Сказочно красивое путешествие для любителей дикой природы и горных панорам
Приглашаю в джип-тур к долине Уштулу, расположенной неподалеку от Грузии! Вы полюбуетесь бездонными озерами и пройдете над 300-метровым обрывом Черекского ущелья.
Посетите древнее село Верхняя Балкария и понаблюдаете за жизнью горцев. Напоследок, если пожелаете, искупаетесь в горячем термальном источнике.
Посетите древнее село Верхняя Балкария и понаблюдаете за жизнью горцев. Напоследок, если пожелаете, искупаетесь в горячем термальном источнике.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
День в окружении горной природы
Вы узнаете, что такое настоящая дикая природа Кавказа. В программе экскурсии:
- Голубые озера — вы увидите пять карстовых озер с кристально чистой водой. С ними связано множество нераскрытых тайн: откуда поступает вода и почему круглый год температура в них равна 9 градусам. Я расскажу, как сам Жак Ив Кусто пытался выяснить причины образования водоема и потерпел неудачу.
- Черекское ущелье — одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии. Я покажу текущую по дну ущелья одноименную реку и нависающие над ней величественные скалы.
- Село Верхняя Балкария — мы посетим аутентичное горное село, окруженное пятитысячниками Дыхтау и Коштантау. Вы узнаете, какие интересные события здесь происходили и как в старину местные жители оборонялись от врагов.
- Боевая башня князей Абаевых — я покажу оборонительную башню, на фоне которой был снят фрагмент фильма Балабанова «Война».
- Урочище Уштулу — мы поднимемся на высоту 2400 метров и попадем в широкую долину, окаймленную горами. Вокруг: простор, чистый воздух, покрытые травой горы и заросли можжевельника.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Транспорт включен в стоимость.
- Обязательно возьмите с собой паспорт РФ, так как мы будем путешествовать по приграничной зоне
- Питание оплачивается дополнительно. Пожалуйста, подготовьте наличные деньги — карты на маршруте не принимают.
- Горячие источники по желанию. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Пятигорске
Провёл 53 экскурсии для 71 туриста
Привет, дорогие друзья! Я живу в Пятигорске и провожу джип-туры в самые красивые места Северного Кавказа. Все началось с того, что ко мне приезжали друзья со всех уголков нашей страны, и я их знакомил с горами и местной кухней. Сейчас я показываю свой регион таким, каким бы мне хотелось, чтобы его показали мне. Приезжайте в гости!
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