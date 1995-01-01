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Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро

Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
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  • 👥Групповая
  • 💧Водопады
  • В горы
  • 🎄На новый год!
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро

Что вы увидите

  • Чегемские водопады
  • Черекская теснина
  • Голубое озеро
  • Источник Аушигер
Верхняя Балкария — самая насыщенная экскурсия ⛳ по Кабардино-Балкарии, во время которой можно за 1 день посетить сразу 2 самых красивых 🤩 и популярных ущелий Северного Кавказа — сначала Чегемское, а потом Черекское. Из сурового Чегемского ущелья попадаем в грандиозное Черекское ущелье к древним башням, живописному Голубому озеру и горячему источнику возле села Аушигер.
Чегемское ущелье — родина знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева — одно из самых красивых и посещаемых на Кавказе. Его главным украшением являются знаменитые Чегемские водопады — самые крупные карстовые водопады Кавказа, образованные подземными водами.
Черекское ущелье поражает всех туристов своей грандиозностью и и дикой красотой. Древние родовые башни в селе Верхняя Балкария — молчаливые свидетели бурной истории 📖 средневековья. Прогулка 👣 по Черекской теснине вдоль глубокого обрыва никого не оставляет равнодушным, а таинственное Голубое озеро отражает в своей глади живописные хребты. И конечно купание в горячем минеральном источнике возле села Аушигер поправляет здоровье всем путешественникам, наполняет их силой и энергией.
Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Все экскурсии сопровождают высококвалифицированные экскурсоводы Турфирмы «Машук»
Что не входит
  • Питание по программе.
  • Экологический сбор на территории горячего источника Аушигер 100 руб.
Начало и место завершения
🚩 Пятигорск, пр-т Кирова, 26, Парк Цветник
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Машук
Машук
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