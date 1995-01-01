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Джип-тур «Кавказ за два дня»: Урочище Джилы-Су и города Минеральных Вод

Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.

Незабываемая живописная дорога к Джилы-Су то крутым серпантином спускается в глубокие ущелья, то вьётся высоко вверх к заоблачным высотам.

Интересные достопримечательности 🏛️ по пути следования сменяют друг друга.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🚌На автобусе
  • 🛣Джиппинг
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 60 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 14 350 ₽ за человека

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Джип-тур «Кавказ за два дня»: Урочище Джилы-Су и города Минеральных Вод
Джип-тур «Кавказ за два дня»: Урочище Джилы-Су и города Минеральных Вод

Что вы увидите

  • Плато Шатжатмас
  • Солнечная обсерватория
  • Долина Нарзанов
  • Урочище Джилы-Су
  • Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир
  • Источник Джилы-Су
  • Гора Кольцо
  • Чайный домик
  • Медовые водопады
  • Скала «Замок»
  • Кисловодск
  • Пятигорск
  • Железноводск
  • Ессентуки
Программа 1-го дня (пятница)
  • Заселение в отель 🏨 в отеле.
Программа 2-го дня (суббота)
  • Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
  • Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
  • «Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
  • Ущелье реки Харбас Остановка на завтрак. Завтрак ~ через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас (за доп. плату).
  • Гора Сирх — знаменитая среди экстрасенсов.
  • Гора Тузлук, на которой расположилась пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория.
  • Урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье.
  • Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
  • Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.
  • 18. 00 — Возвращение в отель
  • 20. 00 — Ужин в отеле. Свободное время.
Программа 3-го дня (воскресенье — 1 вариант)
  • 07:30 — Завтрак в отеле
  • 08:30 — Выселение из отеля
  • Экскурсия «Кисловодский комплекс» и Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
  • Чайный домик — бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья, есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей 🖼, национальные костюмы для фото (доп. оплата экосбор).
  • Обед на маршруте (доп. плата).
  • Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
  • Кисловодск — город 🏙️ парк 🌳. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
  • 18:00 — Возвращение в Пятигорск. Отправление домой.
Программа 3-го дня (воскресенье — 2 вариант)
  • 07:30 — Завтрак в отеле
  • 08:30 — Выселение из отеля
  • Пятигорск — посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
  • Железноводск — прогулка 👣 по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
  • Кисловодск — прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.
  • Ессентуки — прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки No4 и Ессентуки No17.
  • Обед на маршруте (доп. плата ~ 300 руб. )
  • 18:00 — Возвращение в Пятигорск. Отправление домой.
Организационные детали
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии 🧭 и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Турист должен
  • Явиться к месту сбора группы в назначенное время;
  • Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
  • Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
  • Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
  • Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Завтрак: хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) + чай на травах (~ 200 руб)
  • Канатные дороги
  • Питание не входящее в программу тура
  • Экологический сбор (50 руб)
  • Эко-сбор на территории турбазы «Медовые водопады» (60 руб)
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор (18+), за 1 сутки (50 руб)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Джип-тур «Кавказ за два дня»: Урочище Джилы-Су и города Минеральных Вод
Джип-тур «Кавказ за два дня»: Урочище Джилы-Су и города Минеральных Вод
Джип-тур «Кавказ за два дня»: Урочище Джилы-Су и города Минеральных Вод
Джип-тур «Кавказ за два дня»: Урочище Джилы-Су и города Минеральных Вод

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Машук
Машук
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