Это увлекательная и насыщенная полудневная экскурсия по прекрасным памятникам природы и архитектуры с посещением главных достопримечательностей 2 городов — Пятигорска и Железноводска — и их парков, с погружением в термальные воды и даже горные шахты.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Пятигорск:
- Парк Цветник
- Грот Дианы
- Лермонтовская галерея
- Ермоловские ванны
- Смотровые площадки
- Главная нарзанная галерея
- Китайская беседка
- Дом поэта М. Ю Лермонтова
- Гора Машук
- Эолова арфа
- Озеро Провал
- Второ-Афонский мужской монастырь
- Железноводск:
- Памятник М. Ю Лермонтову
- Дворец эмира Бухарского
- Пушкинская галерея
- Славяновские и Смирновские питьевые источники
- Каскадная лестница
- Остров Гулливера
- Пещера вечной мерзлоты под горой Развалка
Описание экскурсии
Что вас ожидает: В Пятигорске мы прогуляемся по главному парку города — Цветник, увидим грот Дианы, Лермонтовскую галерею, памятник Кисе Воробъянинову, здания Ермоловских ванн и театра Оперетты, поднимемся на смотровые площадки, увидим парк с высоты и, конечно же, попробуем нарзан в главной нарзанной галерее города. Прогуляемся по горе Горячей, посмотрим со смотровых площадок на город и Главный Кавказский хребет, увидим статую орла (символ Кавказских Минеральных Вод), Китайскую беседку, нижние народные ванны. Прогуляемся по скверам центральной части города и увидим главные храмы, домик поэта М. Ю Лермонтова и композитора А. А Алябьева. Поднимемся на гору Машук на канатной дороге, увидим музыкальную беседку Эолова арфа, побываем на верхних (термальных) народных ваннах и даже сможем в них искупаться (по желанию), побываем на озере Провал. Из нетуристических мест Пятигорска сможем увидеть кольцевую дорогу горы Бештау с шахтами, а также Второ-Афонский мужской монастырь. В Железноводске побываем в главном парке города, расположенном на горе Железной. Увидим памятник М. Ю Лермонтову, дом, откуда поэт поехал на дуэль, дворец эмира Бухарского, Пушкинскую галерею и пройдемся по скверам парка к Славяновским и Смирновским питьевым источникам. На площади Смирновского источника посмотрим панорамные виды и главный поющий фонтан города. Далее по каскадной лестнице спустимся к современной части города, увидим бювет «книга», площадь с фонтанами, остров Гулливера и прогуляемся вокруг утопающего в лесу озера 30 лет победы. Из нетуристических мест побываем в загадочной пещере вечной мерзлоты под горой Развалка.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пятигорск:
- Парк Цветник
- Грот Дианы
- Лермонтовская галерея
- Ермоловские ванны
- Смотровые площадки
- Главная нарзанная галерея
- Китайская беседка
- Дом поэта М. Ю Лермонтова
- Гора Машук
- Эолова арфа
- Озеро Провал
- Второ-Афонский мужской монастырь
- Железноводск:
- Памятник М. Ю Лермонтову
- Дворец эмира Бухарского
- Пушкинская галерея
- Славяновские и Смирновские питьевые источники
- Каскадная лестница
- Остров Гулливера
- Пещера вечной мерзлоты под горой Развалка
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Проходные билеты на канатную дорогу на г. Машук
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Завершение: Отвозим по месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия рассчитана на пол дня. Выезд возможен с 7:00-17:00
- Гид заедет за вами в оговоренное время прямо в отель. Поездка проходит на уютном 7-местном микроавтобусе Volkswagen или другой иномарке (не старше 2011 г.) с кондиционером и чистым уютным салоном
- Дополнительные расходы: 450 р. канатная дорога на г. Машук еда и напитки
- В поездке вас может сопровождать профессиональный фотограф, стоимость и детали оговариваются отдельно
- Экскурсию для вас проводят, влюбленные в свое дело люди, гиды с 5-летним стажем работы на данном маршруте. Поездка сопровождается историческими рассказами, интересными фактами о данной местности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
12 мая 2024
Прекрасная познавательная экскурсия. Спасибо великолепному гиду, Юрию Михайловичу!
Д
Дмитрий
11 апр 2024
У нас была обзорная экскурсия по городам Железноводск и Пятигорск. Экскурсией остались довольны. Порадовала и погода. Было солнечно и тепло.
Достоинства: уютные курортные города. Видно, что администрация выделяет средства на реконструкцию
Достоинства: уютные курортные города. Видно, что администрация выделяет средства на реконструкцию
А
Анна
9 апр 2024
Были на экскурсии с гидом Юрием Михайловичем. Посетили все заявленные локации и даже больше. Было очень удобно сразу с поезда отправиться в путешествие и получить представление о месте в которое приехали.
А
Анна
14 мар 2024
12 марта ездила с Антоном на экскурсию в Приэльбрусье, в Долину нарзанов и Кисловодск. Огромное спасибо экскурсоводу, информацию получила колоссальную, очень удобный транспорт и обоятельный человек. Искренне всём рекомендую экскурсии с Антоном!
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