Групповая экскурсия по храмам Новочеркасска на автобусе и микроавтобусе
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Что вас ожидает:
- Церковь Михаила Архангела
- Церковь Александра Невского
- Вознесенский Войсковой Собор
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Познакомьтесь с захватывающей историей Новочеркасска через его православные церкви и храмы. Узнайте, почему православная вера была так важна для донских казаков, и осмотрите три самых известных храма во время нашей экскурсии.
Мы начнем наше путешествие с посещения церкви Михаила Архангела, которая была построена в 1869 году после десяти лет сбора средств от людей со всего мира. Строительство церкви заняло шесть лет, и во время посещения вы узнаете о вызовах и триумфах, с которыми пришлось столкнуться при возведении этого потрясающего здания.
Далее мы посетим церковь Александра Невского, которая была построена в неовизантийском стиле с полукругом в алтаре. За алтарем было устроено помещение для ризницы. Храм мог вместить до 1500 человек. Работы по строительству новой церкви начались в 1891 году, а в 1893 году здание церкви было закончено. Летом 1894 года на главном куполе храма был установлен крест. Вы восхититесь впечатляющей архитектурой и узнаете о значении этой прекрасной церкви для жизни местного сообщества.
Наконец, мы посетим Вознесенский войсковой собор, который имеет долгую и сложную историю. Этот собор был заложен в 1805 году, а строительство началось только 1 октября 1811 года. После нескольких попыток и неудач строительство собора было завершено, но лишь спустя почти 100 лет, только в 1904 году. Вы осмотрите потрясающую архитектуру этого прекрасного собора, посетите усыпальницу и услышите невероятные истории о великих героях Дона, похороненных здесь.
В ходе экскурсии у вас также будет возможность пообщаться с представителями епархии и посетить колокольню главного казачьего собора. Эта экскурсия - прекрасная возможность познакомиться с богатой историей Новочеркасска и его тесными связями с Русской православной церковью. Не пропустите этот незабываемый опыт!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
- Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
- Услуги гида экскурсовода
- Хорошее настроение
- Что не входит
- Дополнительно (по желанию)
- Свечи и другие покупки в церковных лавках
- Пожертвования в храмах
- Место начала и завершения?
- улица Московская 53
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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