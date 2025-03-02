Но задолго до этого земли Пятигорья заселяли различные племена горцев, которые оставили после себя множество мифов и преданий об изобилующей целебными водами земле.
На нашей экскурсии вы узнаете больше о тайнах и реальной жизни города, прогулявшись по самым красивым его уголкам.
Описание экскурсии
Начало нашей увлекательной прогулки
Мы начнем нашу прогулку от загадочного подземного озера Провал. Здесь я познакомлю вас с легендой о местном драконе и расскажу, почему это место считали кратером потухшего вулкана.
История пятигорского трамвайчика
Далее мы прогуляемся по улице, где в прошлом веке курсировал популярный пятигорский трамвайчик. Я расскажу вам историю его исчезновения и о том, как это событие отразилось на жизни города.
Архитектурные жемчужины начала XX века
По дороге мы полюбуемся особняками дач, построенными в начале двадцатого века. Я поделюсь интересными фактами о том, в каком из них жила местная ведьма, а где отдыхал мастер кефирного дела.
Легенды о целебных источниках
Спустимся к дикому источнику сероводородной воды, где я расскажу вам легенду о нартах-богатырях и целебных «слезах» Нарзана. Это место славится своими лечебными свойствами и притягивает множество туристов.
Эоловая арфа — смотровая площадка с видом на горы
Далее мы поднимемся на одну из самых красивых смотровых площадок — Эолову арфу. Здесь я расскажу о тайне происхождения музыки в беседке и о покорении Эльбруса, что вдохновляет многих на новые свершения.
Мизантропическая аллея и панорамы Пятигорска
Продолжая наш путь, мы направимся к другой смотровой площадке, расположенной на отроге горы Горячая. Во время прогулки я познакомлю вас с мизантропической аллеей, по которой любил гулять Лермонтов в Пятигорске.
С Китайской беседки в хорошую погоду открывается панорамный вид на три горы, окружающие город. Я поделюсь с вами мифом о происхождении наших гор и расскажу о смертельной битве древних исполинов, а также объясню, почему город Пятигорск носит именно такое название.
Легенда о предательстве и чудесном исцелении
Спускаясь вниз к парку Цветник, мы пройдем мимо одной из ключевых достопримечательностей — скульптуры Орла. На этом месте я расскажу легенду о предательстве и чудесном исцелении силами Кавказа.
Заключение в парке Цветник
После этого мы спустимся в парк Цветник, где я покажу вам грот, в котором давал последний бал Лермонтов. Я расскажу об истории создания парка и его центральных достопримечательностях. Здесь мы и закончим нашу экскурсию, оставив в сердцах воспоминания о прекрасных моментах и вдохновении от природы.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|7000 ₽
|Детский
|1000 ₽
|Взрослый
|1500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Провал
- Особняки провальских дач
- Пироговские ванны
- Михайловская питьевая галерея
- Бесстыжие ванны
- Беседка ветров
- Грот Лермонтова
- Академическая галерея
- Китайская беседка
- Скульптура Орел
- Грот Дианы
- Лермонтовская галерея и Лермонтовские ванны
- Парк Цветник
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение туалетных комнат по маршруту (30 рублей)