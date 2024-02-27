Туры в городах Кабардино-Балкарии
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Кабардино-Балкарии или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
23900
₽
за чел.
Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и полюбоваться ковром из рододендронов
Групповые экскурсии
5
1 отзыв
23900
₽
за чел.
Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и полюбоваться ковром из рододендронов
Экскурсионные туры на несколько дней
4.7
3 отзыва
от
30000
₽
за чел.
5-дневный тур для истинных ценителей природы. Вас ждут высокие горы, чистый воздух и старинные родовые башни Балкарии. Совершите восхождение к древнем...
5
1 отзыв
23900
₽
за чел.
Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и полюбоваться ковром из рододендронов
5
3 отзыва
от
37500
₽
за чел.
В рамках тура вы сможете не только посетить самые красочные места КБР в сжатый срок, но и насладиться различными видами туризма: вас ожидают прогулочн...
Последние отзывы о турах по Кабардино-Балкарии
- ЛЛариса27 февраля 2024Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массивуНикаких в целом нареканий к организатору нет. Все четко, без задержек.
- ААкулов11 января 2024Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
- ЛЛариса8 ноября 2023Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
- ЮЮлия8 ноября 2023Спасибо большое вам за этот тур, даже уезжать не хочется, невероятно много красивых мест и очень вкусная местная кухня, огромное спасибо за таких гидов за Стаса, Ибрагима и Эдуарда, они очень интересные рассказывают и сами по себе очень классные, с радостью бы еще вернулись и побывали бы других красивых и интересных местах
- ЕЕлена7 ноября 2023Это было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоции и состояние эйфории. Все гиды, которые у нас были настоящие профессионалы, с ними я чувствовала спокойствие и уверенность. Очень продуманный тайминг поездок и экскурсий, никуда не бежим, не летим, нет никакой суеты, но успевали везде. Все четко и спокойно. При этом очень комфортное время встречи из отеля на экскурсии. Можно спокойно позавтракать в предвкушении очередной приключений и живописных пейзажей. Мы были в Кабардино-Балкарии тур мультиактивный Эльбрус. Это смесь Швейцарии и Италии, я даже представить не могла, что у нас тоже такое есть. Почему мне никто не рассказал об этом раньше?! Спасибо за это путешествие, приехали обновленные и заряженные!
- ААлиса13 августа 2023Отличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводам Виктору и Ваграму за увлекательные приключения!
- ДДарья10 августа 2023Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим. Отдельное спасибо Михаилу за организацию и четкое продумывание маршрута, интересную информацию и душевное отношение!
- ААнастасия18 мая 2022Были в туре мульиактиктив на Эльбрусе. Все было организовано замечательно. Отель Азимут с видом на горы и пением птиц по утра просто сказка! Отдельная благодарность гидам Аскеру, Алле, чудесные, добрые люди, прекрасные экскурсии! Встретили, проводили, были с нами все это время. Ещё поедем обязательно на Кавказ через вашу компания!