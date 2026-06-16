Время, застывшее в травертине: историческая экскурсия по Пятигорску

Пятигорск невозможно представить без Лермонтова, старинных курортных парков и знаменитых минеральных источников.
На прогулке вы увидите главные исторические места города и узнаете, как он стал одним из самых известных курортов России.
Поговорим о людях, которые бывали здесь в разные эпохи, о событиях, оставивших след в истории страны, и о том, почему Пятигорск уже больше двухсот лет притягивает путешественников со всей России.
На прогулке вы увидите главные исторические места города и узнаете, как он стал одним из самых известных курортов России.
Поговорим о людях, которые бывали здесь в разные эпохи, о событиях, оставивших след в истории страны, и о том, почему Пятигорск уже больше двухсот лет притягивает путешественников со всей России.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- памятник Ленину и Некрополь;
- станцию канатной дороги;
- дачу Эльзы и Эммануэлевский парк;
- беседку «Эолова арфа»;
- бульвар Гагарина с Провальскими дачами;
- Провал — озеро необычного бирюзового цвета;
- Академическую галерею;
- грот Лермонтова;
- миниатюры достопримечательностей на Царской улице;
- Китайскую беседку;
- скульптуру орла — символ Пятигорска;
- Театр оперетты;
- Ермоловские ванны;
- Лермонтовские ванны;
- грот Дианы;
- Лермонтовскую галерею;
- парк «Цветник»;
- фонтан «Деды».
Вы узнаете:
- об извозчике, который вёз М. Ю. Лермонтова на дуэль и благодаря этому навсегда вошёл в историю,
- месте, где состоялась роковая дуэль поэта.
- Вечном огне, который не гаснет с момента его зажжения.
Организационные детали
- Экскурсия состоится в любую погоду. В дождливую погоду возьмите зонты или дождевик.
- Маршрут протяжённостью более 8 км.
- Рекомендуем экскурсию участникам старше 12 лет.
- С вами будет гид из нашей команды.
во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 652 туристов
Руковожу туристической компанией с 2015 года. Мы с моими коллегами-гидами знаем все памятные и малопосещаемые достопримечательности Пятигорска, отражаем в экскурсиях-историях свой накопленный опыт.
Входит в следующие категории Пятигорска
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