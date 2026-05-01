Из Пятигорска - в горную Ингушетию! Групповая экскурсия
Познакомиться с главными сокровищами Страны башен и легенд в захватывающем джип-туре
Заповедные ландшафты, аутентичная архитектура, нерушимые кодексы чести… За универсальными символами Кавказа я помогу увидеть своеобразие Ингушетии.
Вы узнаете, чем прославились средневековые башенные комплексы и услышите историю ингушей — великолепных воинов и строителей. Откроете потрясающие виды с Цей-Лоамского перевала. И прикоснетесь к тайнам одного из первых храмов России.
Долина Армхи — заповедная зона Ингушетии
Растянувшаяся с востока на запад, Солнечная долина на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. В этом поразительном месте вы насладитесь горными пейзажами и богатым растительным миром вдоль реки Армхи. Надышитесь кристальным воздухом. Узнаете о местных санаториях и одном из шести горнолыжных курортов Кавказа.
Башенный город Эрзи
Далее вы посетите знаменитый средневековый комплекс башенных поселков замкового типа. Я расскажу, как в Ингушетии зародилась и развивалась архитектура боевых, жилых и полубоевых башен. Объясню, в чем секрет их прочности. И конечно, не обойдем вниманием народные предания об этом городе, его названии и ярких представителях старинных династий, связанных с историей Эрзи.
Цей-Лоамский перевал
С высоты горного перевала (2100 м над уровнем моря) вам откроется великолепный вид на Джейрахское ущелье и заснеженный конус Казбека, одной из высочайших вершин Кавказа (5033 метра).
Храм Тхаба-Ерды
Также в программе — посещение христианского храма 8 века, таинственного памятника истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии. Вы узнаете, над какими загадками до сих пор бьются ученые, и сможете сделать атмосферные снимки сооружения.
Замковый комплекс Вовнушки
Кроме того, вы познакомитесь с историей и архитектурой комплекса оборонно-сторожевых ингушских башен 12-15 вв. И поймете, почему в 2008 году памятник стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России».
Экскурсия может начаться из любого города КМВ
Дополнительно оплачивается обед и въезд в заповедник Эрзи — 150 р. /человека
во вторник и четверг в 08:00
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
По вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Роман — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 162 туристов
Наша стихия — Кавказ. Знаем здесь каждый уголок, и готовы поделиться с вами историей и традициями. Наши проводники — настоящие профессионалы. Они провезут вас по самым живописным маршрутам, расскажут множество легенд, познакомят с местной кухней, помогут вам полюбить Кавказ. Мы будем рады показать вам горы!
