Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе

Интенсив-тур - это путешествие, где программа настолько разнообразна

Интенсив-тур — это путешествие, где программа настолько разнообразна и насыщенна, что впечатлений останется несравненно больше, чем можно получить за день!
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе

Что вас ожидает 🤩

  • Баксанское ущелье
  • Тырнауз
  • П. Терскол
  • Поляна Азау
  • Поляна нарзанов
  • Озеро Гижгит

Что вас ожидает

Путешествие на самую высокую гору России и Европы проходит по живописному Баксанскому ущелью, вдоль реки Баксан. Мы побываем на горном озере Гижгит, проедем через самый высокогорный город России, напьёмся нарзаном, бьющим из земли и окруженные неповторимой панорамой, отведаем кавказские традиционные блюда - шашлык, шурпу, лагман, хычины, чай на горных травах и многое другое!
Живописная природа в сопровождении рассказов опытного гида о истории и традициях балкарцев подарит Вам новые впечатления и наполнит кругозор интересной информацией.

Баксанское ущелье

Баксанское ущелье – самое популярное и посещаемое в Кабардино-Балкарии. Его верховье – Приэльбрусье – широко известно не только в нашей стране, но и за ее пределами как красивейший уголок Кавказа. Десятки тысяч туристов и альпинистов приезжают в это благодатное место на отдых. Перед ними гостеприимно раскрывают свои двери многочисленные турбазы и лагеря.
Баксанское ущелье начинается около города Баксан и далее через поселок Заюково на 100 километров тянется до Поляны Азау, где находится нижняя станция канатной дороги на Эльбрус.

Тырныауз

Вдруг безлюдная горная атмосфера прерывается настоящим городом с многоэтажными домами. Это Тырныауз, который на сегодняшний день считается самым высокогорным городом России. Тырныауз разросся в Советский период на добыче и обогащении вольфрамо-молибденовых руд.
18 июля 2000 года на Тырныауз сошел очень мощный сель, в течение недели было еще несколько потоков. Вода доходила до второго этажа. Трагедия привела к массовому перееду жителей из города.

Эльбрус п. Терскол, поляна Азау

Спросите себя – как высоко вы забирались? Самолет не считается! Эльбрус – самая высокая вершина России и Европы – 5642 м над уровнем моря. На канатной дороге вы сможете подняться вплоть до 3850 метров над уровнем моря (3-я очередь). И даже летом походите по снегу! При вашем желании и удачных погодных условиях, есть возможность подняться на ратраке или снегоходе еще выше, вплоть до 5100 м. н. у. м!

Поляна нарзанов

На поляне нарзанов, в окружении сказочного леса насладимся живительным нарзаном, бьющим прямо из недр.

Озеро Гижгит

На обратном пути заедем на высокогорное озеро Гижгит!
Гижгит — озеро искусственное, имеет очень красивый бирюзовый цвет, вокруг впечатляющие панорамы. Мы расскажем вам историю этого озера и почему с каждым годом всё больше людей приезжает сюда, чтобы искупаться в «ядовитой» воде.

Эльбрус - сердце Кавказа

Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии!
Как мы говорим нашим гостям - побывать на Кавказе должен каждый, а Эльбрус - это несомненно сердце Кавказа, его центр.

Формат путешествия

  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой;
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике;
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован;

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Билет на канатную дорогу (≈ 900 - 1600 р/чел оплачивается в кассе);
  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт / свидетельство о рождении);

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.
  • Стоимость индивидуального тура — 19 000 руб. за 1-6 человек + 2000 руб. за каждого следующего человека.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур в мини-группе до 6-8 человек
  • Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Билет на канатную дорогу (≈ 900 - 1600 р/чел оплачивается в кассе)
Где начинаем и завершаем?
Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завершение: к Вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд с 7:00 до 8:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Удобную одежду и обувь, куртку
  • Паспорт, свидетельство о рождении (для детей)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, выезд с 7:00 до 8:00

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