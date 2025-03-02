Пятигорск — популярный курорт как у «водяного общества» девятнадцатого века, так и у современных отдыхающих. Но задолго до этого земли Пятигорья заселяли различные племена горцев, которые оставили после себя множество мифов и преданий об изобилующей целебными водами земле. На нашей экскурсии вы узнаете больше о тайнах и реальной жизни города, прогулявшись по самым красивым его уголкам.

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Цена если вас не более 10 человек, но есть вариант до 80 чел.)

Описание экскурсии

Начало нашей увлекательной прогулки

Мы начнем нашу прогулку от загадочного подземного озера Провал. Здесь я познакомлю вас с легендой о местном драконе и расскажу, почему это место считали кратером потухшего вулкана.

История пятигорского трамвайчика

Далее мы прогуляемся по улице, где в прошлом веке курсировал популярный пятигорский трамвайчик. Я расскажу вам историю его исчезновения и о том, как это событие отразилось на жизни города.

Архитектурные жемчужины начала XX века

По дороге мы полюбуемся особняками дач, построенными в начале двадцатого века. Я поделюсь интересными фактами о том, в каком из них жила местная ведьма, а где отдыхал мастер кефирного дела.

Легенды о целебных источниках

Спустимся к дикому источнику сероводородной воды, где я расскажу вам легенду о нартах-богатырях и целебных «слезах» Нарзана. Это место славится своими лечебными свойствами и притягивает множество туристов.

Эоловая арфа — смотровая площадка с видом на горы

Далее мы поднимемся на одну из самых красивых смотровых площадок — Эолову арфу. Здесь я расскажу о тайне происхождения музыки в беседке и о покорении Эльбруса, что вдохновляет многих на новые свершения.

Мизантропическая аллея и панорамы Пятигорска

Продолжая наш путь, мы направимся к другой смотровой площадке, расположенной на отроге горы Горячая. Во время прогулки я познакомлю вас с мизантропической аллеей, по которой любил гулять Лермонтов в Пятигорске.

С Китайской беседки в хорошую погоду открывается панорамный вид на три горы, окружающие город. Я поделюсь с вами мифом о происхождении наших гор и расскажу о смертельной битве древних исполинов, а также объясню, почему город Пятигорск носит именно такое название.

Легенда о предательстве и чудесном исцелении

Спускаясь вниз к парку Цветник, мы пройдем мимо одной из ключевых достопримечательностей — скульптуры Орла. На этом месте я расскажу легенду о предательстве и чудесном исцелении силами Кавказа.

Заключение в парке Цветник

После этого мы спустимся в парк Цветник, где я покажу вам грот, в котором давал последний бал Лермонтов. Я расскажу об истории создания парка и его центральных достопримечательностях. Здесь мы и закончим нашу экскурсию, оставив в сердцах воспоминания о прекрасных моментах и вдохновении от природы.