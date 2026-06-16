Время, застывшее в травертине: историческая экскурсия по Пятигорску

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Пятигорск невозможно представить без Лермонтова, старинных курортных парков и знаменитых минеральных источников.



На прогулке вы увидите главные исторические места города и узнаете, как он стал одним из самых известных курортов России.



Поговорим о людях, которые бывали здесь в разные эпохи, о событиях, оставивших след в истории страны, и о том, почему Пятигорск уже больше двухсот лет притягивает путешественников со всей России.