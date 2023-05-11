Мы рады видеть вас у нас в туре, дорогие друзья! Вас ждёт прекрасный Эльбрус! Но сначала мы должны пройти с вами через ряд интересных локаций.
Вас будут ждать завораживающее Баксанское ущелье, заброшенный город, озеро Гижгит и, конечно же, горные реки. Мы максимально постараемся сделать ваш тур незабываемым! Welcome!
Вас будут ждать завораживающее Баксанское ущелье, заброшенный город, озеро Гижгит и, конечно же, горные реки. Мы максимально постараемся сделать ваш тур незабываемым! Welcome!
Ближайшие даты:
11
мая
мая
12
мая
мая
13
мая
мая
14
мая
мая
15
мая
мая
16
мая
мая
17
мая
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Поляна Азау
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Друзья, мы забираем вас с мест ваших локаций и отправляемся в сторону величественного Эльбруса!
И по пути мы должны пройти с вами через ряд интересных локаций. Вас будут ждать завораживающее Баксанское ущелье, заброшенный город, озеро Гижгит и конечно же горные реки. Мы максимально постараемся сделать ваш тур незабываемым! И конечно же мы отвезем вас обратно в ваши места дислокации!
При себе иметь:
- Паспорт РФ.
- Перекус.
- Вода.
- Солнцезащитные очки.
- Солнцезащитный крем.
- Дождевик.
- Удобная обувь.
- Наличные (на всякий случай).
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда
- Вода
- Канатная дорога
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем с адресов в пределах КМВЗавершение: Доставим к вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 32 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- При себе иметь:
- Паспорт РФ
- Перекус
- Вода
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем
- Дождевик
- Удобная обувь
- Наличные (на всякий случай)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Выездные
На весь день
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Дата и количество участников выбирается при бронировании