Остров Верхний (Белов)

Остров покрыт густым лесом. Прогуляемся по окрестностям, насладимся природой. Посетим уединенные места, которые издавна привлекали иноков. Побываем у стен храма в честь святых Петра и Павла. Его основал преподобный Досифей Верхнеостровский в XV веке. Постоим возле поклонного креста преподобному Досифею.

Остров Талабск (Залита) — духовный центр Талабских островов

Здесь мы посетим Никольский храм во имя Николая Чудотворца. Первые упоминания о нем относятся к XVI веку. В храме святителя Николая находится почитаемый чудотворный образ Божией Матери «Благодатное небо», имеющий второе название «Смоленская».

Завершим экскурсию ⛳ посещением могилы протоиерея Николая Гурьянова, к которому за советом и помощью съезжались православные верующие со всей страны.

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