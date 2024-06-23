Групповая экскурсия «Загадки старинных особняков»

Открыть неизвестные страницы истории на самом красивом пешеходном бульваре Ростова-на-Дону
Эта экскурсия перенесет вас в прошлое и познакомит с историями потрясающих старинных зданий и особняков, расположенных вдоль живописного бульвара.

Вы словно попадёте в 19 век, когда Пушкинская улица начала меняться с приездом богатых купцов и бизнесменов.

Узнаете об архитектурных стилях, определяющих каждое здание, и откройте для себя увлекательные истории из жизни тех, кто когда-то здесь жил и работал.
Групповая экскурсия «Загадки старинных особняков»
Групповая экскурсия «Загадки старинных особняков»
Групповая экскурсия «Загадки старинных особняков»
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по самой красивой улице Ростова-на-Дону станет для вас прекрасной возможностю узнать о прошлом города, наслаждаясь променадом по историческому бульвару. Вы сможете:

  • Восхититься смешением стилей барокко, классицизма и ренессанса, воплощенным в особняке Ростовского музея изобразительных искусств
  • Вдохновиться резиденцией генерал-майора и градоначальника Зворыкина
  • Узнать, какое событие помогло украсить город множеством деревьев в начале 20 века.
  • Познакомиться с легендарным особняком купца Супрунова, любовь которого к итальянской архитектуре была настолько велика, что он приказал разобрать итальянский дом и по кирпичику отправить его в Ростов-на-Дону

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 990 ₽
Дети до 12 лет1 840 ₽
Пенсионеры1 840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улица Пушкинская, 38/70
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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