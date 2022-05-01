Экскурсии по Республике Мордовия

Экскурсии в городах Республики Мордовия

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Мордовия или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Саранск

Индивидуальные экскурсии

Загадочная мордва - кто они?
Загадочная мордва - кто они?
5
1 отзыв
3000
за всё
Познакомиться с этнографией края на обзорной прогулке с элементами исторического расследования
Саранск
Знакомство с Саранском
Знакомство с Саранском
4.9
19 отзывов
2700
за всё
Узнать о прошлом и настоящем столицы Мордовии на дружеской прогулке
Саранск
Саранск, или образцовая провинция
Саранск, или образцовая провинция
4.9
13 отзывов
2610
за всё
Душевный рассказ о комфортной, чистой и красивой столице солнечной Мордовии
Саранск
Неизведанный Саранск
Неизведанный Саранск
4.5
13 отзывов
от
2700
за всё
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
Саранск
Саранск: по следам Чемпионата мира-2018
Саранск: по следам Чемпионата мира-2018
5900
за всё
Мы очень ждём Вас на это пусть непродолжительное по времени, но такое увлекательное путешествие по Саранску! Обещаем
Саранск
Саранск: город с высоты
Саранск: город с высоты
4450
за всё
Во время этой обзорной экскурсии мы посмотрим на город с высоты птичьего полёта - мы поднимемся на смотровую площадку
Саранск
Саранск - столица солнечной Мордовии
Саранск - столица солнечной Мордовии
3000
за всё
Культурная, любопытная и познавательная пешеходная прогулка по столице Мордовии
Саранск
Добро пожаловать в Саранск
Добро пожаловать в Саранск
5
21 отзыв
2800
за всё
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
Саранск
Шумбрат, Саранск
Шумбрат, Саранск
5
40 отзывов
3250
за всё
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Саранск

Обзорные по городам

Загадочная мордва - кто они?
Загадочная мордва - кто они?
5
1 отзыв
3000
за всё
Познакомиться с этнографией края на обзорной прогулке с элементами исторического расследования
Саранск
Знакомство с Саранском
Знакомство с Саранском
4.9
19 отзывов
2700
за всё
Узнать о прошлом и настоящем столицы Мордовии на дружеской прогулке
Саранск
Саранск, или образцовая провинция
Саранск, или образцовая провинция
4.9
13 отзывов
2610
за всё
Душевный рассказ о комфортной, чистой и красивой столице солнечной Мордовии
Саранск
Саранск: город с высоты
Саранск: город с высоты
4450
за всё
Во время этой обзорной экскурсии мы посмотрим на город с высоты птичьего полёта - мы поднимемся на смотровую площадку
Саранск
Добро пожаловать в Саранск
Добро пожаловать в Саранск
5
21 отзыв
2800
за всё
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
Саранск
Шумбрат, Саранск
Шумбрат, Саранск
5
40 отзывов
3250
за всё
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Саранск

Туры на автомобиле

Неизведанный Саранск
Неизведанный Саранск
4.5
13 отзывов
от
2700
за всё
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
Саранск

Последние отзывы об экскурсиях по Республике Мордовия

  • Е
    Елена
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Неизведанный Саранск
    Экскурсия понравилась с точки зрения содержания и маршрута. Мы любители разных старых самобытных закоулочков и интересных мест с историей. И хоть город с достаточно свежей застройкой, Александр смог удивить и показать нам любопытные места, спрятанные от глаз туристов:) Остались довольны. Единственное, есть пожелание к подаче материала. Хотелось бы, чтобы рассказчик говорил в сторону слушателей, потому что когда это происходит на улице на ходу, иногда очень плохо слышно рассказ)
  • А
    Альбина
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция
    Наталья очень интересно и доступно давала материал. Экскурсия пролетела незаметно не только для взрослых, но и для детей-подростков (которых, как правило сложно заинтересовать).
  • В
    Валентин
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомство с Саранском
    Спасибо, огромное нашему экскурсоводу Татьяне за профессионализм и отзывчивость! Все очень понравилось, было интересно и комфортно!
  • Р
    Роман
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Шумбрат, Саранск
    Все отлично!
  • И
    Ирина
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Загадочная мордва - кто они?
    Спасибо Елене за интересную экскурсию, было очень интересно как для взрослых, так и для детей. Время пролетело незаметно!
  • К
    Кирилл
    26 марта 2022
    5
    Отзыв на: Неизведанный Саранск
    Случайно оказался в Саранске, было свободных ровно 3 часа. Поэтому заранее решил провести время с пользой. Учитывая временные ограничения, решил, что для меня единственное верное решение - это автоэкскурсия. У Александра, судя по интеллигентной речи, высшее образование, он интересуется краеведением, у него есть своя точка зрения, он точно понимает смысл вопросов, за его слова мне не было стыдно (а такое бывает в 99% случаев), нет ни ура-патриотизма, ни "заберите меня отсюда". И по местным меркам у него мерседес. 2 часа для Саранска достаточно. Если кратко описать экскурсию Александра, она обзорная с фишками - неочевидными достопримечательностями.
  • К
    Ксения
    14 марта 2022
    5
    Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция
    Замечательный город и отличный экскурсовод:) Очень приятная девушка, которая любит свой город и с удовольствием расскажет вам о нем! Рекомендую!
  • Р
    Роман
    19 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Шумбрат, Саранск
    Юля прекрасный рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. За несколько часов Юле удалось влюбить нас в этот город. Так, что даже в конце экскурсии ребёнок захотел остаться здесь жить!))) Вот так!) спасибо, Юля!
  • Е
    Елена
    18 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Шумбрат, Саранск
    Отличная экскурсия!
  • К
    Катерина
    15 января 2022
    5
    Отзыв на: Шумбрат, Саранск
    Наталья очень профессионально и весело провела нас по городу. Видно было, как она любит свой город, а это очень важно!
  • Е
    Елена
    10 января 2022
    5
    Отзыв на: Неизведанный Саранск
    Экскурсия понравилвсь, гид очень приятный, знающий своё дело молодой человек. Буду рекомендовать друзьям.
  • О
    Ольга
    3 января 2022
    5
    Отзыв на: Неизведанный Саранск
    Отлично провели время, не заметили, как пролетело 2 часа. Александр знает много мелочей и интересных фактов как про историю города, так и про современное его состояние, грамотная речь, понятное изложение, слушать приятно и интересно. Формат экскурсии-беседы очень понравился. Доволен остался даже муж, который терпеть не может обзорные экскурсии:) Большое спасибо за знакомство с Саранском!
  • М
    Михаил
    12 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция
    Саранск встретил солнечной и морозной погодой, а благодаря Наталье остались только самые положительные и яркие впечатления о поездке! Приятное и не навязчивое повествование, интересные факты о городе и людях, плюс разговоры о футболе))) После экскурсии Наталья сориентировала куда еще можно сходить и что посмотреть/попробовать/приобрести. Огромное спасибо!
  • В
    Всеволод
    11 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Саранск
    Отличная экскурсия, было очень интересно и познавательно!
  • И
    Ирина
    6 декабря 2021
    4
    Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция
    В целом, все понравилось - маршрут, информация, сама Наталья. Единственное «но»: мы были с детьми- подростками, понимаю, что современных детей сложно заинтересовывать, но хотелось, чтобы гиды вовлекали в свой рассказ всех участников! Как вариант: задавать вопросы, акцентировать внимание, попросить собраться вместе, рассказать какие-то интересные факты/истории именно с акцентом на детей. Вот этого не хватило. Спасибо! Город оставил приятное впечатление.
  • А
    Алексей
    20 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция
    Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! Предыдущие отзывы подтверждаю: информативный, занимательный рассказ, отличный маршрут и приятный рассказчик. Рекомендую 😊
  • А
    Анастасия
    6 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Саранск, или образцовая провинция
    Хорошая интересная экскурсия, мы увидели основные достопримечательности города, узнали о них достаточно много, чтобы проникнуться, при этом Наталья не перегрузила информацией. Дополнительно Наталья рассказала, куда можно сходить, что и где купить, что и где поесть даже в условиях пандемии. Отдельное спасибо за хорошее настроение в пасмурную погоду!:)
  • Е
    Евгения
    27 октября 2021
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Саранск
    Очень понравилась экскурсия, мы очень довольны. Гид ответил на все интересующие нас вопросы. Рекомендуем Светлану всем туристам).
  • Е
    Егор
    21 октября 2021
    5
    Отзыв на: Неизведанный Саранск
    Была цель - познакомиться с городом. С Александром это получилось наилучшим образом. Интересный рассказ об исторических событиях и людях, связанных с городом. Поездка, включающая знакомство как со старыми зданиями, знаковыми местами, новыми объектами и районами, построенными к Чемпионату 2018, так и с планом города. Очень понравилось, рекомендую!
  • Л
    Людмила
    12 октября 2021
    5
    Отзыв на: Неизведанный Саранск
    Александр, спасибо вам, за эту экскурсию!!! Она отличается от привычных, тем, что создается впечатление что ты идешь с другом и он как жемчужины на нить нанизывает достопримечательности, факты и события. Обращает внимание на мелкие детали, которые бы точно ускользнули от наших глаз. Очень удобный формат экскурсии - пешком + автомобиль, не устали и посмотрели очень много. Спасибо за рекомендованные блюда в Мордовской слободе. Все очень и очень понравилось и конечно сладкий сюрприз в конце экскурсии.
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