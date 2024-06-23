Эта экскурсия перенесет вас в прошлое и познакомит с историями потрясающих старинных зданий и особняков, расположенных вдоль живописного бульвара. Вы словно попадёте в 19 век, когда Пушкинская улица начала меняться с приездом богатых купцов и бизнесменов. Узнаете об архитектурных стилях, определяющих каждое здание, и откройте для себя увлекательные истории из жизни тех, кто когда-то здесь жил и работал.

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Время начала: 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по самой красивой улице Ростова-на-Дону станет для вас прекрасной возможностю узнать о прошлом города, наслаждаясь променадом по историческому бульвару. Вы сможете:

Восхититься смешением стилей барокко, классицизма и ренессанса, воплощенным в особняке Ростовского музея изобразительных искусств

Вдохновиться резиденцией генерал-майора и градоначальника Зворыкина

Узнать, какое событие помогло украсить город множеством деревьев в начале 20 века.

Познакомиться с легендарным особняком купца Супрунова, любовь которого к итальянской архитектуре была настолько велика, что он приказал разобрать итальянский дом и по кирпичику отправить его в Ростов-на-Дону

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.