтечи — один из первых каменных соборов Пскова, и единственный храм в городе, построенный по новгородским традициям. Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха, место откуда открывается панорамный вид на бОльшую часть города, и где почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины.
    Рождества Богородицы Снетогорский монастырь — родоначальник псковской архитектурной школы. Покровский угол — место славной победы псковичей над польским королем Стефаном Баторием. На протяжении всего маршрута вы будете видеть храмы совершенно особой псковской школы архитектуры. Узнаете, как же это строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик», и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни.

    Самое сердце Пскова

    Три памятника (Княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю) и три совершенно разные истории ждут вас. Мы покажем вам постройки гражданской архитектуры, отражающей жизнь губернского, дореволюционного Пскова. Города, который был практически уничтожен в годы ВОВ. Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.

    Засковские сказки

    Маршрут экскурсии «Засковские сказки» уведет вас с центральных улиц в исторический район Запсковье. Район, словно предназначенный для тех, кого волнуют вековые тайны и легенды, исторические анекдоты и сказки. Вы услышите, за что псковичи называли Петра I не иначе, как антихристом, и зачем ему понадобилось закапывать в землю псковские церкви. Вы увидите Гремячую башню — самую таинственную из всех псковских башен, а также сможете сами выбрать, какая из связанных с ней легенд нравится вам больше всего и причем здесь вообще Гоголь.
    Ещё одна «сказка» приведёт вас к храму, который, как считается, вдохновил на новые шедевры знаменитого французского архитектора. Кстати, этот храм включен в список наследия ЮНЕСКО. Попробуете разобраться, почему одна церковь стоит у «буя», а вторая у «мокрого луга» и как же так получилось, что мост из Троицкого стал Советским, а набережная из Американской — Золотой. Закончится прогулка у самого хрестоматийного вида нашего города – слияния рек Псковы и Великой.

    Экскурсия на Талабские острова

    «Есть в озере Псковском три острова чудных… » — так пишут старинные книги о Талабах. И действительно, Талабские острова — одни из немногих заселённых островов в России со своей историей, культурой, самобытным укладом и даже климатом. В рамках экскурсии Вас ожидает водная прогулка по глади Псковского озера, посещение острова Залита, с осмотром храма Николая Чудотворца, где более 40 лет настоятелем служил всемирно известный отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров», а также прогулка по острову Белов — настоящему раю дикой природы, где встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенных в красную книгу.
    По пути в Псков Вас ожидает остановка в Спасо–Елеазаровском женском монастыре, где издревле жили монахи-подвижники, монахи-учёные, духовные старцы. В 20 веке, со сменой государственного режима — монастырь был закрыт, монахи–расстреляны. В 2000 году древний Спасо-Елеазаровский монастырь стал возрождаться как женская обитель. Ныне, после упразднения и разорения, он вновь обретает свое прежнее значение.

    Гастрономическая экскурсия «ПроЕДУ»

    Посещение фермерского хозяйства «Сельская усадьба». Экскурсия по ягодной плантации, дегустация. Если вы когда-то слышали выражение «псковская малина» или видели красивую сочную ягоду на прилавках магазинов или на рынках, с большой вероятностью можно судить, что речь шла именно о малине из «Сельской усадьбы». Вам представится уникальная возможность попробовать её прямо с куста, ведь здесь выращивают около 40 сортов сладкой ягоды. Помимо малины гостям предложат голубику, ежевику, смородину, угостят домашними вареньем и джемами, а взрослые туристы попробуют кое-что покрепче, настоянное именно на местных ягодах.
    Экоферма «Изборский страус»: экскурсия, групповой обед
    Название говорит само за себя: здесь вас ждёт знакомство с чёрными африканскими страусами – самыми большими птицами на Земле. Откуда они появились, как страусам живётся в Псковской области, почему они не летают — всё это и многое другое вы узнаете при посещении экофермы, владельцы с удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы. А возможность покормить этих жизнерадостных и любопытных птиц —отдельное удовольствие и развлечение. Помимо страусов, на ферме есть и другие животные, например, овцы Романовской породы, которые тоже не прочь пообщаться. Посещение экофермы, без сомнения, запомнится не только детям, но и взрослым.

    «В гостях у бабушки Кюлаотс»

    Интерактивная программа в музее народности Сето «В гостях у бабушки Кюлаотс», дегустация блюда национальной кухни Сето. Сето — своеобразная жемчужина Псковской области. Малочисленный финно-угорский народ, который в основном проживает в Эстонии, а в России насчитывается лишь около 200 его представителей. Из поколения в поколение сетусские женщины и мужчины передают свои знания, навыки, бережно хранят обычаи, традиции и, конечно же, рецепты. Но главная ценность народа — их уникальный язык.
    В единственном в России музее Сето в Сигово вы непременно его услышите, познакомитесь с бытом местных жителей, оцените красоту их костюмов, которые Сето продолжают надевать на праздники или по особым случаям. Визит гостей для них — событие. Вас угостят самым ценным – блюдами национальной сетусской кухни, поделятся секретами приготовления сыра, напоят ароматным чаем. Каждый сможет оценить теплоту и гостеприимство этого малочисленного народа.

    Экскурсия в Изборск и Печоры

    В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.

    Что вас ожидает:

      Правила посещения Псковской области:

      • На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
      • с 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п.
      • с 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов,

      совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов:

      • QR код или документ в любом виде, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной;
      • QR код или документ в любом виде о перенесенном заболевании COVID-19 в течение двенадцати месяцев (начиная с даты выздоровления).
      • Справка о медотводе, заверенная врачом + отрицательный результат ПЦР теста (не старше 48 часов)

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Встреча и проводы на ж/д вокзале
      • Размещение в отеле (номер выбранной категории)
      • Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
      • Пешеходная экскурсия «Запсковские сказки»
      • Экскурсия в Изборск и Печоры
      • Гастрономическая экскурсия «проЕДУ»
      • Экскурсия на Талабские острова, входные билеты на платные объекты
      • Пакет питания: 4 завтрака + 4 обеда + дегустации на гастрономической экскурсии
      • Трансферы по программе
      Что не входит
      • Ж/д билеты
      • Личные расходы
      Место начала и завершения?
      ул. Вокзальная, д. 23, Псков
      Когда и сколько длится
      Когда: Еженедельно по четвергам с 25 апреля по 2 октября
      Экскурсия длится около 3 дней 12 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
      Важная информация
      • Правила посещения Псковской области:
      • На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
      • С 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п.
      • С 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов
      • Совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов:
      • QR код или документ в любом виде, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной
      • QR код или документ в любом виде о перенесенном заболевании COVID-19 в течение двенадцати месяцев (начиная с даты выздоровления).
      • Справка о медотводе, заверенная врачом + отрицательный результат ПЦР теста (не старше 48 часов)
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Еженедельно по четвергам с 25 апреля по 2 октября

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