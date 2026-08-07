Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска

Зарядите телефоны и фотоаппараты! Мы едем в царство головокружительных видов, где за каждым поворотом — новые пейзажи «как с картинки». В группе до 50 человек вы пересечёте три региона. Повстречаете героев осетинского эпоса и познакомитесь с историей места силы. Подниметесь по канатке к Сказскому леднику и окинете взглядом цейскую «подкову». А после зарядитесь энергией в источнике.
Описание экскурсии
- Живописная дорога в Цей. Из Пятигорска вы отправитесь в Кабардино-Балкарию и проедете через его столицу Нальчик. А после окажетесь в Северной Осетии. Минуем города Ардон и Алагир. Интересной частью пути станет историческая Военно-осетинская дорога в Ардонском ущелье. Всё это время вас будут сопровождать величественные виды скал и дикой природы Кавказа.
- Герои эпоса и истории края. Вы увидите знаменитую многотонную статую Уастырджи — покровителя воинов и путников, выскакивающего из скалы. А также скульптуру ещё одного персонажа осетинского эпоса — Афсати, покровителя животных. Гид расскажет о народах края, их старинных верованиях и традициях.
- Цейское ущелье. А вот и главная цель путешествия! Вы в одном из самых потрясающих мест Северной Осетии. Первым делом подойдём к святилищу Реком — его восстановили на месте средневекового памятника. Вы узнаете об артефактах аланского царя, которые здесь хранились. А после подниметесь по канатной дороге на Сказский ледник.
- Термальные источники. В завершение мы отвезём вас в Верхний Бирагзанг, где вы сможете зарядиться энергией воды, согретой вулканическими породами.
Организационные детали
- Продолжительность поездки — 14 часов.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Как происходит бронирование экскурсии
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии.
- Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Что включено в стоимость, а что — нет
- В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида.
- Отдельно оплачивается питание, подъём по канатной дороге — 1000 ₽ за чел. и купание в горячем источнике — 500 ₽ за чел., дети до 5 лет бесплатно.
в субботу в 06:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
|Дети до 12 лет
|3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Кирова в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 1905 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!
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