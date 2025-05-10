Вы насладитесь видами на вершины Кавказского хребта, подниметесь по канатной дороге и рассмотрите вблизи могучие стены ледников Цей и Сказка. Узнаете историю знаменитого альплагеря.
Познакомитесь с нартским эпосом, услышите легенды Осетии и выясните, какие предания живут в народе до сих пор. Отведаете лучшие осетинские пироги в Цейском ущелье. И отдохнёте в горячих ваннах Бирагзанга.
Познакомитесь с нартским эпосом, услышите легенды Осетии и выясните, какие предания живут в народе до сих пор. Отведаете лучшие осетинские пироги в Цейском ущелье. И отдохнёте в горячих ваннах Бирагзанга.
Описание экскурсии
- Вы рассмотрите памятник Уастырджи — один из крупнейших конных памятников в мире.
- Полюбуетесь бирюзовой водой реки Ардон.
- Увидите сеть тоннелей Алагирского ущелья.
- Проедете через один из самых узких посёлков России — Мизур и познакомитесь с его историей.
- Навестите памятник Афсати — осетинского покровителя животных.
- Сфотографируетесь с новым арт-объектом «Рог изобилия».
- Рассмотрите изображения на огромных валунах с портретами Сталина и Коста Хетагурова.
- Прокатитесь по канатной дороге к леднику Сказка.
- Полюбуетесь панорамой снежных вершин.
- Вдоволь наедитесь самых вкусных осетинских пирогов в Цейском ущелье и отведаете местные блюда.
- На обратном пути заедем на термальные источники Бирагзанг, где вы сможете принять ванны из горячей минеральной воды.
Организационные детали
- Мы заберём вас от дверей гостиницы и привезём туда же после завершения поездки. Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Lada Largus, Honda Pilot, Volvo XC-70 или Great Wall Hover.
- Дополнительные расходы: питание, канатная дорога — 600 ₽ с человека, термальные источники — 300 ₽ с человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 197 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по туризму, альпинисты и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!Задать вопрос
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