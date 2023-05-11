Что вас ждет:

Друзья, мы забираем вас с мест ваших локаций и отправляемся в сторону величественного Эльбруса!

И по пути мы должны пройти с вами через ряд интересных локаций. Вас будут ждать завораживающее Баксанское ущелье, заброшенный город, озеро Гижгит и конечно же горные реки. Мы максимально постараемся сделать ваш тур незабываемым! И конечно же мы отвезем вас обратно в ваши места дислокации!

При себе иметь: