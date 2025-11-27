Индивидуальная
до 6 чел.
Ростов-на-Дону и Большая Садовая
Индивидуальная прогулка по исторической улице Ростова-на-Дону. Узнайте о прошлом и настоящем города, его архитектуре и событиях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На ул. Береговая
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Два лица Ростова-на-Дону
Путешествие по Ростову-на-Дону: от парадных улиц до уютных уголков. Узнайте, как город стал известным «Ростов-папой» и откройте его тайны
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Улица Садовая, скамеечка кленовая
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону откроет вам тайны купеческих особняков и памятников. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Советов
Расписание: в субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов - город купцов
Откройте для себя Ростов-на-Дону, где купцы и казаки создавали уникальную атмосферу. Узнайте, как история и культура города переплетаются в каждом уголке
Начало: На Береговой улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 ноября 2025Благодарны Павлу за прекрасную пешую экскурсию по Ростову. Информативно, познавательно и интересно. Время пролетело незаметно. Обязательно порекомендую своим коллегам, друзьям и товарищам.
- ССветлана24 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, содержательная и интеоесная! Первый раз в городе, Павел показал и рассказал об истории и жизни Ростова-на-Дону.
- ННаталья9 ноября 2025Большое спасибо Павлу за прекрасную экскурсию,2,5 часа прошли на одном дыхании,правильная речь,прекрасная эрудиция,структурность и ответственность,очень рекомендую вам эту экскурсию и сама с удовольствием ещё раз посетила бы!
- ВВладислав6 ноября 2025Прекрасная подача материала, хороший маршрут для первого знакомства с городом. Три часа вместо заявленных двух прошли незаметно. Особо отмечу грамотный русский язык без жаргона, заимствований и неологизмов.
- ООльга2 ноября 2025Очень познавательная и интересная экскурсия. В ней раскрылась история Ростова.
- ДДарья12 октября 2025Были на экскурсии Павла. Время пролетело незаметно. Прекрасный экскурсовод, знающий, любящий свое дело! Большое спасибо!
- ВВладимир7 октября 2025Огромнейшее СПАСИБО ЗА ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ ГОРОД ЛУЧШЕ И ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАВЛУ АНАТОЛЬЕВИЧУ!!!
- ТТатьяна24 сентября 2025Экскурсия «Улица Садовая, скамеечка кленовая» — это не просто прогулка по городу, а настоящее погружение в душу Ростова-на-Дону. Ведь эти
- ННаталья23 сентября 2025Спасибо большое Павлу. Пришел даже раньше. Очень увлекательно рассказывал, тут же перестали смотреть по сторонам, сразу вовлеклись в то, о чем рассказывал Павел. Спасибо большое!
- ЕЕлена19 сентября 2025Интересная экскурсия. Хороший гид Павел. Все понравилось. Рекомендую
- ЛЛидия18 сентября 2025Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.
- ААртём18 сентября 2025Все отлично.
- ССветлана16 сентября 2025Экскурсия нам очень понравилась! Два с половиной часа просто на одном дыхании! Павел настоящий профессионал! История города и его замечательных людей стала для нас настоящим открытием! Рекомендуем экскурсию от всей души!
- ГГалина7 сентября 2025Спасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он не из тех, кто будет
- MMaxim18 августа 2025Были на экскурсии семьей. Павел отличный рассказчик. В неспешном темпе экскурсия прошла увлекательно и незаметно.
- ЕЕлена29 июля 2025Великолепная экскурсия, подача материала на высоте, высокопрофессиональный экскурсовод. Всем рекомендую! Это не единственная моя экскурсия с этим гидом
- ООльга26 июля 2025Прекрасная подача материала, очень много интересных и курьёзных фактов из истории Ростова-на-Дону и России в целом. Чувствуется огромная любовь Павла
- ММихаил19 июля 2025Мне очень понравилась наша беседа с остановками и рассказами про разных людей и события, которые переплетаются в таком замечательном городе,
- ЕЕлена19 июля 2025Много интересного узнали про Ростов.
Павел любит свой город и увлекательно рассказывает о нём. Отвечает на всё вопросы. Очень рекомендуем.
- ММария24 июня 2025Прекрасная экскурсия, узнали много интересного о городе. Хорошая подача материала, на все вопросы Павел отвечал развернуто. Большое спасибо экскурсоводу!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Дом братьев Мартын»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в декабре 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Дом братьев Мартын" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1000 до 8800. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ростове-на-Дону на 2025 год по теме «Дом братьев Мартын», 110 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль