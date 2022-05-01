Экскурсии в городах Республики Мордовия
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Мордовия или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
3000
₽
за всё
Познакомиться с этнографией края на обзорной прогулке с элементами исторического расследования
4.9
19 отзывов
2700
₽
за всё
Узнать о прошлом и настоящем столицы Мордовии на дружеской прогулке
4.9
13 отзывов
2610
₽
за всё
Душевный рассказ о комфортной, чистой и красивой столице солнечной Мордовии
4.5
13 отзывов
от
2700
₽
за всё
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
5900
₽
за всё
Мы очень ждём Вас на это пусть непродолжительное по времени, но такое увлекательное путешествие по Саранску! Обещаем
4450
₽
за всё
Во время этой обзорной экскурсии мы посмотрим на город с высоты птичьего полёта - мы поднимемся на смотровую площадку
3000
₽
за всё
Культурная, любопытная и познавательная пешеходная прогулка по столице Мордовии
5
21 отзыв
2800
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
5
40 отзывов
3250
₽
за всё
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Обзорные по городам
5
1 отзыв
3000
₽
за всё
Познакомиться с этнографией края на обзорной прогулке с элементами исторического расследования
4.9
19 отзывов
2700
₽
за всё
Узнать о прошлом и настоящем столицы Мордовии на дружеской прогулке
4.9
13 отзывов
2610
₽
за всё
Душевный рассказ о комфортной, чистой и красивой столице солнечной Мордовии
4450
₽
за всё
Во время этой обзорной экскурсии мы посмотрим на город с высоты птичьего полёта - мы поднимемся на смотровую площадку
5
21 отзыв
2800
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
5
40 отзывов
3250
₽
за всё
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Туры на автомобиле
4.5
13 отзывов
от
2700
₽
за всё
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
Последние отзывы об экскурсиях по Республике Мордовия
- ЕЕлена1 мая 2022Экскурсия понравилась с точки зрения содержания и маршрута. Мы любители разных старых самобытных закоулочков и интересных мест с историей. И хоть город с достаточно свежей застройкой, Александр смог удивить и показать нам любопытные места, спрятанные от глаз туристов:) Остались довольны. Единственное, есть пожелание к подаче материала. Хотелось бы, чтобы рассказчик говорил в сторону слушателей, потому что когда это происходит на улице на ходу, иногда очень плохо слышно рассказ)
- ААльбина1 мая 2022Наталья очень интересно и доступно давала материал. Экскурсия пролетела незаметно не только для взрослых, но и для детей-подростков (которых, как правило сложно заинтересовать).
- ВВалентин28 апреля 2022Отзыв на: Знакомство с СаранскомСпасибо, огромное нашему экскурсоводу Татьяне за профессионализм и отзывчивость! Все очень понравилось, было интересно и комфортно!
- РРоман28 апреля 2022Все отлично!
- ИИрина20 апреля 2022Отзыв на: Загадочная мордва - кто они?Спасибо Елене за интересную экскурсию, было очень интересно как для взрослых, так и для детей. Время пролетело незаметно!
- ККирилл26 марта 2022Случайно оказался в Саранске, было свободных ровно 3 часа. Поэтому заранее решил провести время с пользой. Учитывая временные ограничения, решил, что для меня единственное верное решение - это автоэкскурсия. У Александра, судя по интеллигентной речи, высшее образование, он интересуется краеведением, у него есть своя точка зрения, он точно понимает смысл вопросов, за его слова мне не было стыдно (а такое бывает в 99% случаев), нет ни ура-патриотизма, ни "заберите меня отсюда". И по местным меркам у него мерседес. 2 часа для Саранска достаточно. Если кратко описать экскурсию Александра, она обзорная с фишками - неочевидными достопримечательностями.
- ККсения14 марта 2022Замечательный город и отличный экскурсовод:) Очень приятная девушка, которая любит свой город и с удовольствием расскажет вам о нем! Рекомендую!
- РРоман19 февраля 2022Юля прекрасный рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. За несколько часов Юле удалось влюбить нас в этот город. Так, что даже в конце экскурсии ребёнок захотел остаться здесь жить!))) Вот так!) спасибо, Юля!
- ЕЕлена18 февраля 2022Отличная экскурсия!
- ККатерина15 января 2022Наталья очень профессионально и весело провела нас по городу. Видно было, как она любит свой город, а это очень важно!
- ЕЕлена10 января 2022Экскурсия понравилвсь, гид очень приятный, знающий своё дело молодой человек. Буду рекомендовать друзьям.
- ООльга3 января 2022Отлично провели время, не заметили, как пролетело 2 часа. Александр знает много мелочей и интересных фактов как про историю города, так и про современное его состояние, грамотная речь, понятное изложение, слушать приятно и интересно. Формат экскурсии-беседы очень понравился. Доволен остался даже муж, который терпеть не может обзорные экскурсии:) Большое спасибо за знакомство с Саранском!
- ММихаил12 декабря 2021Саранск встретил солнечной и морозной погодой, а благодаря Наталье остались только самые положительные и яркие впечатления о поездке! Приятное и не навязчивое повествование, интересные факты о городе и людях, плюс разговоры о футболе))) После экскурсии Наталья сориентировала куда еще можно сходить и что посмотреть/попробовать/приобрести. Огромное спасибо!
- ВВсеволод11 декабря 2021Отзыв на: Добро пожаловать в СаранскОтличная экскурсия, было очень интересно и познавательно!
- ИИрина6 декабря 2021В целом, все понравилось - маршрут, информация, сама Наталья. Единственное «но»: мы были с детьми- подростками, понимаю, что современных детей сложно заинтересовывать, но хотелось, чтобы гиды вовлекали в свой рассказ всех участников! Как вариант: задавать вопросы, акцентировать внимание, попросить собраться вместе, рассказать какие-то интересные факты/истории именно с акцентом на детей. Вот этого не хватило. Спасибо! Город оставил приятное впечатление.
- ААлексей20 ноября 2021Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! Предыдущие отзывы подтверждаю: информативный, занимательный рассказ, отличный маршрут и приятный рассказчик. Рекомендую 😊
- ААнастасия6 ноября 2021Хорошая интересная экскурсия, мы увидели основные достопримечательности города, узнали о них достаточно много, чтобы проникнуться, при этом Наталья не перегрузила информацией. Дополнительно Наталья рассказала, куда можно сходить, что и где купить, что и где поесть даже в условиях пандемии. Отдельное спасибо за хорошее настроение в пасмурную погоду!:)
- ЕЕвгения27 октября 2021Отзыв на: Добро пожаловать в СаранскОчень понравилась экскурсия, мы очень довольны. Гид ответил на все интересующие нас вопросы. Рекомендуем Светлану всем туристам).
- ЕЕгор21 октября 2021Была цель - познакомиться с городом. С Александром это получилось наилучшим образом. Интересный рассказ об исторических событиях и людях, связанных с городом. Поездка, включающая знакомство как со старыми зданиями, знаковыми местами, новыми объектами и районами, построенными к Чемпионату 2018, так и с планом города. Очень понравилось, рекомендую!
- ЛЛюдмила12 октября 2021Александр, спасибо вам, за эту экскурсию!!! Она отличается от привычных, тем, что создается впечатление что ты идешь с другом и он как жемчужины на нить нанизывает достопримечательности, факты и события. Обращает внимание на мелкие детали, которые бы точно ускользнули от наших глаз. Очень удобный формат экскурсии - пешком + автомобиль, не устали и посмотрели очень много. Спасибо за рекомендованные блюда в Мордовской слободе. Все очень и очень понравилось и конечно сладкий сюрприз в конце экскурсии.