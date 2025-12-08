Мои заказы

Увидеть главное: обзорная экскурсия по Пятигорску

Погрузиться в историю, природу и атмосферу курорта Кавказских Минеральных Вод
Эта экскурсия поможет увидеть Пятигорск во всём его многообразии. От старинных памятников и питьевых галерей до мест Лермонтова и природных пейзажей.

Вы почувствуете атмосферу старого курорта, узнаете, как рождалась его слава, и поймёте, за что Пятигорск любят уже два века.
Увидеть главное: обзорная экскурсия по Пятигорску© Иван
Увидеть главное: обзорная экскурсия по Пятигорску© Иван
Увидеть главное: обзорная экскурсия по Пятигорску© Иван

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии

  • Озеро Провал
  • Бесстыжие ванны
  • Эолова арфа
  • Грот Лермонтова
  • Елизаветинская галерея
  • Парк Цветник
  • Лермонтовская галерея
  • Кофейня Гукасова
  • Питьевая галерея
  • Гора Горячая (скульптура орла, китайская беседка, грот Дианы)
  • Дом-музей М. Ю. Лермонтова
  • Место дуэли Лермонтова в Машукском лесопарке

И конечно, мы поговорим:

  • про основание Пятигорска и развитие курорта
  • архитектурный облик города
  • лечебные минеральные воды
  • Михаила Лермонтова и его связь с Пятигорском
  • других известных людей, посетивших город
  • литературную жизнь Пятигорска в 19 веке
  • современную городскую жизнь

И не только!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva, УАЗ Patriot или аналогичном
  • За доплату возможен трансфер до места начала экскурсии и обратно из Кисловодска, Ессентуков или Железноводска, детали в переписке
  • Посещение музейного комплекса «Домик Лермонтова» оплачивается дополнительно: взрослые — 350 ₽, есть льготы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кировском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 400 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

