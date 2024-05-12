Описание экскурсии

Что вас ожидает: В Пятигорске мы прогуляемся по главному парку города — Цветник, увидим грот Дианы, Лермонтовскую галерею, памятник Кисе Воробъянинову, здания Ермоловских ванн и театра Оперетты, поднимемся на смотровые площадки, увидим парк с высоты и, конечно же, попробуем нарзан в главной нарзанной галерее города. Прогуляемся по горе Горячей, посмотрим со смотровых площадок на город и Главный Кавказский хребет, увидим статую орла (символ Кавказских Минеральных Вод), Китайскую беседку, нижние народные ванны. Прогуляемся по скверам центральной части города и увидим главные храмы, домик поэта М. Ю Лермонтова и композитора А. А Алябьева. Поднимемся на гору Машук на канатной дороге, увидим музыкальную беседку Эолова арфа, побываем на верхних (термальных) народных ваннах и даже сможем в них искупаться (по желанию), побываем на озере Провал. Из нетуристических мест Пятигорска сможем увидеть кольцевую дорогу горы Бештау с шахтами, а также Второ-Афонский мужской монастырь. В Железноводске побываем в главном парке города, расположенном на горе Железной. Увидим памятник М. Ю Лермонтову, дом, откуда поэт поехал на дуэль, дворец эмира Бухарского, Пушкинскую галерею и пройдемся по скверам парка к Славяновским и Смирновским питьевым источникам. На площади Смирновского источника посмотрим панорамные виды и главный поющий фонтан города. Далее по каскадной лестнице спустимся к современной части города, увидим бювет «книга», площадь с фонтанами, остров Гулливера и прогуляемся вокруг утопающего в лесу озера 30 лет победы. Из нетуристических мест побываем в загадочной пещере вечной мерзлоты под горой Развалка.