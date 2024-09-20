Великий Новгород – один из древнейших городов Руси и ближайший сосед Пскова, города разделяет всего 220 километров. Но, несмотря на близкое соседство, города смогли отстроится совершенно непохожими друг на друга. В каждом свой принцип застройки, своя церковная школа архитектуры и свой неуловимый шарм.
В этом туре мы смогли соединить две истории и показать вам две средневековые жемчужины северо-запада.
В этом туре мы смогли соединить две истории и показать вам две средневековые жемчужины северо-запада.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Что вас ожидает: Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.
Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха — вы окажетесь на месте, откуда открывается панорамный вид на б
Ольшую часть города, почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Получите ответы на главные вопросы о знаменитом Ледовом побоище. Ольгинская часовня — место притяжения всех туристов, место, где по легенде тысячу лет назад княгиня Ольга предрекла славу Пскову. Перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь». Деревня Старый Изборск В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I. Экскурсия в Пушкинские Горы Побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. А. С. Пушкина. Здесь, на отчей земле, Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Пушкинские Горы были для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом спокойствия, трудов и вдохновения. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф, — «дом Лариных» в Тригорском. Экскурсия в Великий Новгород Посещение Музея деревянного зодчества «Витославлицы». «Витославлицы» – один из интереснейших музеев народного деревянного зодчества – расположен в 4-х километрах от Великого Новгорода, в живописной местности на берегу озера Мячино близ Юрьева монастыря. Музей находится на территории бывшей дворянской усадьбы Семевского — А. А. Орловой-Чесменской (первая половина XIX в.), больше известной как «Орловская мыза». Сейчас в музее собраны лучшие сохранившиеся до наших дней образцы народного деревянного зодчества. Среди которых типичные крестьянские усадьбы, деревенская кузница и конюшня, амбар и баня, деревянные храмы и колокольня. Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю и Ярославому дворищу Вы услышите о деяниях Владимира Красна Солнышка, Ярослава, сына его старшего, наречённого Мудрым, Александра Ярославича Хороброго, прозванного потомками Невским, государя Ивана Великого, да и внука его, Грозного царя. Предстанут перед вами прошлые деяния из истории нашей Руси и Великого Новограда, что случились сотни лет назад. Объекты показа: Софийский собор, звонница Софийского собора, памятник. «Тысячелетие России», Владычный двор, храмы XII–XV веков, Новгородская Печатня, Ганзейский фонтан.
По пятницам 04–06.11.22 / 23–25.12.22 / 10–12.03.23 / 14–16.04.23
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый. Цена за человека в 2х местном номере
|15 150 ₽
|Взрослый. Одноместный номер
|17 700 ₽
|Пенсионный. Цена за человека в 2х местном номере
|14 850 ₽
|Пенсионный. Одноместный номер
|17 400 ₽
|Детский (5-14 лет). Цена за человека в 2х местном номере
|14 350 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псковский Кремль
- Троицкий собор
- Довмонтов город
- Ольгинская часовня
- Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
- Изборская Крепость
- Словенские ключи
- Труворово городище
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
- Имение Пушкина - Михайловское
- Свято-Успенский Святогорский монастырь
- Усадьба Тригорское
- Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
- Софийский собор
- Звонница Софийского собора
- Памятник «Тысячелетие России»
- Владычный двор
- Храмы XII-XV веков
- Новгородская Печатня
- Ганзейский фонтан
Что включено
- Встреча и проводы на ж/д вокзале
- Размещение в отеле 2 ночи (2 ночи, номер выбранной категории)
- Экскурсионная программа по Великому Новгороду
- Экскурсия в Пушкинские горы
- Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
- Экскурсия в Изборск и Печоры
- Входные билеты на платные объекты
- Пакет питания: 3 завтрака + 3 обеда
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты:
- Москва - Псков фирменный поезд №010
- В. Новгород - Москва поезд №042Ч
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам 04–06.11.22 / 23–25.12.22 / 10–12.03.23 / 14–16.04.23
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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