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Талабские острова или «Псковская Исландия»

5
3 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Пскова
Индивидуальная поездка на катере на Талабские острова.

На Верхнем острове 🏝️ (Белов) посетим уединенные места, побываем у стен храма Петра и Павла, увидим поклонный крест Досифею.

На острове Талабск посетим Никольский храм и увидим чудотворный образ Божией Матери «Благодатное небо».
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Талабские острова или «Псковская Исландия»
Талабские острова или «Псковская Исландия»

Что вы увидите

  • Остров Верхний (Белов):
  • природа и уединенные места
  • храм Петра и Павла
  • поклонный крест преподобному Досифею
  • Остров Талабск (Залита):
  • Никольский храм
  • образ Божией Матери «Благодатное небо»
  • Могила протоиерея Николая Гурьянова
Остров Верхний (Белов)
Остров покрыт густым лесом. Прогуляемся по окрестностям, насладимся природой. Посетим уединенные места, которые издавна привлекали иноков. Побываем у стен храма в честь святых Петра и Павла. Его основал преподобный Досифей Верхнеостровский в XV веке. Постоим возле поклонного креста преподобному Досифею.
Остров Талабск (Залита) — духовный центр Талабских островов
Здесь мы посетим Никольский храм во имя Николая Чудотворца. Первые упоминания о нем относятся к XVI веку. В храме святителя Николая находится почитаемый чудотворный образ Божией Матери «Благодатное небо», имеющий второе название «Смоленская».
Завершим экскурсию ⛳ посещением могилы протоиерея Николая Гурьянова, к которому за советом и помощью съезжались православные верующие со всей страны.

Важная информация:

  • Трансфер на Талабские острова осуществляется на скоростных катерах из Пскова или из деревни Большая Толба.
  • Возьмите с собой перекус.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Катер на Талабские острова — 600 руб/чел.
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Талабские острова или «Псковская Исландия»
Талабские острова или «Псковская Исландия»
Талабские острова или «Псковская Исландия»
Талабские острова или «Псковская Исландия»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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3 отзыва оставили туристы

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