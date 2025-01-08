Из Пятигорска - к горе Чегет и леднику Семёрка

Услышать рассказы о самой загадочной вершине Кабардино-Балкарии на фоне восхитительных пейзажей
Чегет и окрестности — особый мир: летом здесь нет изнуряющей жары, умеренная зима радует снегопадами без сильных морозов.

А ещё, несмотря на скромные размеры, этот живописный горный регион удивляет богатством достопримечательностей.

Несколько вершин-пятитысячников, минеральные источники, отвесные скалы и изумрудное озеро — такими будут ваши воспоминания о поездке.
5
1 отзыв
Из Пятигорска - к горе Чегет и леднику Семёрка
Из Пятигорска - к горе Чегет и леднику Семёрка
Из Пятигорска - к горе Чегет и леднику Семёрка
Ближайшие даты:
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мая25
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июн
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Озеро Гижгит (Былым)

Первая остановка — у высокогорного озера Гижгит. Вы полюбуетесь фактурными очертаниями его берегов и завораживающим цветом водоёма. А мы расскажем, почему на такую красоту можно только смотреть со стороны.

Канатная дорога

Горнолыжный комплекс «Чегет» начал свою работу в середине 20 века. Это первая в стране канатно-кресельная подвесная дорога с несколькими вариантами обзорных маршрутов:

  • 1-я очередь: 2100 м—2750 м
    От Чегетской поляны до станции «Чегет-2» (кафе «Ай»)
  • 2-я очередь: 2750 м—3000 м
    От станции «Чегет-2» до «Чегета-3»
  • 3-я очередь: 3000 м—3070 м
    Бугель «швабры»

Ледник Семёрка

Одна часть ледника расположена на северном склоне горы Донгуз Орун. Вторая же упирается в склон горы Накра-Тау. Своё название ледник получил благодаря форме, так как силуэт глыбы напоминает цифру 7.

Изумрудное озеро

Озеро Донгуз — Орун — Кёль расположено между двумя живописными вершинами Приэльбрусья: Донгуз-орун-баши (4450 м) и Накра-тау (4228 м) на склоне горы Чегет. Гости называют это горное озеро трёхцветным, и даже семицветным. Такое название водоём получил за необычную окраску водной поверхности.

Поляна нарзанов

Так называют небольшую долину протяжённостью около 3 км. Она лежит в окружении зелёных склонов гор, пересекая устье реки Баксан. Гид проводит вас по тропинке к минеральным источникам, где вы сможете отдохнуть и попробовать освежающей воды.

Подъёмник Адыр-Cу

Его построили в 1968 году для обслуживания военных и альплагеря Джайлык и Уллу-Тау. Рядом протекает бурная горная река. Вы непременно ощутите на себе всю её мощь, подойдя поближе! А заодно оцените местные чудеса инженерной мысли.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команд
  • Забираем по адресу проживания из городов: Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск

В стоимость входит:

  • Трансфер
  • Услуги гида

В стоимость не входит:

  • Канатная дорога: для взрослого 900 ₽, для ребёнка 450 ₽
  • Питание

в среду и воскресенье в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
8 янв 2025
Спасибо большое организаторам и отдельная огромная благодарность гиду Фариду. Много интересного рассказал, самый лучший гид и водитель. Маршрут очень живописный, красивый вид на Эльбрус, можно поехать в любое время года - получить море эмоций, историй, крутое общение, насладится красотой Кабардино-Балкарии. Еще раз спасибо, вернусь обязательно!
Спасибо большое организаторам и отдельная огромная благодарность гиду Фариду. Много интересного рассказал, самый лучший гид иСпасибо большое организаторам и отдельная огромная благодарность гиду Фариду. Много интересного рассказал, самый лучший гид иСпасибо большое организаторам и отдельная огромная благодарность гиду Фариду. Много интересного рассказал, самый лучший гид иСпасибо большое организаторам и отдельная огромная благодарность гиду Фариду. Много интересного рассказал, самый лучший гид иСпасибо большое организаторам и отдельная огромная благодарность гиду Фариду. Много интересного рассказал, самый лучший гид и

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