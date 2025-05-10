Цейское ущелье из Пятигорска: путешествие в одно из красивейших мест Осетии

Провести день в горной сказке, узнать о самобытном фольклоре региона и посетить термальные источники
Вы насладитесь видами на вершины Кавказского хребта, подниметесь по канатной дороге и рассмотрите вблизи могучие стены ледников Цей и Сказка. Узнаете историю знаменитого альплагеря.

Познакомитесь с нартским эпосом, услышите легенды Осетии и выясните, какие предания живут в народе до сих пор. Отведаете лучшие осетинские пироги в Цейском ущелье. И отдохнёте в горячих ваннах Бирагзанга.
Цейское ущелье из Пятигорска: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Цейское ущелье из Пятигорска: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Цейское ущелье из Пятигорска: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Ближайшие даты:
10
мая11
мая13
мая14
мая15
мая16
мая17
мая
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

  • Вы рассмотрите памятник Уастырджи — один из крупнейших конных памятников в мире.
  • Полюбуетесь бирюзовой водой реки Ардон.
  • Увидите сеть тоннелей Алагирского ущелья.
  • Проедете через один из самых узких посёлков России — Мизур и познакомитесь с его историей.
  • Навестите памятник Афсати — осетинского покровителя животных.
  • Сфотографируетесь с новым арт-объектом «Рог изобилия».
  • Рассмотрите изображения на огромных валунах с портретами Сталина и Коста Хетагурова.
  • Прокатитесь по канатной дороге к леднику Сказка.
  • Полюбуетесь панорамой снежных вершин.
  • Вдоволь наедитесь самых вкусных осетинских пирогов в Цейском ущелье и отведаете местные блюда.
  • На обратном пути заедем на термальные источники Бирагзанг, где вы сможете принять ванны из горячей минеральной воды.

Организационные детали

  • Мы заберём вас от дверей гостиницы и привезём туда же после завершения поездки. Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Lada Largus, Honda Pilot, Volvo XC-70 или Great Wall Hover.
  • Дополнительные расходы: питание, канатная дорога — 600 ₽ с человека, термальные источники — 300 ₽ с человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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