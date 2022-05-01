Е Елена 5 Отзыв на: Неизведанный Саранск Экскурсия понравилась с точки зрения содержания и маршрута. Мы любители разных старых самобытных закоулочков и интересных мест с историей. И хоть город с достаточно свежей застройкой, Александр смог удивить и показать нам любопытные места, спрятанные от глаз туристов:) Остались довольны. Единственное, есть пожелание к подаче материала. Хотелось бы, чтобы рассказчик говорил в сторону слушателей, потому что когда это происходит на улице на ходу, иногда очень плохо слышно рассказ)

А Альбина 5 Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция Наталья очень интересно и доступно давала материал. Экскурсия пролетела незаметно не только для взрослых, но и для детей-подростков (которых, как правило сложно заинтересовать).

В Валентин 5 Отзыв на: Знакомство с Саранском Спасибо, огромное нашему экскурсоводу Татьяне за профессионализм и отзывчивость! Все очень понравилось, было интересно и комфортно!

Р Роман 5 Отзыв на: Шумбрат, Саранск Все отлично!

И Ирина 5 Отзыв на: Загадочная мордва - кто они? Спасибо Елене за интересную экскурсию, было очень интересно как для взрослых, так и для детей. Время пролетело незаметно!

К Кирилл 5 Отзыв на: Неизведанный Саранск Случайно оказался в Саранске, было свободных ровно 3 часа. Поэтому заранее решил провести время с пользой. Учитывая временные ограничения, решил, что для меня единственное верное решение - это автоэкскурсия. У Александра, судя по интеллигентной речи, высшее образование, он интересуется краеведением, у него есть своя точка зрения, он точно понимает смысл вопросов, за его слова мне не было стыдно (а такое бывает в 99% случаев), нет ни ура-патриотизма, ни "заберите меня отсюда". И по местным меркам у него мерседес. 2 часа для Саранска достаточно. Если кратко описать экскурсию Александра, она обзорная с фишками - неочевидными достопримечательностями.

К Ксения 5 Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция Замечательный город и отличный экскурсовод:) Очень приятная девушка, которая любит свой город и с удовольствием расскажет вам о нем! Рекомендую!

Р Роман 5 Отзыв на: Шумбрат, Саранск Юля прекрасный рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. За несколько часов Юле удалось влюбить нас в этот город. Так, что даже в конце экскурсии ребёнок захотел остаться здесь жить!))) Вот так!) спасибо, Юля!

Е Елена 5 Отзыв на: Шумбрат, Саранск Отличная экскурсия!

К Катерина 5 Отзыв на: Шумбрат, Саранск Наталья очень профессионально и весело провела нас по городу. Видно было, как она любит свой город, а это очень важно!

Е Елена 5 Отзыв на: Неизведанный Саранск Экскурсия понравилвсь, гид очень приятный, знающий своё дело молодой человек. Буду рекомендовать друзьям.

О Ольга 5 Отзыв на: Неизведанный Саранск Отлично провели время, не заметили, как пролетело 2 часа. Александр знает много мелочей и интересных фактов как про историю города, так и про современное его состояние, грамотная речь, понятное изложение, слушать приятно и интересно. Формат экскурсии-беседы очень понравился. Доволен остался даже муж, который терпеть не может обзорные экскурсии:) Большое спасибо за знакомство с Саранском!

М Михаил 5 Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция Саранск встретил солнечной и морозной погодой, а благодаря Наталье остались только самые положительные и яркие впечатления о поездке! Приятное и не навязчивое повествование, интересные факты о городе и людях, плюс разговоры о футболе))) После экскурсии Наталья сориентировала куда еще можно сходить и что посмотреть/попробовать/приобрести. Огромное спасибо!

В Всеволод 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Саранск Отличная экскурсия, было очень интересно и познавательно!

И Ирина 4 Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция В целом, все понравилось - маршрут, информация, сама Наталья. Единственное «но»: мы были с детьми- подростками, понимаю, что современных детей сложно заинтересовывать, но хотелось, чтобы гиды вовлекали в свой рассказ всех участников! Как вариант: задавать вопросы, акцентировать внимание, попросить собраться вместе, рассказать какие-то интересные факты/истории именно с акцентом на детей. Вот этого не хватило. Спасибо! Город оставил приятное впечатление.

А Алексей 5 Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! Предыдущие отзывы подтверждаю: информативный, занимательный рассказ, отличный маршрут и приятный рассказчик. Рекомендую 😊

А Анастасия 5 Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция Хорошая интересная экскурсия, мы увидели основные достопримечательности города, узнали о них достаточно много, чтобы проникнуться, при этом Наталья не перегрузила информацией. Дополнительно Наталья рассказала, куда можно сходить, что и где купить, что и где поесть даже в условиях пандемии. Отдельное спасибо за хорошее настроение в пасмурную погоду!:)

Е Евгения 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Саранск Очень понравилась экскурсия, мы очень довольны. Гид ответил на все интересующие нас вопросы. Рекомендуем Светлану всем туристам).

Е Егор 5 Отзыв на: Неизведанный Саранск Была цель - познакомиться с городом. С Александром это получилось наилучшим образом. Интересный рассказ об исторических событиях и людях, связанных с городом. Поездка, включающая знакомство как со старыми зданиями, знаковыми местами, новыми объектами и районами, построенными к Чемпионату 2018, так и с планом города. Очень понравилось, рекомендую!