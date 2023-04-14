Посетить одно из самых красивых мест Кавказа в компании опытного проводника
На комфортабельном внедорожнике, с веселым дружелюбным гидом, вы отправитесь исследовать первозданное Дигорское ущелье.
Чего только нет на его территории: средневековый замок на отвесных скалах, древние селения, сотни водопадов, каньоны и вечные ледники. Всё это вы увидите! А также узнаете об осетинских традициях, истории и культурных особенностях.
Чего только нет на его территории: средневековый замок на отвесных скалах, древние селения, сотни водопадов, каньоны и вечные ледники. Всё это вы увидите! А также узнаете об осетинских традициях, истории и культурных особенностях.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дигорские сокровища
На подготовленном внедорожнике мы прокатимся с ветерком по знаковым местам Дигории. За 1 день вы:
- Заглянете в каньон Ахсинта — самое узкое место Дигорского ущелья
- Оцените крупнейший конный памятник в мире, посвящённый герою местного эпоса Уастырджи
- Полюбуетесь двумя сказочными водопадами: Галдаридон и Камидонским
- Посетите самое высокогорное селение Северной Осетии — Камунта
- Разгадаете тайны средневекового замка-фрегата
- Зайдёте в дом-музей Наны Задалески и узнаете о спасительнице аланских детей
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные расходы: завтрак и обед в кафе (по меню), въезд в заповедник — 200 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матвей — ваша команда гидов в Пятигорске
Здравствуйте! В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах.Задать вопрос
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