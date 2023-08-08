Знакомство с историческим Пятигорском

Индивидуальная экскурсия по Пятигорску: Обзорная прогулка по историческим местам

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Приглашаем гостей курорта на обзорную экскурсию по городу Пятигорску.

Во время прогулки вы познакомитесь с историей Пятигорья, прогуляетесь по старинным мощеным улочкам и попробуете целебные минеральные источники.

Побываете во многих «Лермонтовских» местах, увидите парк Цветник, Эолову арфу, скульптуру Орла, здания нарзанных ванн и многие красивые особняки былой эпохи.

Также вы подниметесь на гору Горячая и гору Эолову, откуда полюбуетесь красивейшими видами на город и соседние горы.
Знакомство с историческим Пятигорском
Знакомство с историческим Пятигорском
Знакомство с историческим Пятигорском
Знакомство с историческим Пятигорском
Знакомство с историческим Пятигорском
Знакомство с историческим Пятигорском
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
12
авг
21
авг
23
авг
25
авг
26
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Что вас ожидает:

  • Исторические районы Пятигорска
  • Сквер им. М. Ю. Лермонтова
  • Царская улица
  • Городская Ресторация
  • Здание бывшей Казённой гостиницы
  • Парк Цветник
  • Памятник Кисе
  • Здание кофейни купца Аршака Гукасова
  • Лермонтовская галерея
  • Дом архитектора Уптона Самуила
  • Николаевские ванны
  • Ермоловские ванны
  • Грот Дианы
  • Грот Лермонтова
  • Китайская беседка
  • Эолова арфа
  • Скульптура Орла
  • Нагорный парк
  • Гора Горячая
  • Гора Эолова
  • Здание гостиницы «Бристоль» 20 века
  • Елизаветинская галерея
  • Грот Печорина
  • Минеральная галерея
  • Емануелевский сад
  • Гостевой дом Эльзы
  • Памятник героям «Герой нашего времени»
  • Горы Машук и Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус со смотровых площадок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Обзорная 3-часовая пешеходная экскурсия по городу Пятигорску. Во время прогулки мы с вами прогуляемся по историческим районам города, вы узнаете как появился курорт, кем были его первооткрыватели и как они попали на Кавказ.
  • Вы посетите красивейшие парки Пятигорья и подниметесь на две его вершины — гору Горячая и гору Эолова, полюбуетесь видами на город, Машук, Бештау, Кавказский хребет с Эльбрусом и другие соседние горы-лакколиты. Мы увидим «Лермонтовские» места, я расскажу вам про Лермонтова на Кавказе и как город связал свою историю с именем поэта.
  • Вы побываете возле многих старинных особняков и знаковых мест, таких как: парк Цветник, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Николаевские и Ермоловские ванны, Китайская и Эолова беседки, скульптура Орла. Увидите старинные и новые памятники курортного города. По желанию сможете продегустировать минеральную воду.

Важно:

  • Дополнительно можно добавить подъём на гору Машук по канатному подъёмнику.
  • Дополнительно можно добавить посещения музея «Домик Лермонтова».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная прогулка
Что не входит
  • Входной билет на канатный подъёмник
  • Входной билет в музей
  • Стаканчики для минеральной воды
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: город Пятигорск, ул. Анисимова, 1
Завершение: город Пятигорск, ул. Карла Маркса, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Дополнительно можно добавить подъём на гору Машук по канатному подъёмнику.
  • Дополнительно можно добавить посещения музея «Домик Лермонтова»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
Машук
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Лермонтов
Бештау
Грот Дианы
Эолова арфа
Парк Цветник
Китайская беседка

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