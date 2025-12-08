Эта экскурсия поможет увидеть Пятигорск во всём его многообразии. От старинных памятников и питьевых галерей до мест Лермонтова и природных пейзажей.
Вы почувствуете атмосферу старого курорта, узнаете, как рождалась его слава, и поймёте, за что Пятигорск любят уже два века.
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии
- Озеро Провал
- Бесстыжие ванны
- Эолова арфа
- Грот Лермонтова
- Елизаветинская галерея
- Парк Цветник
- Лермонтовская галерея
- Кофейня Гукасова
- Питьевая галерея
- Гора Горячая (скульптура орла, китайская беседка, грот Дианы)
- Дом-музей М. Ю. Лермонтова
- Место дуэли Лермонтова в Машукском лесопарке
И конечно, мы поговорим:
- про основание Пятигорска и развитие курорта
- архитектурный облик города
- лечебные минеральные воды
- Михаила Лермонтова и его связь с Пятигорском
- других известных людей, посетивших город
- литературную жизнь Пятигорска в 19 веке
- современную городскую жизнь
И не только!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva, УАЗ Patriot или аналогичном
- За доплату возможен трансфер до места начала экскурсии и обратно из Кисловодска, Ессентуков или Железноводска, детали в переписке
- Посещение музейного комплекса «Домик Лермонтова» оплачивается дополнительно: взрослые — 350 ₽, есть льготы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кировском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 400 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
