Заповедные ландшафты, аутентичная архитектура, нерушимые кодексы чести… За универсальными символами Кавказа я помогу увидеть своеобразие Ингушетии. Вы узнаете, чем прославились средневековые башенные комплексы и услышите историю ингушей — великолепных воинов и строителей. Откроете потрясающие виды с Цей-Лоамского перевала. И прикоснетесь к тайнам одного из первых храмов России.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Долина Армхи — заповедная зона Ингушетии

Растянувшаяся с востока на запад, Солнечная долина на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. В этом поразительном месте вы насладитесь горными пейзажами и богатым растительным миром вдоль реки Армхи. Надышитесь кристальным воздухом. Узнаете о местных санаториях и одном из шести горнолыжных курортов Кавказа.

Башенный город Эрзи

Далее вы посетите знаменитый средневековый комплекс башенных поселков замкового типа. Я расскажу, как в Ингушетии зародилась и развивалась архитектура боевых, жилых и полубоевых башен. Объясню, в чем секрет их прочности. И конечно, не обойдем вниманием народные предания об этом городе, его названии и ярких представителях старинных династий, связанных с историей Эрзи.

Цей-Лоамский перевал

С высоты горного перевала (2100 м над уровнем моря) вам откроется великолепный вид на Джейрахское ущелье и заснеженный конус Казбека, одной из высочайших вершин Кавказа (5033 метра).

Храм Тхаба-Ерды

Также в программе — посещение христианского храма 8 века, таинственного памятника истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии. Вы узнаете, над какими загадками до сих пор бьются ученые, и сможете сделать атмосферные снимки сооружения.

Замковый комплекс Вовнушки

Кроме того, вы познакомитесь с историей и архитектурой комплекса оборонно-сторожевых ингушских башен 12-15 вв. И поймете, почему в 2008 году памятник стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России».

Организационные детали