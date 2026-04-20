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Экскурсии по Мордовии и городам

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Саранск

Индивидуальные экскурсии

Квест-экскурсия «Пешеходные истории Саранска»
Квест-экскурсия «Пешеходные истории Саранска»
4.5
2 отзыва
6500
за всё
Загадки, игры, ребусы и тайны
Саранск
Городские истории одной улицы
Городские истории одной улицы
3000
за всё
Погрузимся в атмосферу старинного Саранска, где оживают легенды прошлого! Вас ждут удивительные истории появления железной дороги, первого торгового ц...
Саранск
Прогулка по Саранску
Прогулка по Саранску
5
5 отзывов
4500
за всё
Прогулки по центральным площадям и улицам, с посещением Храма Ф. Ушакова.
Саранск
Приятно познакомиться, Саранск
Приятно познакомиться, Саранск
5
8 отзывов
3600
за всё
Устроить себе первую встречу со столицей Республики Мордовия и получить приятные сувениры
Саранск
Саранск: в поисках утраченного времени
Саранск: в поисках утраченного времени
5
28 отзывов
4500
за всё
Совершить путешествие из 21 века в 17 и обратно
Саранск
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Старый Саранск: история и крепкие напитки
5
12 отзывов
от
5000
за всё
Увидеть город столетней давности, поговорить о винной монополии, озере спирта и кирпичном стиле
Саранск
Увидеть Саранск и заново родиться
Увидеть Саранск и заново родиться
4.9
6 отзывов
4000
за всё
Мы прогуляемся по современным, историческим и красивым местам города. Узнаем историю основания первой Саранской крепости. Прогуляемся по соборной площ...
Саранск
Саранск: влюбиться за один день
Саранск: влюбиться за один день
5
63 отзыва
4000
за всё
Исследовать город с местной жительницей, увлечённой его историей и современной жизнью
Саранск
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
4.4
6 отзывов
5500
за всё
Саранск

Групповые экскурсии

Саранск: вчера, сегодня, завтра
Саранск: вчера, сегодня, завтра
5
5 отзывов
1300
за чел.
Саранск

Обзорные по городам

Приятно познакомиться, Саранск
Приятно познакомиться, Саранск
5
8 отзывов
3600
за всё
Устроить себе первую встречу со столицей Республики Мордовия и получить приятные сувениры
Саранск
Саранск: в поисках утраченного времени
Саранск: в поисках утраченного времени
5
28 отзывов
4500
за всё
Совершить путешествие из 21 века в 17 и обратно
Саранск
Саранск: влюбиться за один день
Саранск: влюбиться за один день
5
63 отзыва
4000
за всё
Исследовать город с местной жительницей, увлечённой его историей и современной жизнью
Саранск
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
4.4
6 отзывов
5500
за всё
Саранск
Загадочная мордва - кто они?
Загадочная мордва - кто они?
5
180 отзывов
3950
за всё
Познакомиться с этнографией края на обзорной прогулке с элементами исторического расследования
Саранск
Саранск - столица солнечной Мордовии
Саранск - столица солнечной Мордовии
4.8
23 отзыва
5500
за всё
Культурная, любопытная и познавательная пешеходная прогулка по столице Мордовии во время которой мы с удовольствием покажем все самые красивые локации...
Саранск
Добро пожаловать в Саранск
Добро пожаловать в Саранск
5
77 отзывов
4400
за всё
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
Саранск
Шумбрат, Саранск
Шумбрат, Саранск
5
98 отзывов
5000
за всё
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Саранск

Последние отзывы об экскурсиях по Мордовии

Л
Шумбрат, Саранск
Дата посещения: 18 апр 2026
Шумбрат!!! Огромное спасибо Юлии за интереснейшую экскурсию!! Мы из Пензы, активные пенсионерки, неоднократно бывали в Саранске! Но Юлия открыла нам
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много новых исторических событий! За внешней легкостью повествования скрывается огромная работа по всестороннему изучению родного края! Несмотря на моросящий дождь два часа пролетели как один миг!!! Было очень приятно не только слушать, но и любоваться образованной, красивой девушкой!!!

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А
Шумбрат, Саранск
Дата посещения: 6 апр 2026
Отлично
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А
Добро пожаловать в Саранск
Дата посещения: 13 янв 2026
Светлана приятная в общении, эрудированная девушка. С первых минут возникло чувство,что нас сопровождает хорошая подруга, которая хочет показать нам все
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самое лучшее в любимом городе.Светлана рассказала о культуре, традициях и языке мордовского народа (эрзя и мокша), что для нас, приезжих, особенно ценно и интересно. В рассказе чувствуется любовь к Саранску и Мордовии. Благодаря Светлане Саранск открылся для нас как гостеприимный и интересный город с богатой культурой. Ещё хочу отметить,что очень приятно было слушать Светлану -чистая,грамотная речь. Рекомендую Светлану как гида♥️

Светлана приятная в общении, эрудированная девушка. С первых минут возникло чувство,что нас сопровождает хорошая подруга, которая
Светлана приятная в общении, эрудированная девушка. С первых минут возникло чувство,что нас сопровождает хорошая подруга, которая
Светлана приятная в общении, эрудированная девушка. С первых минут возникло чувство,что нас сопровождает хорошая подруга, которая
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Г
Загадочная мордва - кто они?
Дата посещения: 3 янв 2026
Очень увлекательно, познавательно и захватывающе. Несмотря на погоду, почти в метель)), время пролетело на одном дыхании. Однозначно всем рекомендую посетить
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Саранск и эту экскурсию! Зимой вечером здесь просто сказка! Люди добродушные и интереснейшие. Необычайно ярко украшенный роскошный центр города был заполнен даже в непогоду семьями с детьми, молодёжью, прогуливающимися парами и фотографирующимися приезжими! Мест для посещения и в дневное время тоже море, спасибо Елене за рекомендации и обзор. Экскурсия шикарная как и сам гид! Мы в восторге и под огромным впечатлением. Великолепной и восхитительной Елене низкий поклон за вклад и труд!

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А
Добро пожаловать в Саранск
Дата посещения: 3 ноя 2025
Искали экскурсию и экскурсовода для первого знакомства с Саранском и определенно нашли и то и другое. Комфортный экскурсионный план, интересный
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рассказ, на возникшие вопросы получили развернутые ответы. Явно Светлана владеет темой сильно шире рассказанного на экскурсии. Как человек приятный и достаточно комфортный. Нам очень понравилось. Для первого знакомства более чем. Спасибо большое!

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О
Саранск: в поисках утраченного времени
Марина реально любит то, что делает! А настоящее всегда взаимно!
Мы тоже нежно прониклись к Саранску! Уютный, милый, интересный город глазами Марины!
Рекомендуем от всей души
Марина реально любит то, что делает! А настоящее всегда взаимно!
Марина реально любит то, что делает! А настоящее всегда взаимно!
Марина реально любит то, что делает! А настоящее всегда взаимно!
Марина реально любит то, что делает! А настоящее всегда взаимно!+1
Марина реально любит то, что делает! А настоящее всегда взаимно!
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О
Саранск: в поисках утраченного времени
Спасибо, прекрасная экскурсия, очень понравилась смотровая площадка!
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И
Загадочная мордва - кто они?
Нам понравилось, было увлекательно.
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Евгения
Знакомство с Саранском
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Город открылся с неожиданной стороны, но главное — это наш экскурсовод Татьяна. Очень
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милая, обаятельная и искренне влюблённая в свой город женщина. Слушать её было одно удовольствие: информация подаётся легко, с душой и без лишней заумности. Спасибо за тёплую атмосферу и приятное знакомство с Саранском! Рекомендуем.

Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!+4
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
Отлично провели время на обзорной экскурсии по Саранску!
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Е
Шумбрат, Саранск
Экскурсия замечательная, экскурсовод Юлия молодец. Нам очень понравилось, все легко, понятно, интересно. Спасибо большое!!!
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