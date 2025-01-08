Чегет и окрестности — особый мир: летом здесь нет изнуряющей жары, умеренная зима радует снегопадами без сильных морозов. А ещё, несмотря на скромные размеры, этот живописный горный регион удивляет богатством достопримечательностей. Несколько вершин-пятитысячников, минеральные источники, отвесные скалы и изумрудное озеро — такими будут ваши воспоминания о поездке.

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Описание экскурсии

Озеро Гижгит (Былым)

Первая остановка — у высокогорного озера Гижгит. Вы полюбуетесь фактурными очертаниями его берегов и завораживающим цветом водоёма. А мы расскажем, почему на такую красоту можно только смотреть со стороны.

Канатная дорога

Горнолыжный комплекс «Чегет» начал свою работу в середине 20 века. Это первая в стране канатно-кресельная подвесная дорога с несколькими вариантами обзорных маршрутов:

1-я очередь: 2100 м—2750 м

От Чегетской поляны до станции «Чегет-2» (кафе «Ай»)

От Чегетской поляны до станции «Чегет-2» (кафе «Ай») 2-я очередь: 2750 м—3000 м

От станции «Чегет-2» до «Чегета-3»

От станции «Чегет-2» до «Чегета-3» 3-я очередь: 3000 м—3070 м

Бугель «швабры»

Ледник Семёрка

Одна часть ледника расположена на северном склоне горы Донгуз Орун. Вторая же упирается в склон горы Накра-Тау. Своё название ледник получил благодаря форме, так как силуэт глыбы напоминает цифру 7.

Изумрудное озеро

Озеро Донгуз — Орун — Кёль расположено между двумя живописными вершинами Приэльбрусья: Донгуз-орун-баши (4450 м) и Накра-тау (4228 м) на склоне горы Чегет. Гости называют это горное озеро трёхцветным, и даже семицветным. Такое название водоём получил за необычную окраску водной поверхности.

Поляна нарзанов

Так называют небольшую долину протяжённостью около 3 км. Она лежит в окружении зелёных склонов гор, пересекая устье реки Баксан. Гид проводит вас по тропинке к минеральным источникам, где вы сможете отдохнуть и попробовать освежающей воды.

Подъёмник Адыр-Cу

Его построили в 1968 году для обслуживания военных и альплагеря Джайлык и Уллу-Тау. Рядом протекает бурная горная река. Вы непременно ощутите на себе всю её мощь, подойдя поближе! А заодно оцените местные чудеса инженерной мысли.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команд

Забираем по адресу проживания из городов: Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск

В стоимость входит:

Трансфер

Услуги гида

В стоимость не входит: