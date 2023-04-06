Познакомьтесь с захватывающей историей Новочеркасска через его православные церкви и храмы. Узнайте, почему православная вера была так важна для донских казаков, и осмотрите три самых известных храма во время нашей экскурсии.

Мы начнем наше путешествие с посещения церкви Михаила Архангела, которая была построена в 1869 году после десяти лет сбора средств от людей со всего мира. Строительство церкви заняло шесть лет, и во время посещения вы узнаете о вызовах и триумфах, с которыми пришлось столкнуться при возведении этого потрясающего здания.

Далее мы посетим церковь Александра Невского, которая была построена в неовизантийском стиле с полукругом в алтаре. За алтарем было устроено помещение для ризницы. Храм мог вместить до 1500 человек. Работы по строительству новой церкви начались в 1891 году, а в 1893 году здание церкви было закончено. Летом 1894 года на главном куполе храма был установлен крест. Вы восхититесь впечатляющей архитектурой и узнаете о значении этой прекрасной церкви для жизни местного сообщества.

Наконец, мы посетим Вознесенский войсковой собор, который имеет долгую и сложную историю. Этот собор был заложен в 1805 году, а строительство началось только 1 октября 1811 года. После нескольких попыток и неудач строительство собора было завершено, но лишь спустя почти 100 лет, только в 1904 году. Вы осмотрите потрясающую архитектуру этого прекрасного собора, посетите усыпальницу и услышите невероятные истории о великих героях Дона, похороненных здесь.

В ходе экскурсии у вас также будет возможность пообщаться с представителями епархии и посетить колокольню главного казачьего собора. Эта экскурсия - прекрасная возможность познакомиться с богатой историей Новочеркасска и его тесными связями с Русской православной церковью. Не пропустите этот незабываемый опыт!