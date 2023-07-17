Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Отвечая на интересные вопросы, применяя логику и сообразительность, вы раскроете секреты «Героя нашего времени», по-новому посмотрите на «водяное общество» и роль Пятигорска в жизни Лермонтова.
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Описание
Что вас ожидает
Лермонтов и парк Цветник
Вы осмотрите Лермонтовские ванны с галереей и бросите монетку в шляпу уездного предводителя дворянства Кисы. В парке Цветник узнаете, как Лермонтов победил Николая I и почему у «Мальчика с рыбкой» такой благородный цвет лица. А ещё мы посетим грот Дианы, искусственно созданный в 19 веке. Это место писатель очень любил, а незадолго до своей смерти он даже устроил здесь самый настоящий бал.
Гора Горячая и нравы «водяного общества»
Вы побываете на живописной горе-лакколите Горячая, где расположена скульптура Орла — символ целебных вод курорта. А также Нагорный парк и Китайская беседка, с которой открывается потрясающий вид на горы Машук и Бештау. Вы услышите про два чуда Ванской горы, а затем пройдёте к Академической галерее — первому месту гульбищ «водяного общества». Вспомните, зачем оно собиралось и кто в него входил. Кроме того, я поделюсь историями о том, как курорт жил до эпохи Лермонтова и после.
Озеро Провал — «воронка над бездной»
Мы заглянем в грот Лермонтова — место встречи Печорина и Веры — и найдём одного из героев романа в Эммануэлевском парке. Прогуляемся по бывшему Провальскому бульвару с дачами в стиле модерн и поговорим о том, чем местные кабриолеты отличались от других в стране. Вы полюбуетесь таинственным карстовым озером Провал и узнаете, какие острые ощущения искало здесь «водяное общество». А ещё именно на этом озере Печорин и княжна Мери гуляли с друзьями.
Организационные детали
- Квест будет интересен взрослым и детям 12+
- Озеро Провал закрыто по понедельникам
- По желанию, можно дополнительно включить в маршрут: подъём по канатной дороге на вершину горы Машук — 380 руб. взрослые, дети до 8 лет — 100 руб., музей «Домик Лермонтова» — 250 руб. взрослые, 150 руб. дети
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Лермонтову
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Мы уже довольно опытные туристы, поэтому считаем, что положительные эмоции от любого впечатления зависят и от работы гида. Гид — это человек, который просто обязан любить свой город и свою работу, как минимум! Генриетта, именно такой гид! Поверьте, нам есть с кем сравнить! Во время экскурсии Генриетта рассказывала много про самого поэта, а также про его окружение, про нравы «водяного общества», про то, как Пятигорск жил до эпохи Лермонтова и после. Мы прогулялись по исторической части города - где когда-то прогуливался Лермонтов и куда он поместил персонажей «Героя нашего времени».
Мы узнали, как Лермонтов царя Николая I победил, а также чем кабриолеты Пятигорска отличались от кабриолетов по России!
Сама идея пешеходного квеста отличная, маршрут очень логично построен. Генриетта действительно хорошо разбирается в истории Кавказа и города, хорошо знает творчество Лермонтова, оставив нам самые лучшие впечатления и желание ещё раз вернуться в Пятигорск.
Кроме того, экскурсовод (по нашей просьбе!) дала огромное количество полезных советов о транспорте, кафе, магазинах и т. д. Рекомендуем гида Генриетту всем, приезжающим в Пятигорск, уверены, что с её помощью Вы сразу влюбитесь в этот город. День, проведённый вместе в Пятигорске пролетел незаметно и познавательно!
Рекомендуем всем (не только первооткрывателям, но и опытным туристам)!
Огромное ей за это спасибо!!!
Новых и интересных впечатлений всем Вам!!!