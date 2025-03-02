Мифы и легенды Пятигорска: обзорная экскурсия

Мифы и легенды Пятигорска
Пятигорск — популярный курорт как у «водяного общества» девятнадцатого века, так и у современных отдыхающих.

Но задолго до этого земли Пятигорья заселяли различные племена горцев, которые оставили после себя множество мифов и преданий об изобилующей целебными водами земле.

На нашей экскурсии вы узнаете больше о тайнах и реальной жизни города, прогулявшись по самым красивым его уголкам.
Мифы и легенды Пятигорска: обзорная экскурсия
Мифы и легенды Пятигорска: обзорная экскурсия
Мифы и легенды Пятигорска: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 14:00, 17:00

Описание экскурсии

Начало нашей увлекательной прогулки

Мы начнем нашу прогулку от загадочного подземного озера Провал. Здесь я познакомлю вас с легендой о местном драконе и расскажу, почему это место считали кратером потухшего вулкана.

История пятигорского трамвайчика

Далее мы прогуляемся по улице, где в прошлом веке курсировал популярный пятигорский трамвайчик. Я расскажу вам историю его исчезновения и о том, как это событие отразилось на жизни города.

Архитектурные жемчужины начала XX века

По дороге мы полюбуемся особняками дач, построенными в начале двадцатого века. Я поделюсь интересными фактами о том, в каком из них жила местная ведьма, а где отдыхал мастер кефирного дела.

Легенды о целебных источниках

Спустимся к дикому источнику сероводородной воды, где я расскажу вам легенду о нартах-богатырях и целебных «слезах» Нарзана. Это место славится своими лечебными свойствами и притягивает множество туристов.

Эоловая арфа — смотровая площадка с видом на горы

Далее мы поднимемся на одну из самых красивых смотровых площадок — Эолову арфу. Здесь я расскажу о тайне происхождения музыки в беседке и о покорении Эльбруса, что вдохновляет многих на новые свершения.

Мизантропическая аллея и панорамы Пятигорска

Продолжая наш путь, мы направимся к другой смотровой площадке, расположенной на отроге горы Горячая. Во время прогулки я познакомлю вас с мизантропической аллеей, по которой любил гулять Лермонтов в Пятигорске.

С Китайской беседки в хорошую погоду открывается панорамный вид на три горы, окружающие город. Я поделюсь с вами мифом о происхождении наших гор и расскажу о смертельной битве древних исполинов, а также объясню, почему город Пятигорск носит именно такое название.

Легенда о предательстве и чудесном исцелении

Спускаясь вниз к парку Цветник, мы пройдем мимо одной из ключевых достопримечательностей — скульптуры Орла. На этом месте я расскажу легенду о предательстве и чудесном исцелении силами Кавказа.

Заключение в парке Цветник

После этого мы спустимся в парк Цветник, где я покажу вам грот, в котором давал последний бал Лермонтов. Я расскажу об истории создания парка и его центральных достопримечательностях. Здесь мы и закончим нашу экскурсию, оставив в сердцах воспоминания о прекрасных моментах и вдохновении от природы.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет7000 ₽
Детский1000 ₽
Взрослый1500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Провал
  • Особняки провальских дач
  • Пироговские ванны
  • Михайловская питьевая галерея
  • Бесстыжие ванны
  • Беседка ветров
  • Грот Лермонтова
  • Академическая галерея
  • Китайская беседка
  • Скульптура Орел
  • Грот Дианы
  • Лермонтовская галерея и Лермонтовские ванны
  • Парк Цветник
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Посещение туалетных комнат по маршруту (30 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Озеро Провал
Завершение: Парк Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 80 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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