Остров покрыт густым лесом. Прогуляемся по окрестностям, насладимся природой. Посетим уединенные места, которые издавна привлекали иноков. Побываем у стен храма в честь святых Петра и Павла. Его основал преподобный Досифей Верхнеостровский в XV веке. Постоим возле поклонного креста преподобному Досифею.
Остров Талабск (Залита) — духовный центр Талабских островов
Здесь мы посетим Никольский храм во имя Николая Чудотворца. Первые упоминания о нем относятся к XVI веку. В храме святителя Николая находится почитаемый чудотворный образ Божией Матери «Благодатное небо», имеющий второе название «Смоленская».
Завершим экскурсию ⛳ посещением могилы протоиерея Николая Гурьянова, к которому за советом и помощью съезжались православные верующие со всей страны.
Важная информация:
Трансфер на Талабские острова осуществляется на скоростных катерах из Пскова или из деревни Большая Толба.
Возьмите с собой перекус.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Катер на Талабские острова — 600 руб/чел.
Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.