Эта экскурсия перенесет вас в прошлое и познакомит с историями потрясающих старинных зданий и особняков, расположенных вдоль живописного бульвара.
Вы словно попадёте в 19 век, когда Пушкинская улица начала меняться с приездом богатых купцов и бизнесменов.
Узнаете об архитектурных стилях, определяющих каждое здание, и откройте для себя увлекательные истории из жизни тех, кто когда-то здесь жил и работал.
Вы словно попадёте в 19 век, когда Пушкинская улица начала меняться с приездом богатых купцов и бизнесменов.
Узнаете об архитектурных стилях, определяющих каждое здание, и откройте для себя увлекательные истории из жизни тех, кто когда-то здесь жил и работал.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по самой красивой улице Ростова-на-Дону станет для вас прекрасной возможностю узнать о прошлом города, наслаждаясь променадом по историческому бульвару. Вы сможете:
- Восхититься смешением стилей барокко, классицизма и ренессанса, воплощенным в особняке Ростовского музея изобразительных искусств
- Вдохновиться резиденцией генерал-майора и градоначальника Зворыкина
- Узнать, какое событие помогло украсить город множеством деревьев в начале 20 века.
- Познакомиться с легендарным особняком купца Супрунова, любовь которого к итальянской архитектуре была настолько велика, что он приказал разобрать итальянский дом и по кирпичику отправить его в Ростов-на-Дону
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 990 ₽
|Дети до 12 лет
|1 840 ₽
|Пенсионеры
|1 840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Пушкинская, 38/70
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 1954 туристов
Меня зовут Ольга, я руковожу небольшой командой гидов. Мы работаем уже 5 лет и организуем увлекательные однодневные поездки и экскурсии по Ростовской области. В нашем арсенале традиционные предложения — аЗадать вопрос
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