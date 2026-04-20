Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Мордовии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
4.5
2 отзыва
6500
₽
за всё
Загадки, игры, ребусы и тайны
3000
₽
за всё
Погрузимся в атмосферу старинного Саранска, где оживают легенды прошлого! Вас ждут удивительные истории появления железной дороги, первого торгового ц...
5
5 отзывов
4500
₽
за всё
Прогулки по центральным площадям и улицам, с посещением Храма Ф. Ушакова.
5
8 отзывов
3600
₽
за всё
Устроить себе первую встречу со столицей Республики Мордовия и получить приятные сувениры
5
28 отзывов
4500
₽
за всё
Совершить путешествие из 21 века в 17 и обратно
5
12 отзывов
от
5000
₽
за всё
Увидеть город столетней давности, поговорить о винной монополии, озере спирта и кирпичном стиле
4.9
6 отзывов
4000
₽
за всё
Мы прогуляемся по современным, историческим и красивым местам города. Узнаем историю основания первой Саранской крепости. Прогуляемся по соборной площ...
5
63 отзыва
4000
₽
за всё
Исследовать город с местной жительницей, увлечённой его историей и современной жизнью
Групповые экскурсии
Обзорные по городам
5
8 отзывов
3600
₽
за всё
Устроить себе первую встречу со столицей Республики Мордовия и получить приятные сувениры
5
28 отзывов
4500
₽
за всё
Совершить путешествие из 21 века в 17 и обратно
5
63 отзыва
4000
₽
за всё
Исследовать город с местной жительницей, увлечённой его историей и современной жизнью
5
180 отзывов
3950
₽
за всё
Познакомиться с этнографией края на обзорной прогулке с элементами исторического расследования
4.8
23 отзыва
5500
₽
за всё
Культурная, любопытная и познавательная пешеходная прогулка по столице Мордовии во время которой мы с удовольствием покажем все самые красивые локации...
5
77 отзывов
4400
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
5
98 отзывов
5000
₽
за всё
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Последние отзывы об экскурсиях по Мордовии
Л
Дата посещения: 18 апр 2026
Шумбрат!!! Огромное спасибо Юлии за интереснейшую экскурсию!! Мы из Пензы, активные пенсионерки, неоднократно бывали в Саранске! Но Юлия открыла нам
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А
Дата посещения: 6 апр 2026
Отлично
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А
Дата посещения: 13 янв 2026
Светлана приятная в общении, эрудированная девушка. С первых минут возникло чувство,что нас сопровождает хорошая подруга, которая хочет показать нам все
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Г
Дата посещения: 3 янв 2026
Очень увлекательно, познавательно и захватывающе. Несмотря на погоду, почти в метель)), время пролетело на одном дыхании. Однозначно всем рекомендую посетить
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А
Дата посещения: 3 ноя 2025
Искали экскурсию и экскурсовода для первого знакомства с Саранском и определенно нашли и то и другое. Комфортный экскурсионный план, интересный
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О
Марина реально любит то, что делает! А настоящее всегда взаимно!
Мы тоже нежно прониклись к Саранску! Уютный, милый, интересный город глазами Марины!
Рекомендуем от всей души
Мы тоже нежно прониклись к Саранску! Уютный, милый, интересный город глазами Марины!
Рекомендуем от всей души
+1
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О
Спасибо, прекрасная экскурсия, очень понравилась смотровая площадка!
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И
Нам понравилось, было увлекательно.
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Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Город открылся с неожиданной стороны, но главное — это наш экскурсовод Татьяна. Очень
Город открылся с неожиданной стороны, но главное — это наш экскурсовод Татьяна. Очень
+4
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Е
Экскурсия замечательная, экскурсовод Юлия молодец. Нам очень понравилось, все легко, понятно, интересно. Спасибо большое!!!
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