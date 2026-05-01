Мои заказы

Из Пятигорска - в горную Ингушетию! Групповая экскурсия

Познакомиться с главными сокровищами Страны башен и легенд в захватывающем джип-туре
Заповедные ландшафты, аутентичная архитектура, нерушимые кодексы чести… За универсальными символами Кавказа я помогу увидеть своеобразие Ингушетии.

Вы узнаете, чем прославились средневековые башенные комплексы и услышите историю ингушей — великолепных воинов и строителей. Откроете потрясающие виды с Цей-Лоамского перевала. И прикоснетесь к тайнам одного из первых храмов России.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию! Групповая экскурсия
Из Пятигорска - в горную Ингушетию! Групповая экскурсия
Из Пятигорска - в горную Ингушетию! Групповая экскурсия

Описание экскурсии

Долина Армхи — заповедная зона Ингушетии

Растянувшаяся с востока на запад, Солнечная долина на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. В этом поразительном месте вы насладитесь горными пейзажами и богатым растительным миром вдоль реки Армхи. Надышитесь кристальным воздухом. Узнаете о местных санаториях и одном из шести горнолыжных курортов Кавказа.

Башенный город Эрзи

Далее вы посетите знаменитый средневековый комплекс башенных поселков замкового типа. Я расскажу, как в Ингушетии зародилась и развивалась архитектура боевых, жилых и полубоевых башен. Объясню, в чем секрет их прочности. И конечно, не обойдем вниманием народные предания об этом городе, его названии и ярких представителях старинных династий, связанных с историей Эрзи.

Цей-Лоамский перевал

С высоты горного перевала (2100 м над уровнем моря) вам откроется великолепный вид на Джейрахское ущелье и заснеженный конус Казбека, одной из высочайших вершин Кавказа (5033 метра).

Храм Тхаба-Ерды

Также в программе — посещение христианского храма 8 века, таинственного памятника истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии. Вы узнаете, над какими загадками до сих пор бьются ученые, и сможете сделать атмосферные снимки сооружения.

Замковый комплекс Вовнушки

Кроме того, вы познакомитесь с историей и архитектурой комплекса оборонно-сторожевых ингушских башен 12-15 вв. И поймете, почему в 2008 году памятник стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России».

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться из любого города КМВ
  • Дополнительно оплачивается обед и въезд в заповедник Эрзи — 150 р. /человека

во вторник и четверг в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 162 туристов
Наша стихия — Кавказ. Знаем здесь каждый уголок, и готовы поделиться с вами историей и традициями. Наши проводники — настоящие профессионалы. Они провезут вас по самым живописным маршрутам, расскажут множество легенд, познакомят с местной кухней, помогут вам полюбить Кавказ. Мы будем рады показать вам горы!

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Из Пятигорска - в горную Ингушетию! Групповая экскурсия»

Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
На машине
13 часов
35 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу древних башен Ингушетии, окруженных горными пейзажами. Узнайте больше о культуре и истории народа галгаи
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5500 ₽ за человека
Сокровища Кабардино-Балкарии: на джипе из Пятигорска
Джиппинг
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Сокровища Кабардино-Балкарии: на джипе из Пятигорска
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Завтра в 08:00
31 мая в 08:00
от 20 000 ₽ за человека
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
На машине
На микроавтобусе
12 часов
42 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
31 мая в 06:45
5500 ₽ за человека
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
13 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
Путешествие в Ингушетию откроет перед вами мир средневековых башен и горных пейзажей. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного региона
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
6000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
6500 ₽ за человека