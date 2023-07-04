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Экскурсия-квест по следам Лермонтова и его героев

Отправьтесь в захватывающее путешествие по Пятигорску, где оживают страницы романа Лермонтова. Вас ждут загадки и исторические открытия
Эта индивидуальная квест-экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать историческую часть Пятигорска, где Лермонтов когда-то гулял и писал свой знаменитый роман. Участники ответят на увлекательные вопросы, применят логику и узнают секреты «Героя нашего времени».

Программа включает посещение Лермонтовских ванн, парка Цветник, горы Горячая и таинственного озера Провал. Это путешествие будет интересно как взрослым, так и детям от 12 лет
4.8
5 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Уникальная возможность погрузиться в атмосферу романа
  • 🏞️ Посещение живописных мест Пятигорска
  • 🧩 Интересные загадки и задания
  • 📚 Исторические факты о Лермонтове
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха
Экскурсия-квест по следам Лермонтова и его героев
Экскурсия-квест по следам Лермонтова и его героев
Экскурсия-квест по следам Лермонтова и его героев

Что можно увидеть

  • Лермонтовские ванны
  • Парк Цветник
  • Грот Дианы
  • Гора Горячая
  • Озеро Провал

Описание квеста

Лермонтов и парк Цветник

Вы осмотрите Лермонтовские ванны с галереей и бросите монетку в шляпу уездного предводителя дворянства Кисы. В парке Цветник узнаете, как Лермонтов победил Николая I. А ещё мы посетим грот Дианы, искусственно созданный в 19 веке. Это место писатель очень любил, а незадолго до своей смерти он даже устроил здесь самый настоящий бал.

Академическая галерея и нравы «водяного общества»

Мы пройдем по изящному бульвару, где вы сможете отыскать дом княжны Мэри и рассмотреть бронзовые миниатюры главных достопримечательностей Пятигорска. Академическая галерея предстанет перед нами как первое место встреч знаменитого «водяного общества». Вы узнаете о необычных кабриолетах, поднимавшихся к вершине Машука, и увидите место, где и сегодня принимают «бесстыжие ванны».

Озеро Провал — «воронка над бездной»

Мы заглянем в грот Лермонтова — место встречи Печорина и Веры — и найдём одного из героев романа в Эммануэлевском парке. Прогуляемся по бывшему Провальскому бульвару с дачами в стиле модерн и поговорим о том, чем местные кабриолеты отличались от других в стране. Вы полюбуетесь таинственным карстовым озером Провал и узнаете, какие острые ощущения искало здесь «водяное общество». А ещё именно на этом озере Печорин и княжна Мери гуляли с друзьями.

Организационные детали

  • Квест будет интересен взрослым и детям 12+
  • Озеро Провал закрыто по понедельникам

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадка у Провала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Генриетта
Генриетта — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 37 туристов
Привет! Меня зовут Генриетта. Я профессиональный гид с 2004 года, к тому же — не в первом поколении. Каждая моя экскурсия — это «ручная работа», отдых со смыслом и настоящее приключение. С нетерпением жду нашей встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Елизавета
В Пятигорск с подругой приехали всего на один день, из-за этого времени на самостоятельное изучение города не было. Решили сразу найти хорошего гида. Мы искали что-то интересное, а не классическую
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прогулку по городу. Именно экскурсия-квест нас заинтересовала возможностью не просто рассматривать достопримечательности Пятигорска, но при этом многое освежить в памяти о нашем любимом поэте, а также узнать что-то новое во время выполнения несложных заданий квеста по повести Лермонтова «Княжна Мери». Попросили экскурсию-квест с утра, пока не жарко.
Мы уже довольно опытные туристы, поэтому считаем, что положительные эмоции от любого впечатления зависят и от работы гида. Гид — это человек, который просто обязан любить свой город и свою работу, как минимум! Генриетта, именно такой гид! Поверьте, нам есть с кем сравнить! Во время экскурсии Генриетта рассказывала много про самого поэта, а также про его окружение, про нравы «водяного общества», про то, как Пятигорск жил до эпохи Лермонтова и после. Мы прогулялись по исторической части города - где когда-то прогуливался Лермонтов и куда он поместил персонажей «Героя нашего времени».
Мы узнали, как Лермонтов царя Николая I победил, а также чем кабриолеты Пятигорска отличались от кабриолетов по России!
Сама идея пешеходного квеста отличная, маршрут очень логично построен. Генриетта действительно хорошо разбирается в истории Кавказа и города, хорошо знает творчество Лермонтова, оставив нам самые лучшие впечатления и желание ещё раз вернуться в Пятигорск.
Кроме того, экскурсовод (по нашей просьбе!) дала огромное количество полезных советов о транспорте, кафе, магазинах и т. д. Рекомендуем гида Генриетту всем, приезжающим в Пятигорск, уверены, что с её помощью Вы сразу влюбитесь в этот город. День, проведённый вместе в Пятигорске пролетел незаметно и познавательно!
Рекомендуем всем (не только первооткрывателям, но и опытным туристам)!
Огромное ей за это спасибо!!!
Новых и интересных впечатлений всем Вам!!!

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Наталия
Прекрасная экскурсия, прогулка, квест! Генриетта великолепный рассказчик, знаток города, маршрут продуманный и не банальный. Сюжеты «Княжны Мэри» буквально оживают, приобретают объём и даже цвет! «Водяное общество» обретает фактуру, и, при известной доле воображения, даже некоторую кинематографичность! Спасибо, Генриетта!
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Полина
Ооооооочччеенннььь понравилась экскурсия Генриетты. Она водит в такие места, связанные с Лермонтовым и его творчеством, куда не ходят обычные обзорки. Рассказ был очень увлекательным. Хотелось бы еще попасть к Генриетте на экскурсии! Очень рекомендую эту экскурсию- прогулку.
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Е
Хотим поблагодарить Генриетту за экскурсию- квест по Лермонтовским местам Пятигорска. Я сама местная, из Пятигорска, никогда раньше не брала индивидуальную экскурсию. А тут ко мне в гости из Москвы приехала
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подруга с двумя дочерьми- школьницами и мы решили не просто погулять, а погулять « со смыслом»: увидели экскурсию- квест и сразу заинтересовались. Нам было интересно вспомнить « Героя нашего времени» и почувствовать вкус Лермонтовского Пятигорска, да и школьницам полезно- они как раз читают роман в школе. Генриетта знаток своего дела, глубоко и деятельно владеет Лермонтовской тематикой, цитирует стихи, интересно проводит по экскурсионному маршруту, в то же время предлагая нам выполнять несложные задания квеста по « Герою нашего времени», а в конце экскурсии мы собрали ключевую фразу из повести « Княжна Мери». За три часа мы получили колоссальный и интереснейший обьем информации. Я, местная жительница, оказывается так много не знала о своем родном городе! Спасибо Генриетте за незабываемые впечатления от экскурсии. Огромнейший багаж знаний, великолепная манера изложения, открытое сердце- вот это и есть характеристика Генриетты, как прекрасного гида, и этих великолепных мест.

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и
экскурсия была продумана до мелочей, не зря экскурсия позиционируется как "квест"🤪, отличные вопросы и веселые ответы! очень рекомендуем!
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