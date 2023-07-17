По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске

Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом

4.7
3 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю в увлекательном формате исследовать историческую часть города — ту самую, где когда-то прогуливался писатель и куда он поместил персонажей своего главного романа.

Отвечая на интересные вопросы, применяя логику и сообразительность, вы раскроете секреты «Героя нашего времени», по-новому посмотрите на «водяное общество» и роль Пятигорска в жизни Лермонтова.
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Ближайшие даты:
21
авг
28
авг
4
сен
5
сен
6
сен
11
сен
12
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Лермонтов и парк Цветник

Вы осмотрите Лермонтовские ванны с галереей и бросите монетку в шляпу уездного предводителя дворянства Кисы. В парке Цветник узнаете, как Лермонтов победил Николая I и почему у «Мальчика с рыбкой» такой благородный цвет лица. А ещё мы посетим грот Дианы, искусственно созданный в 19 веке. Это место писатель очень любил, а незадолго до своей смерти он даже устроил здесь самый настоящий бал.

Гора Горячая и нравы «водяного общества»

Вы побываете на живописной горе-лакколите Горячая, где расположена скульптура Орла — символ целебных вод курорта. А также Нагорный парк и Китайская беседка, с которой открывается потрясающий вид на горы Машук и Бештау. Вы услышите про два чуда Ванской горы, а затем пройдёте к Академической галерее — первому месту гульбищ «водяного общества». Вспомните, зачем оно собиралось и кто в него входил. Кроме того, я поделюсь историями о том, как курорт жил до эпохи Лермонтова и после.

Озеро Провал — «воронка над бездной»

Мы заглянем в грот Лермонтова — место встречи Печорина и Веры — и найдём одного из героев романа в Эммануэлевском парке. Прогуляемся по бывшему Провальскому бульвару с дачами в стиле модерн и поговорим о том, чем местные кабриолеты отличались от других в стране. Вы полюбуетесь таинственным карстовым озером Провал и узнаете, какие острые ощущения искало здесь «водяное общество». А ещё именно на этом озере Печорин и княжна Мери гуляли с друзьями.

Организационные детали

  • Квест будет интересен взрослым и детям 12+
  • Озеро Провал закрыто по понедельникам
  • По желанию, можно дополнительно включить в маршрут: подъём по канатной дороге на вершину горы Машук — 380 руб. взрослые, дети до 8 лет — 100 руб., музей «Домик Лермонтова» — 250 руб. взрослые, 150 руб. дети

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Лермонтову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Наталия
17 июля 2023
Прекрасная экскурсия, прогулка, квест! Генриетта великолепный рассказчик, знаток города, маршрут продуманный и не банальный. Сюжеты «Княжны Мэри» буквально оживают, приобретают объём и даже цвет! «Водяное общество» обретает фактуру, и, при известной доле воображения, даже некоторую кинематографичность! Спасибо, Генриетта!
Е
5 июля 2023
Хотим поблагодарить Генриетту за экскурсию- квест по Лермонтовским местам Пятигорска. Я сама местная, из Пятигорска, никогда раньше не брала индивидуальную экскурсию. А тут ко мне в гости из Москвы приехала подруга с двумя дочерьми- школьницами и мы решили не просто погулять, а погулять « со смыслом»: увидели экскурсию- квест и сразу заинтересовались. Нам было интересно вспомнить « Героя нашего времени» и почувствовать вкус Лермонтовского Пятигорска, да и школьницам полезно- они как раз читают роман в школе. Генриетта знаток своего дела, глубоко и деятельно владеет Лермонтовской тематикой, цитирует стихи, интересно проводит по экскурсионному маршруту, в то же время предлагая нам выполнять несложные задания квеста по « Герою нашего времени», а в конце экскурсии мы собрали ключевую фразу из повести « Княжна Мери». За три часа мы получили колоссальный и интереснейший обьем информации. Я, местная жительница, оказывается так много не знала о своем родном городе! Спасибо Генриетте за незабываемые впечатления от экскурсии. Огромнейший багаж знаний, великолепная манера изложения, открытое сердце- вот это и есть характеристика Генриетты, как прекрасного гида, и этих великолепных мест.
Елизавета
4 июля 2023
В Пятигорск с подругой приехали всего на один день, из-за этого времени на самостоятельное изучение города не было. Решили сразу найти хорошего гида. Мы искали что-то интересное, а не классическую прогулку по городу. Именно экскурсия-квест нас заинтересовала возможностью не просто рассматривать достопримечательности Пятигорска, но при этом многое освежить в памяти о нашем любимом поэте, а также узнать что-то новое во время выполнения несложных заданий квеста по повести Лермонтова «Княжна Мери». Попросили экскурсию-квест с утра, пока не жарко.
Мы уже довольно опытные туристы, поэтому считаем, что положительные эмоции от любого впечатления зависят и от работы гида. Гид — это человек, который просто обязан любить свой город и свою работу, как минимум! Генриетта, именно такой гид! Поверьте, нам есть с кем сравнить! Во время экскурсии Генриетта рассказывала много про самого поэта, а также про его окружение, про нравы «водяного общества», про то, как Пятигорск жил до эпохи Лермонтова и после. Мы прогулялись по исторической части города - где когда-то прогуливался Лермонтов и куда он поместил персонажей «Героя нашего времени».
Мы узнали, как Лермонтов царя Николая I победил, а также чем кабриолеты Пятигорска отличались от кабриолетов по России!
Сама идея пешеходного квеста отличная, маршрут очень логично построен. Генриетта действительно хорошо разбирается в истории Кавказа и города, хорошо знает творчество Лермонтова, оставив нам самые лучшие впечатления и желание ещё раз вернуться в Пятигорск.
Кроме того, экскурсовод (по нашей просьбе!) дала огромное количество полезных советов о транспорте, кафе, магазинах и т. д. Рекомендуем гида Генриетту всем, приезжающим в Пятигорск, уверены, что с её помощью Вы сразу влюбитесь в этот город. День, проведённый вместе в Пятигорске пролетел незаметно и познавательно!
Рекомендуем всем (не только первооткрывателям, но и опытным туристам)!
Огромное ей за это спасибо!!!
Новых и интересных впечатлений всем Вам!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Парки
Природа и пейзажи
Лермонтов
Выездные
Грот Дианы
Популярные места
Грот Лермонтова
Озеро Провал
Дом-музей Лермонтова
Музеи
Место дуэли Лермонтова
Парк Цветник
Китайская беседка
Академическая Галерея
Для студентов

Похожие туры из Пятигорска

Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
Все удовольствия для души, ума и тела
Проспект Кирова
22 авг
23 авг
24 авг
25 авг
53504 548 за всё до 3 чел.
Пятигорск: дома и судьбы
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
52 отзыва
Пятигорск: дома и судьбы
Погулять по сказочным улицам города и раскрыть его секреты на авторской экскурсии
у парка Цветник
21 авг
22 авг
23 авг
24 авг
1 500 за человека
Лермонтовский Пятигорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
159 отзывов
Лермонтовский Пятигорск
Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом
бульвар Гагарина,30
Завтра
25 авг
27 авг
28 авг
4 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пятигорске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ