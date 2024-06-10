Приглашаем вас в комбинированное путешествие, сочетающее пассивное созерцание гор из окна машины и активный треккинг к высокогорному озеру! Вы насладитесь видами на Эльбрус и Кавказский хребет, полюбуетесь водопадом Султан и урочищем Джилы-Су. Мы поделимся местными таинственными историями и легендами. А также рассказами о современной жизни Северного Кавказа.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога на авто до стартовой точки треккинга займёт около трёх часов. Она невероятно живописная — вы не сможете оторваться от видов из окна! Мы проедем по знаменитому урочищу Джилы-Су, сделаем фотостоп на фоне Кавказского хребта и подойдём к мощному водопаду Султан. Прибыв на место, отправимся по горным тропам к озеру Бирджалы. Набор высоты составит около 1200 метров. Это непростая прогулка, но она того стоит. Наградой станут шикарные панорамы, возможность искупаться в прохладном безлюдном озере и заряд энергии от новых впечатлений.

Факты и детали

Продолжительность треккинга — 6-8 часов

Высота стартовой точки — 2100 м, финальной — 3300 м

Уровень сложности — средний

Организационные детали