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Время, застывшее в травертине: историческая экскурсия по Пятигорску

Главное о городе за одну прогулку
Пятигорск невозможно представить без Лермонтова, старинных курортных парков и знаменитых минеральных источников.

На прогулке вы увидите главные исторические места города и узнаете, как он стал одним из самых известных курортов России.

Поговорим о людях, которые бывали здесь в разные эпохи, о событиях, оставивших след в истории страны, и о том, почему Пятигорск уже больше двухсот лет притягивает путешественников со всей России.
Время, застывшее в травертине: историческая экскурсия по Пятигорску
Время, застывшее в травертине: историческая экскурсия по Пятигорску
Время, застывшее в травертине: историческая экскурсия по Пятигорску

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • памятник Ленину и Некрополь;
  • станцию канатной дороги;
  • дачу Эльзы и Эммануэлевский парк;
  • беседку «Эолова арфа»;
  • бульвар Гагарина с Провальскими дачами;
  • Провал — озеро необычного бирюзового цвета;
  • Академическую галерею;
  • грот Лермонтова;
  • миниатюры достопримечательностей на Царской улице;
  • Китайскую беседку;
  • скульптуру орла — символ Пятигорска;
  • Театр оперетты;
  • Ермоловские ванны;
  • Лермонтовские ванны;
  • грот Дианы;
  • Лермонтовскую галерею;
  • парк «Цветник»;
  • фонтан «Деды».

Вы узнаете:

  • об извозчике, который вёз М. Ю. Лермонтова на дуэль и благодаря этому навсегда вошёл в историю,
  • месте, где состоялась роковая дуэль поэта.
  • Вечном огне, который не гаснет с момента его зажжения.

Организационные детали

  • Экскурсия состоится в любую погоду. В дождливую погоду возьмите зонты или дождевик.
  • Маршрут протяжённостью более 8 км.
  • Рекомендуем экскурсию участникам старше 12 лет.
  • С вами будет гид из нашей команды.

во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 652 туристов
Руковожу туристической компанией с 2015 года. Мы с моими коллегами-гидами знаем все памятные и малопосещаемые достопримечательности Пятигорска, отражаем в экскурсиях-историях свой накопленный опыт.

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