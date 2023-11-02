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Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз

Отправляйтесь в Архыз по живописной дороге Северного Кавказа. В программе: виды на Эльбрус, Шоанинский храм, канатная дорога и термальные источники
Экскурсия в Архыз предлагает путешествие по живописной дороге Северного Кавказа.

По пути открываются виды на Эльбрус, можно посетить древний Шоанинский храм и увидеть нерукотворный лик Христа. Подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках дополнят впечатления.

Программа насыщена историческими и природными достопримечательностями, что делает поездку незабываемой
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды на Эльбрус
  • 🏛 Посещение древнего Шоанинского храма
  • 🖼 Уникальный наскальный лик Христа
  • 🚠 Подъем на канатной дороге
  • ♨️ Отдых в термальных источниках

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для поездки в Архыз - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а природа раскрывается во всей красе. В октябре и ноябре тоже можно насладиться спокойствием и красотой осенних пейзажей. Зимой, с декабря по февраль, маршрут доступен, но стоит учесть холод и снег. Весной, в марте и апреле, природа оживает, но возможны дожди.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз

Что можно увидеть

  • Шоанинский храм
  • Наскальный лик Христа
  • Горнолыжный курорт «Архыз»
  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Описание экскурсии

Живописная дорога в предгорья Западного Кавказа

Путь из Кавминод до Архыза считается самым живописным маршрутом в Карачаево-Черкесии. Дорога пролегает по долине реки Подкумок через перевал на высоте 2145 метров. В ясную погоду вам откроется один из самых грандиозных видов на Эльбрус и его предгорья — плато Бийчесын.

Шоанинский храм

Преодолев перевал, спустимся в долину реки Кубани. На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана. Мы расскажем о сооружении, посвящённом Георгию Победоносцу, и перенесём вас во времена древних аланов, когда-то здесь проживавших.

Аланское городище и три древних храма

Архыз — это не только бесчисленные горные реки и величественные вершины, но и памятники старины. В музее-заповеднике «Нижне-Архызское» вы познакомитесь с древней историей Архыза, узнаете о духовной жизни аланов, увидите аланские захоронения дохристианского периода и три древнехристианских храма 9 века.

Наскальный лик Христа

После мы посетим удивительное место, которое привлекает верующих из разных уголков планеты. К наскальному изображению ведёт удобная лестница (в ней более 500 ступеней). Вы увидите лик Христа — одну из самых высокорасположенных икон в мире и крупнейшее изображение Иисуса на территории России. Оно окутано мифами и легендами, его происхождение до сих пор не установлено. Что о святом лике говорят исследователи? Обсудим на экскурсии.

Горнолыжный курорт «Архыз»

Далее дорога ведёт в посёлок Романтик, где и расположен самый молодой горнолыжный курорт России. По гондольной канатной дороге «Млечный путь» вы поднимитесь на высоту 2240 метров — к вершине хребта Абишира-Ахуба. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамами Главного Кавказского хребта и увидите местную вершину — Софию.

Термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Это крупнейший термальный комплекс в регионе. На его территории расположены 8 бассейнов с холодной, тёплой и горячей целебной водой, работает сауна, баня и хамам. Вы сможете отдохнуть и восстановить силы. То, что нужно, после насыщенного дня!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике или кроссовере
  • Канатная дорога не включена в стоимость — 1850 руб. /чел.
  • По желанию мы сделаем остановку в одном из кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
  • Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7399 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Если кратко - мы очень довольны этой поездкой!
Мы гуляли по Железноводску и строили планы на ближайшее воскресенье, поскольку у нас был свободный день. Все захотели поехать в Архыз, быстро списались
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с организатором, забронировали. В субботу с нами связался гид Мурат, обсудили время выезда. В воскресенье все по плану, успели позавтракать в отеле и выехали. Машина комфортная, нас было 5 человек. Посетили много интересных мест (перевал Гум-Баши, полазили в пещере, поднялись к древнему православному Шоанинскому храму, горнолыжный курорт Архыз, лик Христа на скале и более 500 ступеней к нему - нелегкое испытание, Аланское городище с древними храмами). Гид рассказал много познавательного (историю, обычаи, традиции Карачаево-Черкесии). После поездки остались яркие и запоминающиеся моменты. Уникальность природы тех мест, величественные горы, общение с гидом)))) Так что эта поездка будет вызывать эмоции еще долгое время!

Если кратко - мы очень довольны этой поездкой!
Если кратко - мы очень довольны этой поездкой!
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