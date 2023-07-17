Приглашаю в увлекательном формате исследовать историческую часть города — ту самую, где когда-то прогуливался писатель и куда он поместил персонажей своего главного романа. Отвечая на интересные вопросы, применяя логику и сообразительность, вы раскроете секреты «Героя нашего времени», по-новому посмотрите на «водяное общество» и роль Пятигорска в жизни Лермонтова.

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Описание

Что вас ожидает

Лермонтов и парк Цветник

Вы осмотрите Лермонтовские ванны с галереей и бросите монетку в шляпу уездного предводителя дворянства Кисы. В парке Цветник узнаете, как Лермонтов победил Николая I и почему у «Мальчика с рыбкой» такой благородный цвет лица. А ещё мы посетим грот Дианы, искусственно созданный в 19 веке. Это место писатель очень любил, а незадолго до своей смерти он даже устроил здесь самый настоящий бал.

Гора Горячая и нравы «водяного общества»

Вы побываете на живописной горе-лакколите Горячая, где расположена скульптура Орла — символ целебных вод курорта. А также Нагорный парк и Китайская беседка, с которой открывается потрясающий вид на горы Машук и Бештау. Вы услышите про два чуда Ванской горы, а затем пройдёте к Академической галерее — первому месту гульбищ «водяного общества». Вспомните, зачем оно собиралось и кто в него входил. Кроме того, я поделюсь историями о том, как курорт жил до эпохи Лермонтова и после.

Озеро Провал — «воронка над бездной»

Мы заглянем в грот Лермонтова — место встречи Печорина и Веры — и найдём одного из героев романа в Эммануэлевском парке. Прогуляемся по бывшему Провальскому бульвару с дачами в стиле модерн и поговорим о том, чем местные кабриолеты отличались от других в стране. Вы полюбуетесь таинственным карстовым озером Провал и узнаете, какие острые ощущения искало здесь «водяное общество». А ещё именно на этом озере Печорин и княжна Мери гуляли с друзьями.

Организационные детали