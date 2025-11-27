Мои заказы

Дом братьев Мартын – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 5 экскурсий в категории «Дом братьев Мартын» в Ростове-на-Дону, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ростов-на-Дону и Большая Садовая
Индивидуальная прогулка по исторической улице Ростова-на-Дону. Узнайте о прошлом и настоящем города, его архитектуре и событиях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Пешая
2 часа
29 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На ул. Береговая
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Два лица Ростова-на-Дону
Путешествие по Ростову-на-Дону: от парадных улиц до уютных уголков. Узнайте, как город стал известным «Ростов-папой» и откройте его тайны
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Улица Садовая, скамеечка кленовая
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону откроет вам тайны купеческих особняков и памятников. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Советов
Расписание: в субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
1000 ₽ за человека
Ростов - город купцов
На машине
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов - город купцов
Откройте для себя Ростов-на-Дону, где купцы и казаки создавали уникальную атмосферу. Узнайте, как история и культура города переплетаются в каждом уголке
Начало: На Береговой улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 ноября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Благодарны Павлу за прекрасную пешую экскурсию по Ростову. Информативно, познавательно и интересно. Время пролетело незаметно. Обязательно порекомендую своим коллегам, друзьям и товарищам.
    Благодарны Павлу за прекрасную пешую экскурсию по Ростову. Информативно, познавательно и интересно. Время пролетело незаметно. Обязательно порекомендую своим коллегам, друзьям и товарищам.
  • С
    Светлана
    24 ноября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Экскурсия очень понравилась, содержательная и интеоесная! Первый раз в городе, Павел показал и рассказал об истории и жизни Ростова-на-Дону.
  • Н
    Наталья
    9 ноября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Большое спасибо Павлу за прекрасную экскурсию,2,5 часа прошли на одном дыхании,правильная речь,прекрасная эрудиция,структурность и ответственность,очень рекомендую вам эту экскурсию и сама с удовольствием ещё раз посетила бы!
    Большое спасибо Павлу за прекрасную экскурсию,2,5 часа прошли на одном дыхании,правильная речь,прекрасная эрудиция,структурность и ответственность,очень рекомендую вам эту экскурсию и сама с удовольствием ещё раз посетила бы!
  • В
    Владислав
    6 ноября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Прекрасная подача материала, хороший маршрут для первого знакомства с городом. Три часа вместо заявленных двух прошли незаметно. Особо отмечу грамотный русский язык без жаргона, заимствований и неологизмов.
  • О
    Ольга
    2 ноября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Очень познавательная и интересная экскурсия. В ней раскрылась история Ростова.
  • Д
    Дарья
    12 октября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Были на экскурсии Павла. Время пролетело незаметно. Прекрасный экскурсовод, знающий, любящий свое дело! Большое спасибо!
  • В
    Владимир
    7 октября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Огромнейшее СПАСИБО ЗА ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ ГОРОД ЛУЧШЕ И ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАВЛУ АНАТОЛЬЕВИЧУ!!!
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Экскурсия «Улица Садовая, скамеечка кленовая» — это не просто прогулка по городу, а настоящее погружение в душу Ростова-на-Дону. Ведь эти
    строки — не вымысел, а часть официального гимна города.

    Павел — гид, для которого Ростов — не просто место работы, а родной дом, наполненный памятью, гордостью и любовью. Его рассказы о Садовой улице звучат как живая поэма: здесь каждое здание — страница истории, каждый поворот — отголосок прошлого, а знаменитая «скамеечка кленовая» становится трогательным символом уюта, размышлений и связи времён.

    Благодаря Павлу гимн Ростова перестаёт быть лишь текстом на бумаге — он оживает в звуках шагов по брусчатке, в шелесте листьев, в архитектурных деталях и в тёплых историях, которые хочется пересказывать дальше.

    Экскурсия прошла на одном дыхании, оставив после себя не просто впечатления, а чувство принадлежности к этому удивительному городу.

    Спасибо, Павел, за ваш талант, глубокие знания и искреннюю любовь к Ростову! Такие экскурсии — не просто досуг, а вклад в сохранение городской памяти. Обязательно вернусь и всем, без исключения, рекомендую эту прогулку по строчкам гимна и сердцу Ростова-на-Дону.

  • Н
    Наталья
    23 сентября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Спасибо большое Павлу. Пришел даже раньше. Очень увлекательно рассказывал, тут же перестали смотреть по сторонам, сразу вовлеклись в то, о чем рассказывал Павел. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    19 сентября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Интересная экскурсия. Хороший гид Павел. Все понравилось. Рекомендую
  • Л
    Лидия
    18 сентября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.
    Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй, очень увлекательно. Так быстро пролетело время, что не хотелось прощаться с Павлом.
  • А
    Артём
    18 сентября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Все отлично.
    Все отлично.
  • С
    Светлана
    16 сентября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Экскурсия нам очень понравилась! Два с половиной часа просто на одном дыхании! Павел настоящий профессионал! История города и его замечательных людей стала для нас настоящим открытием! Рекомендуем экскурсию от всей души!
  • Г
    Галина
    7 сентября 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Спасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он не из тех, кто будет
    дополнять свой рассказ байками, шутками, анекдотами - в своем повествовании Павел опирался на серьезные исторические источники, на личные беседы с краеведами. Информацию он дает последовательно, не «скачет» с века на век, с даты на дату, нет сумбура. Прогулка в комфортном темпе, организатор в солнечную погоду выбирал тень для остановок, спрашивал, не устали ли. Отвечал на любые исторические и просто бытовые вопросы - очень глубоко погружен. Связал нашу память с городом со многими выдающимися жителями/гостями города. С собой у Павла большой рюкзак с папками с фотографиями зданий, которых уже нет, улиц в их различный временной период, портретами людей, внесшими вклад в развитие города или даже мировой вклад (развитие медицины, например). Желаю Павлу здоровья и благодарных туристов.

    Спасибо большое Павлу за экскурсию. Гид пришел без опоздания (слегка заранее), немного скромный мужчина. Он не из тех, кто будет дополнять свой рассказ байками, шутками, анекдотами - в своем повествовании Павел опирался на серьезные исторические источники, на личные беседы с краеведами. Информацию он дает последовательно, не «скачет» с века на век, с даты на дату, нет сумбура. Прогулка в комфортном темпе, организатор в солнечную погоду выбирал тень для остановок, спрашивал, не устали ли. Отвечал на любые исторические и просто бытовые вопросы - очень глубоко погружен. Связал нашу память с городом со многими выдающимися жителями/гостями города. С собой у Павла большой рюкзак с папками с фотографиями зданий, которых уже нет, улиц в их различный временной период, портретами людей, внесшими вклад в развитие города или даже мировой вклад (развитие медицины, например). Желаю Павлу здоровья и благодарных туристов.
  • M
    Maxim
    18 августа 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Были на экскурсии семьей. Павел отличный рассказчик. В неспешном темпе экскурсия прошла увлекательно и незаметно.
    Были на экскурсии семьей. Павел отличный рассказчик. В неспешном темпе экскурсия прошла увлекательно и незаметно.
  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Великолепная экскурсия, подача материала на высоте, высокопрофессиональный экскурсовод. Всем рекомендую! Это не единственная моя экскурсия с этим гидом
  • О
    Ольга
    26 июля 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Прекрасная подача материала, очень много интересных и курьёзных фактов из истории Ростова-на-Дону и России в целом. Чувствуется огромная любовь Павла
    к городу, умение подмечать детали и вкусно о них рассказывать. Надеемся в следующий приезд встретиться снова и узнать больше о вашем прекрасном городе!

  • М
    Михаил
    19 июля 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Мне очень понравилась наша беседа с остановками и рассказами про разных людей и события, которые переплетаются в таком замечательном городе,
    как Ростове-на-Дону.

    Это не обычная прогулка по городу, а больше для людей, кто хочет увидеть реальный образ города и людей, которые его создавали.

    Прекрасный экскурсовод и подача, но не для туристов, которые хотят обычное "вау" или "тут императрица потеряла туфельку". Здесь срез истории города за разные века, которые вы можете увидеть, пройдя по одной улице.

    Мне очень понравилась наша беседа с остановками и рассказами про разных людей и события, которые переплетаются в таком замечательном городе, как Ростове-на-Дону.

Это не обычная прогулка по городу, а больше для людей, кто хочет увидеть реальный образ города и людей, которые его создавали.

Прекрасный экскурсовод и подача, но не для туристов, которые хотят обычное "вау" или "тут императрица потеряла туфельку". Здесь срез истории города за разные века, которые вы можете увидеть, пройдя по одной улице.
  • Е
    Елена
    19 июля 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Много интересного узнали про Ростов.
    Павел любит свой город и увлекательно рассказывает о нём. Отвечает на всё вопросы. Очень рекомендуем.
  • М
    Мария
    24 июня 2025
    Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
    Прекрасная экскурсия, узнали много интересного о городе. Хорошая подача материала, на все вопросы Павел отвечал развернуто. Большое спасибо экскурсоводу!

