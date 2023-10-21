Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз

Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике

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В Архыз мы отправимся по одной из самых красивых дорог Северного Кавказа. Программа у нас — максимально насыщенная.

По пути вы полюбуетесь отличным видом на Эльбрус, затем посетите высокогорный Шоанинский храм, отыщите в гроте нерукотворный лик Христа, поднимитесь в горы на канатной дороге, увидите огромный радиотелескоп, искупаетесь в источнике. И это далеко не весь список!
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
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Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога в предгорья Западного Кавказа

Путь из Кавминод до Архыза считается самым живописным маршрутом в Карачаево-Черкесии. Дорога пролегает по долине реки Подкумок через перевал на высоте 2145 метров. В ясную погоду вам откроется один из самых грандиозных видов на Эльбрус и его предгорья — плато Бийчесын.

Шоанинский храм

Преодолев перевал, спустимся в долину реки Кубани. На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана. Мы расскажем о сооружении, посвящённом Георгию Победоносцу, и перенесём вас во времена древних аланов, когда-то здесь проживавших.

Аланское городище и три древних храма

Архыз — это не только бесчисленные горные реки и величественные вершины, но и памятники старины. В музее-заповеднике «Нижне-Архызское» вы познакомитесь с древней историей Архыза, узнаете о духовной жизни аланов, увидите аланские захоронения дохристианского периода и три древнехристианских храма 9 века.

Наскальный лик Христа

После мы посетим удивительное место, которое привлекает верующих из разных уголков планеты. К наскальному изображению ведёт удобная лестница (в ней более 500 ступеней). Вы увидите лик Христа — одну из самых высокорасположенных икон в мире и крупнейшее изображение Иисуса на территории России. Оно окутано мифами и легендами, его происхождение до сих пор не установлено. Что о святом лике говорят исследователи? Обсудим на экскурсии.

Горнолыжный курорт «Архыз»

Далее дорога ведёт в посёлок Романтик, где и расположен самый молодой горнолыжный курорт России. По гондольной канатной дороге «Млечный путь» вы поднимитесь на высоту 2240 метров — к вершине хребта Абишира-Ахуба. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамами Главного Кавказского хребта и увидите местную вершину — Софию.

Термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Это крупнейший термальный комплекс в регионе. На его территории расположены 8 бассейнов с холодной, тёплой и горячей целебной водой, работает сауна, баня и хамам. Вы сможете отдохнуть и восстановить силы. То, что нужно, после насыщенного дня!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике или кроссовере
  • Канатная дорога не включена в стоимость — 700 руб. стоит взрослый билет, 350 руб. — детский (6-13 лет)
  • По желанию мы сделаем остановку в одном из кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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