Верхняя Балкария — самая насыщенная экскурсия ⛳ по Кабардино-Балкарии, во время которой можно за 1 день посетить сразу 2 самых красивых 🤩 и популярных ущелий Северного Кавказа — сначала Чегемское, а потом Черекское. Из сурового Чегемского ущелья попадаем в грандиозное Черекское ущелье к древним башням, живописному Голубому озеру и горячему источнику возле села Аушигер.

Чегемское ущелье — родина знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева — одно из самых красивых и посещаемых на Кавказе. Его главным украшением являются знаменитые Чегемские водопады — самые крупные карстовые водопады Кавказа, образованные подземными водами.

Черекское ущелье поражает всех туристов своей грандиозностью и и дикой красотой. Древние родовые башни в селе Верхняя Балкария — молчаливые свидетели бурной истории 📖 средневековья. Прогулка 👣 по Черекской теснине вдоль глубокого обрыва никого не оставляет равнодушным, а таинственное Голубое озеро отражает в своей глади живописные хребты. И конечно купание в горячем минеральном источнике возле села Аушигер поправляет здоровье всем путешественникам, наполняет их силой и энергией.