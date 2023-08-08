Индивидуальная экскурсия по Пятигорску: Обзорная прогулка по историческим местам
Приглашаем гостей курорта на обзорную экскурсию по городу Пятигорску.
Во время прогулки вы познакомитесь с историей Пятигорья, прогуляетесь по старинным мощеным улочкам и попробуете целебные минеральные источники.
Побываете во многих «Лермонтовских» местах, увидите парк Цветник, Эолову арфу, скульптуру Орла, здания нарзанных ванн и многие красивые особняки былой эпохи.
Также вы подниметесь на гору Горячая и гору Эолову, откуда полюбуетесь красивейшими видами на город и соседние горы.
Во время прогулки вы познакомитесь с историей Пятигорья, прогуляетесь по старинным мощеным улочкам и попробуете целебные минеральные источники.
Побываете во многих «Лермонтовских» местах, увидите парк Цветник, Эолову арфу, скульптуру Орла, здания нарзанных ванн и многие красивые особняки былой эпохи.
Также вы подниметесь на гору Горячая и гору Эолову, откуда полюбуетесь красивейшими видами на город и соседние горы.
Ближайшие даты:
8
авг
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авг
авг
12
авг
авг
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авг
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Исторические районы Пятигорска
- Сквер им. М. Ю. Лермонтова
- Царская улица
- Городская Ресторация
- Здание бывшей Казённой гостиницы
- Парк Цветник
- Памятник Кисе
- Здание кофейни купца Аршака Гукасова
- Лермонтовская галерея
- Дом архитектора Уптона Самуила
- Николаевские ванны
- Ермоловские ванны
- Грот Дианы
- Грот Лермонтова
- Китайская беседка
- Эолова арфа
- Скульптура Орла
- Нагорный парк
- Гора Горячая
- Гора Эолова
- Здание гостиницы «Бристоль» 20 века
- Елизаветинская галерея
- Грот Печорина
- Минеральная галерея
- Емануелевский сад
- Гостевой дом Эльзы
- Памятник героям «Герой нашего времени»
- Горы Машук и Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус со смотровых площадок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Обзорная 3-часовая пешеходная экскурсия по городу Пятигорску. Во время прогулки мы с вами прогуляемся по историческим районам города, вы узнаете как появился курорт, кем были его первооткрыватели и как они попали на Кавказ.
- Вы посетите красивейшие парки Пятигорья и подниметесь на две его вершины — гору Горячая и гору Эолова, полюбуетесь видами на город, Машук, Бештау, Кавказский хребет с Эльбрусом и другие соседние горы-лакколиты. Мы увидим «Лермонтовские» места, я расскажу вам про Лермонтова на Кавказе и как город связал свою историю с именем поэта.
- Вы побываете возле многих старинных особняков и знаковых мест, таких как: парк Цветник, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Николаевские и Ермоловские ванны, Китайская и Эолова беседки, скульптура Орла. Увидите старинные и новые памятники курортного города. По желанию сможете продегустировать минеральную воду.
Важно:
- Дополнительно можно добавить подъём на гору Машук по канатному подъёмнику.
- Дополнительно можно добавить посещения музея «Домик Лермонтова».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионная прогулка
- Что не входит
- Входной билет на канатный подъёмник
- Входной билет в музей
- Стаканчики для минеральной воды
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: город Пятигорск, ул. Анисимова, 1Завершение: город Пятигорск, ул. Карла Маркса, 14
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Дополнительно можно добавить подъём на гору Машук по канатному подъёмнику.
- Дополнительно можно добавить посещения музея «Домик Лермонтова»
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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