Приглашаем вас в комбинированное путешествие, сочетающее пассивное созерцание гор из окна машины и активный треккинг к высокогорному озеру! Вы насладитесь видами на Эльбрус и Кавказский хребет, полюбуетесь водопадом Султан и урочищем Джилы-Су. Мы поделимся местными таинственными историями и легендами. А также рассказами о современной жизни Северного Кавказа.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога на авто до стартовой точки треккинга займёт около трёх часов. Она невероятно живописная — вы не сможете оторваться от видов из окна! Мы проедем по знаменитому урочищу Джилы-Су, сделаем фотостоп на фоне Кавказского хребта и подойдём к мощному водопаду Султан. Прибыв на место, отправимся по горным тропам к озеру Бирджалы. Набор высоты составит около 1200 метров. Это непростая прогулка, но она того стоит. Наградой станут шикарные панорамы, возможность искупаться в прохладном безлюдном озере и заряд энергии от новых впечатлений.
Факты и детали
- Продолжительность треккинга — 6-8 часов
- Высота стартовой точки — 2100 м, финальной — 3300 м
- Уровень сложности — средний
Организационные детали
- Экскурсия проходит на внедорожнике Nissan Pathfinder. Время в пути в одну сторону — около 3 часов.
- Это программа для путешественников с хорошей физической подготовкой
- Экскурсию для вас проведу и или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 459 туристов
Привет, путешественник! Рады приветствовать тебя на Кавказских Минеральных Водах! Мы — команда гидов, рождённых здесь и влюблённых в наши горы, природу и культуру. Будем рады показать тебе красоту нашего региона, рассказать о тонкостях жизни на Кавказе и сделать яркие памятные фотографии! Скорее бронируй экскурсию — и вперёд навстречу приключениям!Задать вопрос
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