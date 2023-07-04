Программа включает посещение Лермонтовских ванн, парка Цветник, горы Горячая и таинственного озера Провал. Это путешествие будет интересно как взрослым, так и детям от 12 лет
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- 🔍 Уникальная возможность погрузиться в атмосферу романа
- 🏞️ Посещение живописных мест Пятигорска
- 🧩 Интересные загадки и задания
- 📚 Исторические факты о Лермонтове
- 👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
Что можно увидеть
- Лермонтовские ванны
- Парк Цветник
- Грот Дианы
- Гора Горячая
- Озеро Провал
Описание квеста
Лермонтов и парк Цветник
Вы осмотрите Лермонтовские ванны с галереей и бросите монетку в шляпу уездного предводителя дворянства Кисы. В парке Цветник узнаете, как Лермонтов победил Николая I. А ещё мы посетим грот Дианы, искусственно созданный в 19 веке. Это место писатель очень любил, а незадолго до своей смерти он даже устроил здесь самый настоящий бал.
Академическая галерея и нравы «водяного общества»
Мы пройдем по изящному бульвару, где вы сможете отыскать дом княжны Мэри и рассмотреть бронзовые миниатюры главных достопримечательностей Пятигорска. Академическая галерея предстанет перед нами как первое место встреч знаменитого «водяного общества». Вы узнаете о необычных кабриолетах, поднимавшихся к вершине Машука, и увидите место, где и сегодня принимают «бесстыжие ванны».
Озеро Провал — «воронка над бездной»
Мы заглянем в грот Лермонтова — место встречи Печорина и Веры — и найдём одного из героев романа в Эммануэлевском парке. Прогуляемся по бывшему Провальскому бульвару с дачами в стиле модерн и поговорим о том, чем местные кабриолеты отличались от других в стране. Вы полюбуетесь таинственным карстовым озером Провал и узнаете, какие острые ощущения искало здесь «водяное общество». А ещё именно на этом озере Печорин и княжна Мери гуляли с друзьями.
Организационные детали
- Квест будет интересен взрослым и детям 12+
- Озеро Провал закрыто по понедельникам